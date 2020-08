Maia Sandu: „Campania nu merge împotriva unei țări sau alteia, eu merg împotriva corupției” (II)

Europa Liberă: Sunteți hotărâtă să mergeți în campania electorală, să luptați pentru fotoliul de președinte, dar cei cu care ați guvernat, cei cu care ați creat blocuri comune mai insistă și cu ideea că trebuie să meditați bine poate găsiți un candidat comun pentru segmentul de centru-dreapta. Mai e cu putință acest lucru?

Maia Sandu: „Nu suntem împotriva candidatului comun, evident, asta ar fi soluția ideală, dar acest candidat comun trebuie să aibă cele mai mari șanse în această campanie, acest criteriu noi îl găsim definitoriu, pentru că noi vrem nu doar să participăm în aceste alegeri, dar vrem și să le câștigăm. Și dacă vrem să le câștigăm – trebuie să mergem cu un candidat pe care îl considerăm cu cele mai mari șanse să câștige. Asta este realitatea, evident că noi suntem deschiși pentru discuție.”

Europa Liberă: Timp rămâne tot mai puțin și mai puțin, iată începe campania electorală, probabil candidații vor începe deja să adune semnături, cei care sunt deciși să meargă în această campanie prezidențială. Adică cum se renunță și cum se mai poate aduna toată lumea la o masă ca să identifice care ar putea fi persoana care ar avea simpatiile tuturor partidelor care își au candidații lor sau și-i vor avea?

Maia Sandu: „Este adevărat că timp a rămas foarte puțin, dacă tare s-ar dori din partea tuturor forțelor, evident s-ar putea găsi această soluție.”

Europa Liberă: Și candidatul acesta să fie apartinic, iată asta zicea și dl Năstase?

Maia Sandu: „Ideea cu candidatul apartinic, care este necunoscut de către oameni, nu funcționează, pentru că nu este suficient timp ca omul acesta să fie promovat și să se ajungă la fiecare cetățean să-l cunoască, deci să aibă această notorietate, dacă pot să-i spun așa, și în afară de asta să existe și o asociere pozitivă a oamenilor, așa încât oamenii să vrea să-l voteze. Eu nu zic că nu sunt, sunt mulți oameni buni în țara asta care merită să ajungă președinte de țară și pentru care noi am munci cu tot devotamentul, dar întrebarea este – cum reușim să promovăm omul acesta în timpul puțin care a rămas, așa încât să obțină votul cetățenilor? Deci, noi mai mult sau mai puțin știm care este notorietatea oamenilor, pentru că în diferite sondaje această notorietate este măsurată de-a lungul timpului. Realitatea este că mai multe partide politice și-au anunțat candidații, deci cel mai probabil vor merge toți în primul tur și deja vom vedea câtă unitate va fi în turul doi. Această unitate trebuie asigurată, dacă ne amintim de angajamentele pe care le-am făcut în fața oamenilor – să-i eliberăm de hoți. Și acum hoțul principal este Igor Dodon, de care trebuie să scăpăm, de el și de clanul lui.”

Europa Liberă: Pentru Maia Sandu contează totuși dacă face pasul înainte sau pasul și înapoi pentru un candidat unic?

Maia Sandu: „În momentul în care apare o persoană care are șanse mai mari decât candidatul nostru, decât mine în această campanie, un candidat de centru-dreapta – noi nu avem o problemă să-l sprijinim, bineînțeles. Deci, suntem deschiși, dar nu a apărut un asemenea candidat, nu am văzut până acum un candidat care să aibă șanse mai mari și de aceea am mers pe propriul candidat.”

Europa Liberă: Andrei Năstase insistă pe ideea că Maia Sandu mai are timp să se țină de cuvânt și să susțină candidatura lui la alegerile prezidențiale, a revenit la ideea că în 2016 el a cedat, că după asta a fost o înțelegere și i-ați spus că la alegerile prezidențiale o să susțineți candidatura domniei sale.

Maia Sandu: „Eu am discutat cu dl Năstase și am spus și public, și i-am spus și în privat că o să-l susținem necondiționat dacă ajunge în turul doi. Angajamentul nostru principal este față de oameni, oamenii nu mai au timp să aștepte, ei vor ca noi să câștigăm aceste alegeri și candidatul cu cele mai mari șanse o să ajungă în turul doi și atunci, evident, noi la PAS o să sprijinim candidatul care trece în turul doi.”

Europa Liberă: Multe supărări apar și vor continua să apară în această campanie prezidențială. Iată, tot dl Andrei Năstase spune că membrii Platformei DA sunt supărați pe PAS și Maia Sandu, pentru că și-au luat toți banii oferiți de stat pentru campania electorală din 2016.

Maia Sandu: „Există o lege și în lege se spune că banii aceștia merg către candidat, vrem noi așa ori altfel, noi nu putem să împărțim acești bani, pentru că există legea. Legea spune: candidatul partidului care a participat primește bani. Banii aceștia nu au venit din 2016 când noi am participat în aceste alegeri, legea a fost modificată anul trecut, pentru că era o lacună în lege, și din toamna anului trecut, e adevărat, PAS a primit acești bani. Poate este nedrept, dar asta este prevederea legală, deci nu este alegerea noastră ca acești bani să ajungă doar la noi. Au fost și alte situații, mă rog, colegii de la Platforma DA au primit anumite ajutoare de la bugetul de stat, nu știu, poate nu prea mari, în trecut când noi nu am primit niciun bănuț, deci au fost ani în care noi nu am primit niciun bănuț de la bugetul de stat, Platforma DA a primit niște bani de la bugetul de stat, dar cel mai important argument aici este că trebuie să respectăm legea, asta spune legea și nu putem să facem altfel.”

Europa Liberă: Cea mai mare dezamăgire a cetățenilor pornește de la faptul că politicienii vin în campania electorală, fac promisiuni, cu aceste promisiuni reușesc să ademenească electoratul, ca după asta să uite de aceste promisiuni. Iar cunoscând atribuțiile șefului statului, ce promisiuni poate face cel care-și dorește să ajungă la cârma Republicii Moldova?

Maia Sandu: „Să contribuie la ordine. În primul rând, noi trebuie să facem ordine în țara asta, pentru că e dezastru la toate nivelurile, pentru că oamenii își pierd încrederea în stat, în ziua de mâine, deci o să facem ordine, începând cu sistemul judecătoresc, organele de drept.”

Europa Liberă: Cum intervine președintele să facă ordine?

Maia Sandu: „V-am zis mai devreme, un lucru foarte elementar este numirea judecătorilor în funcție. Eu o să numesc în funcție doar oameni onești. Imaginați-vă dacă Igor Dodon în cei patru ani numea în funcție doar oameni onești, în funcția de judecători, noi azi nici nu trebuia să mai facem curățarea sistemului judecătoresc, pentru că ar fi fost curat. Imaginați-vă ce implicații ar fi avut asta pentru celelalte domenii din viața noastră, acesta este un exemplu simplu. Doi: promovarea țării în relația cu partenerii străini. Mergeți în fiecare localitate și discutați cu primarii, bugetul primăriei este de două-patru milioane de lei anual. Ce poate să facă primarul cu două-patru milioane de lei anual, ce fel de proiecte? Toată lumea are nevoie de sisteme de apă și canalizare, oamenii au nevoie de iluminare stradală, de drumuri... Cum cu acești bani, de câți ani, de 100 de ani avem nevoie ca să se construiască ceva în sate?”

Europa Liberă: Asta este dimensiunea executivă.

Maia Sandu: „Atunci când ai un conducător respectat în Europa, atunci acest conducător, fie el președinte sau prim-ministru, dar în cazul acesta președinte, merge și negociază cu Uniunea Europeană sprijin pentru țară. Eu, fără nicio funcție, fiind în opoziție, am tot bătut la ușa europenilor și am cerut să fie un program pentru localitățile noastre, care se finanțează direct de la Uniunea Europeană, nu prin guvern, ca să nu se dea după culoarea ochilor politici. Și iată, în această toamnă va începe acest program de susținere a localităților rurale din Republica Moldova, va începe cu o sumă mai mică, nu știu, 20-30 de milioane de euro. Eu pot să merg și să negociez în numele țării mele un program de 100 de milioane de euro anual pentru localitățile din Republica Moldova. Acum comparați două milioane de lei din care trebuie să strângi 200 de ani ca să faci un proiect de câteva zeci de milioane de lei și un program de două miliarde de lei anual care vine din partea Uniunii Europene. Depinde de credibilitatea omului care merge și negociază în numele țării, evident că o să avem grijă să curățăm și guvernul, pentru că cu un guvern de tipul celuia pe care-l avem azi mare lucru nu poți să faci, o să ajungem să avem și alegeri parlamentare anticipate, să avem și un guvern normal.”

Europa Liberă: Dar cum s-ar putea convoca alegerile parlamentare anticipate?

Maia Sandu: „Atunci când o să ajungem, o să găsim și soluția, strict legal, nu o să fac lucruri care nu țin de lege, dar în cadrul legal o să găsim o formulă, prin care să avem și alegerile parlamentare.”

Europa Liberă: Dar Dvs. admiteți că premierul Chicu, care a promis că va sta în fruntea guvernului până la alegerile prezidențiale, după alegerile prezidențiale ar putea să se retragă?

Maia Sandu: „O să găsim o soluție pentru Guvernul Chicu care este incompetent și care din câte vedem nici nu mai are sprijin în parlament, deci, el nici azi nu are acest sprijin, doar că parlamentul nu se întrunește...”

Europa Liberă: Vreau să vă aduc la gândul cum se declanșează alegeri parlamentare anticipate. În caz că ajungeți în fruntea Republicii Moldova, dacă dl Chicu își depune mandatul, atunci trebuie căutat un alt premier?

Maia Sandu: „Sunt diferite opțiuni și variante cum se vor dezvolta lucrurile, dar în final o să găsim o soluție.”

Europa Liberă: Ori nu se alege premierul și cabinetul de miniștri, ori nu se adoptă legi trei luni de zile – acestea-s două…

Maia Sandu: „Sau este o decizie a forțelor politice din parlament, deci o să găsim o soluție, cu siguranță. Acum trebuie să rezolvăm prima problemă – să curățăm președinția, după care trebuie să ne asigurăm că avem un guvern care să scoată țara din această criză, pentru că acest guvern nu poate, o aruncă mai departe în această criză, și să avem și un parlament cu care să ne mândrim.”

Europa Liberă: Dar iarăși, așteptările oamenilor țin de pensii mai mari, salarii mai mari, președintele nu e cel care...

Maia Sandu: „Corect, dar dacă președintele contribuie la numirea unui prim-ministru responsabil, la numirea unui guvern responsabil, da, evident, în dialog cu parlamentul, atunci, inclusiv prin asta, se rezolvă niște probleme. Președintele poate să meargă și să promoveze economia, pentru că eu nu am prea întâlnit ambasade care să fie preocupate de promovarea exporturilor Republicii Moldova în țările în care lucrează, în majoritatea țărilor...”

Europa Liberă: Există câte un atașat economic, care e preocupat de penetrarea pieței pentru produsele moldovenești.

Maia Sandu: „Foarte puțin se face, asta este problemă majoră pentru noi. Piețele sunt o problemă majoră pentru noi, chiar dacă beneficiem de piața Uniunii Europene. Mai departe, noi în vara precedentă am reușit să negociem cu Uniunea Europeană să creștem cotele de export pentru anumite produse. Aici e mult spațiu de negociere! Și atunci când negociază, pune un cuvânt bun la conducerea instituțiilor europene cineva care este respectat la Bruxelles este un lucru, și atunci când ai un conducător de țară care blamează Uniunea Europeană și vorbește prostii la subiectul politica externă, atunci, evident, e cu totul altă chestie.”

Europa Liberă: Ați mai declarat că nu veți fi un candidat anti-rus?

Maia Sandu: „Eu am zis că în această campanie nu merg împotriva unei țări sau alteia, eu merg împotriva corupției din Republica Moldova. Și de asemenea am zis că o să fac tot ce pot ca să îmbunătățesc și să mențin acolo unde relațiile sunt bune cu toți partenerii în interesul cetățenilor. Repet: toate lucrurile pe care trebuie să le facem pe politica externă trebuie să fie în interesul cetățenilor Republicii Moldova. În cazul lui Igor Dodon nu am văzut ce a făcut în interesul Republicii Moldova chiar și pe dimensiunea îngustă de singura relație pe care a stabilit-o el cu Kremlinul, pentru că, în rest, el ne-a certat cu toată lumea, nu este primit, nu a fost primit în patru ani în România și în Ucraina. Unde mai urât decât atât? Dar și în relația cu Federația Rusă nu este clar care sunt avantajele pentru cetățenii Republicii Moldova. Prețurile la gazele naturale? Nu! Înțeleg că acum, cu o săptămână înainte de alegeri, au de gând să reducă prețurile, dar puteau să le reducă acum jumătate de an, dar le-au ținut ca nu cumva oamenii să uite până la alegeri că s-au redus, deci ne-au pus să plătim...”

Europa Liberă: Dar el zice: „De ce nu le-a redus Maia Sandu, când era premier?”.

Maia Sandu: „El știe ce discuții am avut. Pentru că la „Moldova-Gaz” trebuie să se facă un audit serios. La „Moldova-Gaz”, Cutea de Conturi nu a fost lăsată timp de 20 de ani să intre și să înțeleagă ce se întâmplă acolo. Și bănuielile noastre, și din puțina informație pe care am reușit s-o obținem în scurta perioadă în care am fost, acolo au fost scheme și scheme de corupție, iar aceste costuri au fost incluse în tarife. Deci e nevoie de un audit serios la „Moldova-Gaz”, e nevoie de aprobarea legii pe care a cerut-o și Uniunea Europeană și pe care o cerem noi cu toții, prin care rețelele de distribuție de la „Moldova-Gaz” să fie separate și să revină înapoi în proprietatea exclusivă a statului și statul Republica Moldova să poată să aleagă – dacă astăzi prețul la gaz este mai mic în Ucraina, să cumpărăm din Ucraina sau prin Ucraina, dacă este mai mic în Rusia, să cumpărăm din Rusia. Eu nu am probleme de unde cumpărăm, eu doar vreau să avem posibilitatea să cumpărăm la prețurile cele mai mici, pentru că noi știm ce înseamnă resursele energetice scumpe. Producătorii noștri suportă cele mai mari cheltuieli pentru resursele energetice din regiune și de aici competitivitatea scăzută a prețurilor. Dincolo de asta, gospodăriile casnice, oamenii săraci care nu au de unde să plătească servicii comunale atât de scumpe.”

Europa Liberă: Apropo, s-a anunțat că de pe 27 august intră în funcțiune gazoductul Iași-Chișinău. Ce cunoașteți despre darea lui în folosință?

Maia Sandu: „Ceea ce am citit și eu în presă. Noi am insistat anul trecut, am planificat că până în primăvară va fi dat în exploatare, s-a întâmplat un pic mai târziu, dar oricum ne bucurăm. Înțeleg că trebuie să se mai întâmple niște lucrări de lărgire a țevii pe teritoriul României ca să putem să obținem un volum mai mare de gaze naturale și, da, această țeavă este prima alternativă pentru noi, poate asigura doar o parte a teritoriului Republicii Moldova, dar este prima rândunică, dacă putem să spunem așa, în această luptă de 29 de ani, când conducătorii iresponsabili au ținut Moldova dependentă de o singură sursă energetică. Iată, după 30 de ani, sper că începem să avem alternativă.”

Europa Liberă: Și totuși, cum veți edifica Dvs. o relație bună cu Federația Rusă? Și de ce insist să vă readresez această întrebare? Pentru că Igor Dodon a anunțat că l-a invitat pe Vladimir Putin să efectueze o vizită la Chișinău. Dvs. ați găzdui o vizită a liderului de la Kremlin?

Maia Sandu: „Eu o să fac tot ce-mi stă în puteri ca să rezolvăm problemele inclusiv cu Federația Rusă. Nu cred că Putin o să vină la Chișinău în situația în care Igor Dodon nu câștigă. Și eu sunt sigură că Igor Dodon n-o să mai câștige mandatul, pentru că vorbesc cu oamenii din toată țara și văd ce simt ei în raport cu Igor Dodon. Dar eu o să întreprind măsuri, o să fiu corectă, așa cum sunt corectă în relațiile cu toate țările, o să fiu corectă și o să insist pe apărarea intereselor Republicii Moldova pe toate dimensiunile – și atunci când este vorba de problemele în domeniul energeticii; și atunci când este vorba de conflictul transnistrean; și atunci când este vorba de problemele comerciale. Nu zic că relațiile sunt simple, relațiile cu Rusia sunt destul de complicate, dar nu putem face abstracție de ele. Deci, trebuie să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca să obținem pentru țara noastră tot ce este mai bun și ce poate fi obținut.”

Europa Liberă: Dar cum ați construi o relație cu Tiraspolul, pentru că Igor Dodon a avut nenumărate întrevederi și alți șefi de stat au avut multe întrevederi cu liderul tiraspolean? Dvs. cum ați vedea această relație?

Maia Sandu: „Eu nu văd ce pot să discut cu regimul de la Tiraspol, există acest format internațional, în care se discută problemele provocate de criza...”

Europa Liberă: Formatul de negocieri „5+2”...

Maia Sandu: „Formatul „5+2”. Deci, poate ar trebui să discutăm despre eficiența acestui format și să vedem cum poate fi îmbunătățit. Eu cu siguranță o să mă concentrez pe lucrurile pe care Chișinăul poate să le facă și, evident, o să discut cu toți partenerii internaționali care contează în rezolvarea acestei probleme. O să încerc să obțin cât mai mult sprijin și din partea Ucrainei, pentru că Ucraina poate avea un rol important fiind la hotar cu Transnistria.”

Europa Liberă: Pentru că asemenea conflicte înghețate există și în Ucraina, și în Georgia, șefii de stat din Georgia și din Ucraina nu au recunoscut liderii separatiști și nu au dat mâna cu ei niciodată.

Maia Sandu: „Corect...”

Europa Liberă: Pentru situația din Republica Moldova se zicea că scenariul identificării unei soluții e mult mai aproape și de asta e nevoie ca să fie un dialog și la nivel între Chișinău și Tiraspol.

Maia Sandu: „Acest dialog nu a dus nicăieri. Dacă ne uităm la experiența anilor care au trecut, o experiență destul de lungă, vedem că acest dialog nu a dus nicăieri și putem să suspectăm că unii când se întâlneau puneau la cale scheme de corupție și nu căutau soluții. Deci există un format internațional în care se discută și eu cred că acesta este suficient.”

Europa Liberă: Dvs. ați anunțat că, în caz dacă câștigați mandatul, primele vizite le veți efectua la București și la Kiev.

Maia Sandu: „Este firesc să mergem la București și în semn de respect și recunoștință pentru tot ajutorul de care ne bucurăm, și să repunem pe agendă acele proiecte pe care le-am discutat atunci când am fost în funcția de prim-ministru și care, din păcate, au fost oprite atunci când guvernul a fost demis, inclusiv pentru că Bucureștiul nu vrea să discute prea mult cu acest guvern, căci membrii acestui guvern le vorbesc foarte urât celor de la București. Dar vreau să revenim cu un program foarte ambițios de colaborare pe toate domeniile – și infrastructură, și medicină, și educație, și mediu, și pe toate domeniile, pentru că noi am pregătit un protocol de colaborare, dar nu am reușit să-l semnăm. Asta a fost situația. Și cu Ucraina, pentru că trebuie să îmbunătățim relația cu Ucraina și pentru că și în cazul Ucrainei avem probleme foarte serioase de rezolvat. Deci, problema Nistrului cu hidrocentralele pe care Ucraina, Kievul vrea să le construiască, și noi nu putem să admitem această situație. Inclusiv seceta din anul acesta a demonstrat cât de gravă este problema aprovizionării cu apă în Republica Moldova și ea doar o să se complice și trebuie să avem o discuție foarte serioasă aici despre cum nu permitem să se transforme Republica Moldova într-un deșert. Deci, în primul rând să începem cu plantarea pădurilor urgent și iarăși aici anul trecut noi am găsit bani ca să începem un proiect de șapte milioane de euro ca să plantăm păduri, a murit de când a venit guvernul acesta, deci trebuie să venim cu mai multe soluții. Dar revin la Ucraina, avem o agendă de probleme, unele mai simple, altele mai complicate pe care trebuie să le discutăm și să găsim soluții.”

Europa Liberă: Cu curentul unionist discutați, pentru că și ei deseori v-au sugerat că, dacă ați fi spus că sunteți o pro-unionistă sadea, atunci ați fi avut mai mult sprijin din partea lor?

Maia Sandu: „Noi discutăm cu oamenii din localități, oameni care sunt unioniști înflăcărați, oameni care sunt unioniști în suflet, dar nu neapărat țin pancartele. Oamenii înțeleg că pentru noi e foarte important acum să ne rupem din această capcană a corupției și a disperării, oamenii înțeleg că cel mai important este să avem proiecte concrete de colaborare cu România; oamenii înțeleg cât de important este să ne mișcăm pe agenda de integrare europeană. Și noi credem că aceste mesaje sunt suficient de unificatoare ca să ne aducă împreună, cel puțin în turul doi, dacă nu chiar din primul.”

Europa Liberă: Poate face mai mult Bucureștiul decât a făcut până acum pentru Republica Moldova și cetățenii ei?

Maia Sandu: „Bucureștiul a făcut foarte mult, dar în diferite timpuri a fost împiedicat de Chișinău, a fost blamat și acțiunile Bucureștiului au fost interpretate și prezentate greșit oamenilor. Deci trebuie să ajungem să avem o relație normală și să avem un parteneriat reciproc, nu o parte ostilă la Chișinău și o parte înțelegătoare la București, care ajută oamenii în pofida ostilității care vine de la Chișinău.”

Europa Liberă: Igor Dodon a mai făcut un anunț că, dacă Rusia descoperă vaccinul anti-COVID, el e gata să fie primul cel care l-ar primi. Dvs.?

Maia Sandu: „Cum a zis cineva pe Facebook: „Și noi suntem gata ca el să încerce acest vaccin”. Noi suntem oameni serioși și pentru noi contează care este opinia specialiștilor. Igor Dodon nu este specialist în niciun domeniu, cu atât mai mult nu este specialist în medicină. Noi o să ne informăm din opiniile specialiștilor și, evident, așteptăm cu nerăbdare să apară aceste opinii.”

Europa Liberă: Dar cum credeți, cine ar putea totuși să ajute Republica Moldova să-l obțină, atunci când va fi descoperit acest vaccin?

Maia Sandu: „Eu sper că OMS-ul o să ne ajute, evident contez și pe sprijinul Uniunii Europene și acum câteva zile am participat live la o conferință internațională, unde am spus și acest lucru: să nu se uite de țările sărace. Eu înțeleg că fiecare trage la turta sa și, în primul rând, guvernele țărilor dezvoltate sunt preocupate de propriii cetățeni, dar trebuie să nu uite și de noi.”

Europa Liberă: Credeți că Uniunea Europeană va mai fi preocupată de extinderea sa?

Maia Sandu: „Da, Uniunea Europeană va fi preocupată să aibă liniște și pace pe continent. Și noi suntem aici, și UE va vrea ca Republica Moldova să devină o țară în care e liniște și pace, în care drepturile oamenilor sunt respectate, în care oamenii au de lucru acasă și că acest teritoriu nu devine o sursă de conflict sau de alte neplăceri.”

Europa Liberă: O să apelați la sprijinul artiștilor în campania electorală prezidențială?

Maia Sandu: „Au fost și sunt oameni care ne sprijină modest, susținându-ne în calitate de cetățeni, fără ca să meargă și să facă concerte pentru noi. Și evident, contez pe sprijinul acestor oameni în continuare, pentru că, dincolo de faptul că sunt artiști, ei sunt cetățeni care vor să trăiască într-o țară liberă, care vor să trăiască într-o țară unde munca cinstită este prețuită, unde hoții nu fură miliarde și după aia statul nu poate să le ofere lor nici cel mai mic sprijin. Deci, pe asemenea sprijin contez în continuare, dar, bineînțeles, eu nu am folosit oamenii niciodată, așa cum face Igor Dodon, și nici nu o să fac asta.”

Europa Liberă: O să mențineți relația cu alegătorii și după obținerea mandatului, evident dacă îl veți obține?

Maia Sandu: „Da, o să-l obțin și o să mențin legătura! Și săptămâna trecută am fost în câteva localități din Anenii Noi și la Speia femeile alea frumoase, care îmi spuneau bancuri despre Dodon și râdeau în hohote, m-au întrebat: „Când veniți după ce câștigați?” și le-am zis: „Trebuie să-mi lăsați măcar câteva luni, ca să pun lucrul pe roate și să pot să vin și să spun deja ce am realizat”. Deci o să merg neapărat! O să merg să mă consult cu oamenii și despre probleme, dar vreau în special să merg să le spun despre lucrurile pe care am reușit să le facem.”

Europa Liberă: Mulțumim pentru această discuție. La mulți ani, Republica Moldova!

Maia Sandu: „La mulți ani!”