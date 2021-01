Libertatea de expresie vs. suspendarea conturilor președintelui Trump

Conturile presedintelui Trump pe retele de socializare – intre care si principalul sau instrument de comunicare Twitter – au fost suspendate, unele – se spune acum – definitiv. Alte retele, folosite de manifestantii care au atacat cladirea Congresului au fost diminuate, nemaifiind acceptate de surse ale aplicatiilor digitale.

Se stie acum ca actiunile de miercuri, soldate cu morti, raniti si pagube materiale au fost planuite pe Internet, in grupuri ale extremei drepte. Intre planurile de acolo s-au numarat detalii despre asaltul asupra Congresului, planuri de a aresta, rapi sau chiar asasina deputati si senatori si impiedica certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale.

Aceste discutii au fost la vedere, saptamini inainte de cele intimplate, care au parut sa ia prin surprindere fortele de ordine. In plus ceva similar s-a mai intimplat la Adunarea Legislativa din Michigan, luata cu asalt de sustinatori ai lui Trump, unde se planuia chiar rapirea guvernatoarei. Acum se pare ca discutii similare au reaparut pe retele de socializare pentru actiuni planuite weekendul viitor si in ziua inaugurarii presedintiei Biden, 20 ianuarie.

Reteaua Twitter a aratat ca teama de o noua escaladare, alimentata de mesaje ale presedintelui a dus la decizia suspendarii contului sau. Noile mesaje au aparut Twitter si Facebook, dar si pe retele conservatoare ca TheDoland.win si Parler si vizeaza din nou Washington DC ca si orasele St. Lake City, Pittsburgh si Columbus, ca si marsuri in alte state. Ele cuprind indemnuri de a se lua cu asalt Congresul si amenintari cu moartea la adresa liderilor din forul legislativ.

Multi cercetatori sint de parere ca mesaje ca cel in care Trump le cerea sustinatorilor sa vina la Washington, miercurea trecuta, spunind: “Fiti acolo, va fi salbatic” au contribuit la tragicele incidente. Pe un forum pro-Trump cineva a scris: “Nu poate sa va spuna direct sa va revoltati” - adaugind ca formularea este suficient de explicita. Analisti care au semnalat pericolul fortelor de ordine se intreaba inca de ce reactia acestora a fost atit de slaba, atunci cind sustinatorii presedintelui au atacat violent institutia-simbol a democratiei americane.

Ceea ce preocupă este ce s-ar putea întîmpla în preajma inaugurării noului președinte...

Fara indoiala ca vor urma investigatii serioase in legatura cu cele intimplate si dupa cei care conduc aparatele de securitate de pe Colina Capitoliului au demisionat. Dar deocamdata ceea ce preocupa este ce s-ar putea intimpla in preajma inaugurarii noului presedinte, in speranta ca manifestatiile – daca vor exista – vor fi pasnice, iar raspunsul fortelor de ordine – daca va fi necesar – adecvat, respectind dreptul la libera exprimare si adunare, dar impiedicind orice act violent.