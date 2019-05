Matei Adrian Dobrovie: „Bucureștiul are mari carențe în a înțelege situația de aici”

Matei Adrian Dobrovie: „Am venit la Chișinău pentru a da un mesaj românilor de aici care pot și vor vota la alegerile europarlamentare – sper eu că vor vota, își vor exercita dreptul de vot –, și anume să explic care este importanța acestor alegeri.”

Europa Liberă: Și mai cu seamă miza acestor alegeri...

Matei Adrian Dobrovie: „Și miza acestor alegeri, pentru că până la urmă și România, și Republica Moldova au un destin comun în Uniunea Europeană și cred că este un lucru important faptul că putem să îmbunătățim viața cetățenilor, folosind aceste instrumente pe care Uniunea Europeană ni le oferă cu generozitate. Sunt instrumente de dezvoltare, vorbim aici de fonduri europene, în primul rând. E important să fie cunoscute aceste lucruri.



Cred că prea puțini cetățeni ai Republicii Moldova știu ce înseamnă, practic, aceste alegeri, că discutăm despre viitoarea arhitectură a Uniunii Europene, despre faptul că vom avea un nou Parlament European, cu o nouă configurație, vom avea o nouă Comisie.

De fapt, toată Europa viitorului se decide acum, adică tot acest proiect european care, iată, ne-a adus atâta prosperitate, pace atâta timp pe continent. Vedem ce înseamnă să nu fii parte a Uniunii Europene în cazul Republicii Moldova, cât de important ar fi pentru Republica Moldova o perspectivă de aderare concretă. Și Partidul Național Liberal din România s-a angajat de-a lungul timpului foarte serios să susțină această perspectivă de aderare a Republicii Moldova tot pe această idee că doar prin această aderare Republica Moldova va putea practic să fie o societate care să urmeze parcursul României.

Bineînțeles, România nu e un stat perfect, acum nu trebuie să ne ascundem și să spunem că am rezolvat toate problemele, dar cu aceste fonduri europene, cu această aderare la Uniunea Europeană, România a progresat enorm și în ceea ce privește standardul de viață, și în ceea ce privește toate fondurile pe care a putut să le acceseze și pe care, iată, în anumite domenii, din păcate, încă nu le accesăm așa cum ar trebui, fie că vorbim despre infrastructura mare, fie că vorbim despre spitale și sănătate, deci toate aceste lucruri, până la urmă, țin de calitatea vieții și de viața concretă a cetățeanului.”

Europa Liberă: Dar în prima jumătate a acestui an România deține președinția la Uniunea Europeană, Bucureștiul anunțând cu multe ocazii că rămâne a fi avocatul fidel al Republicii Moldova pe acest parcurs european. Ce s-a reușit în aceste cinci luni de când Bucureștiul a preluat această președinție în îmbunătățirea relației cu Republica Moldova, care știți că are o relație răcită cu Bruxelles-ul?

Matei Adrian Dobrovie: „Este capitolul la care s-au reușit cele mai puține lucruri concrete. Cu tristețe o spun, România nu a adus pe această componentă nimic nou, am avut acest summit al Parteneriatului Estic...”

Europa Liberă: Zece ani de la înființarea acestui aranjament...

Matei Adrian Dobrovie: „Da. Nu vreau să spun comemorare, pentru că sună a altceva, dar ar fi trebuit să fie un prilej de analiză și de reflecție asupra acestui instrument, Parteneriatul Estic. Din păcate, n-am văzut ca România să dea o substanță concretă, adică să spună: „Bun. Viziunea noastră este următoarea: noi vrem ca de acum încolo, văzând ce s-a întâmplat în Republica Moldova și nu numai, și în Ucraina, Georgia și în alte state, vrem să propunem, iată, un mecanism cum, de exemplu, propune PNL acum, un fel de mecanism similar cu cel al MCV-ului, pe care îl are și România în momentul de față – Mecanismul de Cooperare și Verificare –, care presupune, practic, monitorizarea evoluțiilor din justiție și lupta anticorupție.

De ce e important lucrul acesta? Pentru că vedem că e aceeași discuție peste tot – și în Ucraina, și în Republica Moldova, chiar și în Georgia, la o altă scară. Numai în alegerile pentru prezidențialele din Ucraina s-a văzut clar că această temă a anticorupției este la fel de prezentă, adică degeaba spui tu: „Eu sunt proeuropean”, cum a spus dl Poroșenko: „Eu sunt pro-european și garantez faptul că țara nu va aluneca către Rusia”. Auzim aceeași retorică și la Chișinău, exact, trasă la indigo.

Problema este că în ambele cazuri avem următoarea realitate: avem o justiție care nu este independentă, avem instituții nefuncționale, avem acea gaură neagră, acel furt al miliardului, care nici în momentul de față nu e elucidat cine au fost vinovații, nu sunt trași la răspundere în justiție. Mai mult decât atât, nici măcar acel raport Kroll 2 nu este accesibil publicului, astfel încât să se vadă cu subiect și predicat cine și ce a făcut. Deci, în condițiile astea nu prea poți să vorbești nici despre stat de drept, nici despre democrație, nici măcar despre o minimă prosperitate și decență a traiului.”

Europa Liberă: Unii guvernanți se supără că doar critici sunt la adresa activității lor și nu se vede și partea plină a paharului. Dvs. vedeți și ceva bun ce s-a făcut în Republica Moldova în ultimii ani?

Matei Adrian Dobrovie: „Am văzut niște lucruri în sensul de

​aprobare a unor acte legislative, normative în sprijinul acestui Acord de Asociere. Problema mare însă rămâne de implementare, pentru că degeaba avem o abordare cantitativă, cum ni se spune: „Am realizat Acordul de Asociere în proporție de 70 la sută”. Bine, cum măsori asta? „Am adoptat nu știu câte legi...” De acord, dar câte dintre ele se implementează și cum se implementează?

În momentul în care discuți niște lucruri care sunt respinse de observatorii internaționali, de experți, cum a fost, de exemplu, schimbarea sistemului electoral în uninominal-mixt, în ciuda verdictului dat de Comisia de la Veneția, recomandărilor ei și după aia a venit acum o decizie a Curții Constituționale, care spune că alegerile anticipate, vezi, Doamne, trebuie să nu se desfășoare decât după acest sistem și că nu se poate schimba legislația electorală decât la alegeri ordinare. Păi stați puțin.

Când a mințit acest Guvern – în momentul în care a spus: „Dle, noi respectăm recomandările Comisiei de la Veneția” și nu a respectat ce s-a spus atunci: să nu se schimbe sistemul, iar acum venim și ne prevalăm de ce spune Comisia de la Veneția, cum ne convine?

Acest lucru l-am mai văzut și în România. Se spunea: „Dlor, nu schimbați legislația electorală cu un an înainte de alegeri”. Bun, dar despre ce era vorba? Și m-am dus spre recomandările Comisiei de la Veneția și am văzut foarte clar: acolo scria că nu se poate schimba dacă se limitează dreptul la vot, dar dacă se facilitează dreptul la vot, atunci se poate schimba și cu un an înainte.

Aceste tertipuri folosite pentru a ascunde, practic, o dorință de a menține lucrurile într-o stare proastă în care sunt în momentul de față, fie că vorbim de Republica Moldova, fie că vorbim de Ucraina. Aceeași discuție cu lupta anticorupție. Bun, spunem că suntem proeuropeni, dar degeaba spunem, dacă în practică, vedeți și Dvs., Poroșenko a pierdut alegerile exact din acest motiv, pentru că oamenii nu au perceput nici că traiul lor s-a îmbunătățit, nici că instituțiile funcționează, că justiția funcționează, că toți cei care au făcut mari devalizări au fost prinși...”

Europa Liberă: În Republica Moldova e altă situație. Partidul de guvernământ, Partidul Democrat a obținut un scor mai bun decât cel precedent la alegerile parlamentare, au 30 de deputați în Legislativ. Cum vedeți Dvs. această incertitudine politică de la Chișinău, că după 24 februarie încă nu s-a reușit să se creeze o majoritate parlamentară?

Matei Adrian Dobrovie: „Suntem într-o situație de blocaj total, dar, din păcate, este foarte greu în momentul de față să realizezi o majoritate care să guverneze țara asta, foarte greu, aproape imposibil. De ce? Pentru că, pe acest sistem uninominal-mixt, PD a reușit, într-adevăr, să își adjudece un număr mare de circumscripții uninominale. Rezultatul este că ai trei blocuri care nu pot, nu vor să colaboreze între ele, există mai multe scenarii, evident...”

Europa Liberă: Vă referiți la cele trei partide – Democrat, al Socialiștilor și...

Matei Adrian Dobrovie: „...Blocul ACUM. Nu pun la socoteală acest grup Șor, pe care îl consider, practic, o anexă a Partidului Democrat, deci nu-i pun la socoteală. Dar revenind. De ce spun că e o situație complicată? Pentru că Blocul ACUM nu are cum să facă alianță în mod obiectiv, în mod categoric decât sinucigându-se electoral cu PD. A fost principalul adversar Plahotniuc, tema anticorupției, tema dezoligarhizării, nu poți să vii acum și să zici: „Au trecut alegerile, acum ne aliem cu oligarhul”...”

Europa Liberă: Dar această încurajare ca ei să facă o majoritate parlamentară cu socialiștii unde ar duce?

Matei Adrian Dobrovie: „Și cu socialiștii e o problemă, pentru că nu cred în disponibilitatea socialiștilor de a pune umărul la dezoligarhizarea acestei țări. Până una-alta, haideți să ne uităm: socialiștii au votat împreună cu democrații pentru schimbarea sistemului electoral în uninominal-mixt. Deci a funcționat foarte bine această colaborare netransparentă, neformalizată și s-ar putea, într-adevăr, să asistăm la o coaliție formalizată în ultimul moment între dl Plahotniuc și dl Dodon, care să spună: „De dragul țării, noi ne sacrificăm, Blocul ACUM nu a vrut să guverneze, așa încât noi va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru țară”.”

Europa Liberă: Și ce drum va parcurge Moldova cu, eventual, o asemenea majoritate?

Matei Adrian Dobrovie: „Eu cred că ar fi un drum dezastruos, ar fi un drum înapoi, e practic un drum care presupune, pe de o parte, depărtare de Uniunea Europeană și de România și o apropiere de Rusia și, oricum, rămânerea într-o zonă gri care nu este favorabilă, adică este clar că toți partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova la momentul de față nu mai vor guvernări de tipul Plahotniuc, nu vor în același timp o guvernare socialistă apropiată de Rusia.

De aceea este totul foarte complicat, pentru că alegerile anticipate nu rezolvă nici ele problema de fond, pentru că, evident, vor fi niște costuri mari, oamenii vor fi deziluzionați, vor spune: „Bun, ne-ați chemat o dată la urne, noi am venit, așa cum ne-am priceput am votat. Acum ne chemați din nou pentru ce?”

Pe de altă parte, dacă scorurile, și este previzibil că așa va fi, ca aceste scoruri să rămână la fel, având în vedere că este același sistem care favorizează aceleași forțe politice, nu este de așteptat, ba mai mult decât atât, este de așteptat ca cei din Blocul ACUM să aibă mari dificultăți, pentru că dacă există presiuni asupra primarilor, dacă se folosește aparatul administrativ, dacă există intimidări și tot felul de lucruri pentru a-i opri pe oameni chiar să vină și să participe la o întâlnire electorală, ce să mai spunem să voteze cu candidații opoziției?

Cu presiuni, cu primari și cu toate astea se poate obține, poate, fraude care au și fost la celelalte alegeri. Vă amintiți, cu alegători plimbați cu autobuzele, cu Transnistria ș.a.m.d. Deci, nu mă aștept la un rezultat mai bun. Din păcate, este foarte greu în momentul de față să găsești o soluție de ieșire din starea asta de blocaj și cred că principalii responsabili pentru starea asta de blocaj sunt exact Plahotniuc și Dodon, cele două partide – PD și PSRM –, care acum iată că vin și aruncă vina pe ACUM, deși sunt exact forțele care au dus la capturarea statului, care au coabitat foarte bine împreună și care acum ar trebui să deconteze, practic, această situație proastă, dar, vedeți cum e în politică cu decontatul, când responsabilitatea nu este clară și se umblă cu asemenea înțelegeri făcute informal ș.a.m.d., oamenii nici măcar nu sunt conștienți sau nu pot să identifice vinovatul.”

Europa Liberă: Dl Dobrovie, dar din declarațiile partidului de guvernământ, Partidului Democrat se desprinde ideea că cea mai bună cooperare moldo-română a fost anume când ei sunt la putere, pentru că piața românească este tot mai mult penetrată de mărfurile moldovenești, s-au înfrățit un număr foarte mare de primării, cu ajutorul asistenței financiare din România se reconstruiesc multe sute de grădinițe... Și ei atunci își adună roadele în coșul politic al PD-ului.

Matei Adrian Dobrovie: „Vedeți, exact aici e problema.”

Europa Liberă: Gazoductul Iași-Ungheni ar trebui să se finalizeze darea lui în exploatare...

Matei Adrian Dobrovie: „Toate ar trebui... Din păcate, nu se întâmplă, adică...”

Europa Liberă: O parte s-au și întâmplat.

Matei Adrian Dobrovie: „O parte se întâmplă, dar totul progresează foarte greu și cred că această forță de frânare este, de fapt, intenția PD-ului de a da impresia că lucrurile se întâmplă și, de fapt, de a le mai ține pe loc. Pentru că tu degeaba spui: „Dle, vrem interconectare energetică”, dacă în același timp încurajezi în continuare schemele acelea prin Transnistria cu Centrala Cuciurgan, cu toate aceste scheme.

Degeaba spui tu oficial că tu vrei să reduci dependența de gazul rusesc, pentru că în practică lucrurile stau altfel; degeaba spui tu că mulțumești României de fiecare dată pentru banii pe care îi alocă, pentru că în restul timpului, când nu sunt oficiali români veniți la fața locului să-i feliciți, să le mulțumești, să spui: „Uite, cât a contribuit România”, tu nu spui decât: „Partidul Democrat a dat, Partidul Democrat a făcut, iată, uitați-vă, toate acestea sunt investițiile noastre, ale Guvernului”, în loc să spui foarte clar că nu este suficient să pui acolo o plăcuță mică „Sala cu Orgă” ș.a.m.d. și acolo să scrie „Made in Romania” sau ca să spun „Fabricat în România”.

Nu, nu e suficient, deci faptul că nu comunici corect aceste investiții ale României în restul timpului, nu când vin românii să te verifice sau ai întâlniri la nivel înalt cu ei, arată o nesinceritate, arată că îți place să beneficiezi și de banii românești, și de banii europeni, și să continui acest joc de balans „pro-Moldova” și cu Rusia câteodată, și cu România câteodată, alteori mai refuzi să introduci limba română în Constituție, deși Curtea Constituțională a dat clar o decizie în acest sens, acolo s-a văzut că ar fi cel mai bine, că tot timpul această... cum să spun? bună înțelegere și când a fost un vot concret, unde a fost PD-ul să voteze acel lucru simplu, dar extrem de important, mai ales în An centenar? Adică, cum să spun? A fost o palmă peste obrazul României. România care, din păcate, continuă să facă, senină, aceleași greșeli, adică merge în continuare pe varianta Plahotniuc, când nici măcar europenii și americanii nu mai susțin povestea asta cu stabilitatea...”

Europa Liberă: La ce evoluție în cooperarea bilaterală vă așteptați?

Matei Adrian Dobrovie: „Deci, eu sunt foarte curios cum va arăta, dacă printr-o minune se ajunge la o cooperare între socialiști și Blocul ACUM, cooperare la care s-ar putea ajunge doar în cazul în care socialiștii ar da președintele Parlamentului și ar lăsa tot Guvernul să-l constituie ACUM, pentru că iarăși știți cum e vorba aia...”

Europa Liberă: Nu se va întâmpla acest lucru. Au spus și fruntașii socialiștilor, a spus și Igor Dodon că funcția de speaker trebuie să aparțină socialiștilor. E o declarație bătută în cuie din partea socialiștilor, ei nu mai fac un pas înapoi, nu cedează la această funcție.

Matei Adrian Dobrovie: „Eu pot să înțeleg de ce vor asta, și anume pentru ca dl Dodon să nu fie suspendat din nou, să-și poată duce mandatul la capăt, indiferent de câte derapaje are. Problema este alta, problema este că nu cred că, independent de această funcție, socialiștii vor fi dispuși să nu pună niciun ministru în rest în Cabinet și, de fapt, nu-i problema de funcții, problema e că nu sunt convins că socialiștii urmăresc același scop ca ACUM, ei nu urmăresc...”

Europa Liberă: Eu vă întrebam la ce evoluții vă așteptați în cooperarea moldo-română?

Matei Adrian Dobrovie: „Cooperarea va rămâne...”

Europa Liberă: Igor Dodon nu a reușit să discute măcar o singură dată sau dialogul dintre ei doi șefi de state de la Chișinău și București trenează sau aproape că nu a fost inițiat.

Matei Adrian Dobrovie: „Da, dl Iohannis i-a dat un răspuns dlui Dodon la invitație atunci, un răspuns care lasă să se înțeleagă că va trebui să aștepte mult și bine, ca să spun așa. Dl Dodon nu putea să primească alt răspuns și nu va primi alt răspuns pentru toate declarațiile pe care le-a făcut împotriva României, împotriva limbii române, a istoriei românilor ș.a.m.d.

Cred că relația va rămâne neschimbată, dar acesta este un lucru regretabil în sensul în care Bucureștiul are mari carențe în a înțelege situația de aici. Asistăm în continuare la această complicitate Dragnea-Plahotniuc, în care dl Dragnea implementează modelul Plahotniuc cu mare sârguință, adică chiar îl ia ca un model în sensul că dorește concret să-l implementeze, să pună mâna și pe justiție, să aibă totul. Și în acest context, Ministerul de Externe este cumva prins între inacțiunea Președinției și acțiunea proastă și dezorientată a PSD-ului.

Deci avem, pe de o parte, un Minister de Externe care, în mod normal, trebuie să fie de tehnicieni, de practicieni, nu sunt politicieni acolo, dar lor trebuie totuși să li se dea direcția de pe linia politică. Or, linia politică este blocată între inacțiunea președintelui Iohannis pe această chestiune pe care nu s-a pronunțat, a evitat să se pronunțe o lungă perioadă de timp, pe de o parte și, pe de altă parte, de această efervescență a dlui Dragnea de a copia ceea ce este caracteristic modelului Plahotniuc. Cred că este o stare de blocaj, cred că nu se poate...

Sunt foarte curios cum ar putea România să mai justifice susținerea pentru un regim Plahotniuc 2, 3, care să se asocieze la guvernare împreună cu PSRM-ul. Că tot am auzit această mantră repetată de reprezentanții României că România trebuie să împiedice venirea la putere a pro-rușilor, iată, pro-rușii s-ar putea să fie la guvernare. Sunt foarte curios cum va mai vorbi România în continuare, așa cum vorbește și în prezent despre parcursul european al Republicii Moldova, care va fi un parcurs european cu pro-ruși în alianță.”