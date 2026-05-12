Raiduri pe acoperișuri: Turkmenistanul ia măsuri severe împotriva utilizatorilor Starlink

Poliția cutreieră acoperișurile, spun localnicii. În orașul Turkmenabat, din estul țării, de exemplu, au loc percheziții efectuate de echipe formate din funcționari locali și forțele de ordine. „Vin și se duc direct pe acoperiș”, a declarat un locuitor din Turkmenabat pentru Serviciul turkmen al RFE/RL, sub condiția anonimatului. „Verifică cine ce are. Dacă găsesc un sistem Starlink, îl iau.” Unii locuitori bănuiți că au legături cu dispozitivele fabricate de SpaceX, compania lui Elon Musk, sunt arestați și reținuți în secțiile de poliție, mai spun surse turkmene.

Un locuitor din Turkmenabat afirmă că pe lângă controalele efectuate de poliție prin vizite la domiciliu, sunt folosiți și „spioni” din rândul echipelor de tehnicieni în telecomunicații, care urcă în mod obișnuit pe acoperișurile blocurilor, pentru a raporta prezența terminalelor Starlink. „Printre tehnicieni se află persoane care raportează ce tip de antene se află și unde”, a declarat localnicul. Apelurile telefonice ale RFE/RL către o secție de poliție din Turkmenabat pentru a obține un comentariu cu privire la raiduri au rămas fără răspuns. Mass-media independentă care se concentrează pe Turkmenistan afirmă că raidurile împotriva Starlink au loc încă de la jumătatea lunii aprilie. Inspecțiile „au inclus percheziții în clădiri rezidențiale, de birouri și comerciale”, potrivit portalului Turkmen.news. Terminalele Starlink au început să apară în Turkmenistan la sfârșitul anului 2025, pe fondul întreruperilor frecvente ale internetului, care era deja printre cele mai lente și restrictive din lume. Un localnic din orașul Dașoguz, situat în nordul țării, a declarat pentru Serviciul turkmen al RFE/RL în noiembrie 2025 că „un număr mic de gospodării înstărite își unesc forțele cu vecinii, pun banii la comun și cumpără echipamente Starlink din Dubai”. Familiile „depun banii într-o bancă străină și apoi plătesc o taxă lunară de abonament pentru a le utiliza”, a explicat localnicul.