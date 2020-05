9 Mai: Ziua Europei sau „Schuman Day”

Sigur, declarația lui Schuman de atunci trebuie văzută în contextul încheierii celui de-al Doilea Război Mondial. Faimoasa „Declarație Schuman” propunea ca tarile Europei abia ieșite din război sa-si pună in comun producția de cărbune si otel. Nimic romantic, în aparență, deși în Europa răvășită de război acestea erau atunci producții vitale.

La originea ideii s-a aflat însă, în realitate, acea figura cvasimitologica, unul dintre primii „părinți ai Europei”, care a fost Jean Monnet. Șase tari - Franța, Germania Federala, Italia si cele trei tari ale Beneluxului (Belgia, Olanda, Luxemburg) - au format atunci ceea ce s-a numit Comunitatea Europeana a Cărbunelui si Otelului (CECO), care avea sa devina, in anii ’50, Comunitatea Europeana (Tratatul de la Roma) si, patru decenii mai târziu, Uniunea Europeana (prin Tratatul de la Maastricht).

În realitate, însă, deși actul de naștere al Europei poartă data de 9 mai 1950 si numele lui Robert Schuman, ideea de unificare politica a continentului european i-a venit pentru prima oara omului care a inventat si formula „Cortina de Fier".

Winston Churchill, fostul prim-ministru al Angliei si una din marile figuri învingătoare ale celui de-al Doilea Război Mondial, a folosit expresia „Statele Unite ale Europei”.

In septembrie 1946, in faimosul sau discurs ținut la Universitatea din Zürich, Winston Churchill a lansat ideea Statelor Unite ale Europei, care ar fi unificat acest continent într-un fel care nu s-a mai văzut de la căderea Imperiului Roman încoace.

În același timp, Ziua Europei, pe 9 mai, nu are, desigur, nimic de-a face cu sărbătorirea victoriei asupra Germaniei în al Doilea Război Mondial, sărbătoare oficială în Rusia. Pur și simplu, în mai 1945 sovieticii au refăcut ceremonia capitulării Germaniei pe 9 mai, în Berlinul ocupat de Armata Roșie, deși capitularea fusese semnată în ajun, pe 8 mai, la Reims, în Franța (cf. mai jos).

Numele lui Robert Schuman a rămas însă, iar Ziua Europei, pe 9 mai, este numită și „Schuman Day”...

Intersecția din Bruxelles unde se află Comisia European și Consiliul (care, desigur, nu trebuie confundat cu Consiliul Europei, o instituție cu sediul la Strasbourg, care nu are nici o legătură cu UE), centrul nevralgic al UE, poartă numele de „Piața Schuman”.

Sfârșitul războiului: 8 Mai sau 9 Mai?

Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane si care a pus capăt celui de-al Doilea Război Mondial a fost semnat pe 8 mai 1945, la Reims, in Franța, in fata generalului american –si viitor președinte- Eisenhower. La ceremonia semnării capitularii Germaniei au mai luat parte delegații din partea Marii Britanii, Franței si Uniunii Sovietice. La miezul nopții dintre 8 si 9 mai războiul era terminat, iar capitularea Germaniei era totala!

Neînțelegerile dintre sovietici si occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu si incontestabil fapt: moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul ca Hitler n-ar fi murit si că ar fi reușit sa fuga in Argentina! Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau sa răspândească aceste zvonuri.

Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitularii...

A doua zi după capitularea de la Reims, din fata americanului Eisenhower, a fost organizata, in Berlinul ocupat de Armata Roșie, o alta capitulare, de asta data in fata mareșalului sovietic Jukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat in vigoare, in mod juridic, decât pe 9 mai, data reținuta de sovietici, si după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a Victoriei data de 8 mai, ziua capitularii de la Reims.



O diferența aparent neînsemnata, dar care a fost numai primul pas dintr-o deriva rapida in urma căreia aliații din timpul războiului au devenit, foarte curând, dușmani.