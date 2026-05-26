Într-o declarație publicată de biroul de presă al președinției belaruse, Lukașenko și-a exprimat în stilul său ironic cunoscut scepticismul față de șansele de integrare în Uniunea Europeană ale Moldovei, spunând că „pe noi nu ne vrea nimeni”.

El a amintit, potrivit relatării agenției Interfax, cât de „iubită” ar fi fost Moldova în Belarus și în întreaga Uniunea Sovietică, din care ambele țări s-au desprins la începutul anilor 1990.

„Dacă undeva există un viitor luminos, e bine. Dar dacă nu există, nu rupe acel cordon ombilical și nu te despărți de cei cu care ai găsit mereu un numitor comun”, a spus Lukașenko.

El a făcut totodată aluzie la declarațiile din ultima vreme ale președintei Maia Sandu privind o ipotetică unire cu România ca o cale mai rapidă de integrare în UE.

„În ultima vreme am auzit multe zvonuri din diverse surse potrivit cărora Moldova ar fi pe punctul de a deveni parte a unui alt stat. Sincer să fiu, ca om îndrăgostit de țara ta (știi asta foarte bine), sunt îngrozit să aud și să aflu astfel de lucruri”, i-a spus liderul din Belarus lui Dodon.

În replică, liderul socialist i-a mulțumit lui Lukașenko pentru „vorbele frumoase” și pentru că înțelege „ceea ce nu înțelege președinta R. Moldova”, făcând aluzie și la faptul că Maia Sandu are cetățenia României.

„Când un lider de țară străin se dovedește mai mare patriot decât președinta țării mele, mă doare sufletul”, a spus Dodon la întâlnirea cu Lukașenko, din care a publicat aproape două minute de video pe pagina sa de Facebook.

Nu a fost limpede imediat cu ce ocazie a mers la Minsk Igor Dodon în „vizită de lucru”, cum a scris pe rețele.

Din imaginile publicate de el se poate vedea că Lukașenko l-a primit într-un cadru mai puțin formal, fără prezența drapelelor naționale.

În postările sale, Dodon a lăudat diplomația „echilibrată” pe care ar promova-o Minskul.

„Și în prezent, noi apreciem modul în care Belarus știe să păstreze un echilibru diplomatic în mediul politic regional foarte complicat și să promoveze cu înțelepciune interesele naționale ale belarușilor. Politicienii din Moldova au mult de învățat din această experiență”, a scris Dodon. El a deplâns desființarea de către majoritatea parlamentară PAS a grupului parlamentar de prietenie cu Belarus.

Supranumit „ultimul dictator al Europei”, Aleksandr Lukașenko a primit în ultima vreme semnale mai încurajatoare din partea administrației președintelui SUA, Donald Trump, cu care a conlucrat la un schimb de deținuți între Rusia și mai multe țări, inclusiv Moldova. El rămâne, totuși, formal, supus sancțiunilor.

La rândul ei, Uniunea Europeană continuă să-l izoleze pentru încălcarea cronică, sistematică a drepturilor omului și pentru sprijinirea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Duminică, președintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat într-o convorbire telefonică despre consecințe negative dacă își va pune țara și mai mult la dispoziția Moscovei în agresiunea ei împotriva Ucrainei.

Dar după aceeași discuție, oficiali de la Minsk au calificat faptul că europenii îl contactează pe liderul belarus ca pe o evoluție pozitivă.

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te