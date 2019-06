Matei Dobrovie: „O incoerență generală a autorităților din România în reacția lor față de ceea ce se întâmplă la Chișinău”

Interviul emisiunii, realizat de corespondenta noastră, este cu parlamentarul român Matei Dobrovie (PNL) și are ca temă ecourile schimbărilor politice moldovenești pe scena politică din România și rolul României în acele schimbări:

Matei Adrian Dobrovie: „A avut loc o ședință a comisiilor de politică externă a Camerei Deputaților și a Senatului la care din lipsă de cvorum, adică din cauza absenței multor deputați nu s-a putut adopta textul unei declarații. Până la urmă, era vorba despre o declarație formală de susținere a noului Guvern Maia Sandu de la Chișinău și o declarație care să consemneze angajamentul ferm pentru parcursul european al R. Moldova.

Din păcate, PSD și ALDE din nou au susținut tacit regimul Plahotniuc, adică în loc să compenseze pentru greșelile care s-au făcut în relațiile cu R. Moldova atâta timp și să dea vreun semnal că România e gata să aibă altă abordare, o abordare corectă, aș spune eu, față de ce se întâmplă la Chișinău, iată că ne-am trezit cu această reuniune de comisii făcută de proști. De ce?

Pentru că, pe de o parte, există un dezinteres total față de R. Moldova. Dl Tăriceanu, președintele Senatului, a venit la comisie și mi-a spus foarte senin că România nu joacă un rol important în R. Moldova și că deciziile erau deja luate. E adevărat că

această reacție a Parlamentului, această declarație de sprijin tardivă, consider că ea trebuia să vină mult mai devreme și am văzut, din păcate, o incoerență generală a autorităților din România în reacția lor față de ceea ce se întâmplă la Chișinău.”

Europa Liberă: Pe linia executivă, Bucureștiul a susținut-o pe Maia Sandu, pentru că prim-ministra României, Viorica Dăncilă, i-a și transmis dnei Sandu un mesaj de felicitare pentru că a preluat mandatul și chiar i-a făcut o invitație de a efectua prima sa vizită la București cât mai curând posibil.

Matei Adrian Dobrovie: „Da, a fost un fel de cacofonie la nivel de poziție a României. La un moment dat, dna Dăncilă, într-adevăr, a invitat-o pe dna Maia Sandu și, într-adevăr, este o

cutumă ca în general prima vizită să se facă în R. Moldova sau în România, dar dincolo de această poziționare ați văzut că a fost o adevărată cacofonie, o lipsă de coerență între mesajul Președinției, mesajul dat de ministrul de Externe, apoi Ministerul de Externe a revenit cu un comunicat în care a spus că nu este vorba despre o interpretare de acest tip că s-ar dori alegeri anticipate de către România, asta nu este poziția României, ci este poziția personală a dlui ministru, or pozițiile personale în aceste cazuri sunt foarte ciudate.”

Europa Liberă: Și o delegație trimisă de România în frunte cu un consilier prezidențial, cu dl Aurescu, a participat la discuțiile care au precedat acest transfer al puterii de către Partidul Democrat.

Matei Adrian Dobrovie: „Da, este un adevăr că asta a fost pe dimensiunea Președinției, pe dimensiunea Parlamentului nu s-au exersat aceste sincope, din păcate, și mai avem o singură săptămână din această sesiune parlamentară, adică săptămâna viitoare în care vom încerca în final să agreăm un text de declarație, care să fie adoptată și care să fie prezentată în plenul

comun al Camerelor această declarație de susținere, pentru că până la urmă nu e vorba doar despre susținerea unui Guvern anume, e vorba și despre susținerea parcursului european în continuare.

România trebuie să ajute la ceea ce înseamnă procesul care a început de deoligarhizare în momentul de față, la construirea de instituții puternice. Avem expertiză, de exemplu, în ceea ce privește justiția și anticorupția și acolo cred că România poate aduce un ajutor Guvernului Maia Sandu.

De asemenea, avem o necesitate foarte mare de a susține presa independentă, de a consolida independența mass-media din R. Moldova ca factor strategic, având în vedere propaganda

pro-rusă și oligarhică locală de care nu s-a scăpat; spațiul informațional comun iarăși este un obiectiv pe care eu îl voi propune inclus în această declarație, pentru că mi se pare foarte important să creștem prezența mediatică și interesul celor două maluri unul pentru celălalt, al celor două țări. Deci sunt niște lucruri extrem de concrete care trebuie prinse aici. Evident că va fi o misiune dificilă pentru noul Guvern ca și pentru Guvernul care va veni după cel din România, actualul Guvern, dacă opoziția va prelua și ea puterea, problemele economice vor fi iar importante de ambele părți.

Situația nu este prea bună și am solicitat în acest sens ca România să fie primul stat care să ceară reluarea asistenței financiare acordată de Uniunea Europeană pentru R. Moldova. Înțeleg că această chestiune s-a discutat inclusiv la întâlnirea comisarului pentru extindere și politica de vecinătate dl Hahn cu dna Maia Sandu. Cred că este un lucru important.”

Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. această schimbare de atitudine a președintelui Igor Dodon, care este liderul informal al PSRM, formațiune pro-rusă, care a constituit noua majoritate cu Blocul pro-european ACUM al Maiei Sandu? El le-a spus inclusiv emisarilor români că va sprijini parteneriatul strategic cu România, parcursul european al R. Moldova, chiar a subliniat și nevoia finalizării cât mai rapide a proiectelor de interconectare energetică moldo-române, darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău. Cum vedeți această schimbare de macaz?

Matei Adrian Dobrovie: „Sincer să fiu, m-a surprins foarte tare reacția socialiștilor. Mă declaram sceptic înainte față de posibilitatea ca ei chiar să-și dorească și să pună umărul la această operațiune de deoligarhizare. Iată că s-a întâmplat și pentru mine a fost o surpriză faptul că s-a constituit această înțelegere temporară. E clar că nu poate fi decât o înțelegere temporară, pentru că până la urmă reprezintă două orientări geopolitice, geostrategice fundamental diferite.”

Europa Liberă: Faptul că Igor Dodon reacționează altfel când e vorba despre cooperarea moldo-română cum vi se pare?

Matei Adrian Dobrovie: „Cred că a înțeles foarte clar dl Dodon ceva ce și înainte înțelegea, dar nu putea să exprime în mod clar, și anume faptul că finanțările, ajutorul către R. Moldova nu vin din Rusia, care nu are bani pentru așa ceva, are cu totul alte probleme în momentul de față, ci vin din Uniunea Europeană și din România. Și fără susținerea Statelor Unite, Uniunii Europene și a României R. Moldova nu poate să existe ca stat, în primul rând, fiind bazată pe asistență financiară externă.

De asemenea, nici nu s-ar fi putut ajunge aici, la această deblocare, practic, părea o situație de blocaj fără ieșire. Și iată că Blocul ACUM și PSRM au găsit această formulă prin care regimul Plahotniuc a început să fie dezmembrat și nu ar fi fost posibil acest lucru și cred că și Igor Dodon înțelege foarte bine că fără implicarea tuturor actorilor internaționali, fie că vorbim de Statele Unite, fie că vorbim despre Uniunea Europeană și chiar despre Rusia.

Cred că diferențele dintre PSRM și ACUM nu pot fi neglijate la nivel de vectori de orientare geostrategică și nu poate să fie

această colaborare decât una temporară pentru un scop bine definit și care cred că este un scop corect și legitim, și anume decapturarea statului, adică faptul că în momentul de față practic sunt înlăturați toți cei care conduc aceste instituții controlate, pentru că trebuie să devină viabile și apoi să se deruleze niște alegeri pe un sistem proporțional care să nu avantajeze unii în dauna altora, cum se întâmpla cu cel uninominal-mixt și în aceste condiții să poți să discuți despre proiecte de viitor, dar de-abia după ce reușești să faci curățenie în instituții, în Procuratură, în justiție...

Să vedeți cât de greu va fi cu aceste jafuri din sistemul bancar care s-au întâmplat. Numai anchetarea tuturor fraudelor care s-au produs până acum necesită un volum de muncă enorm, astfel încât cred că e foarte bine că Guvernul Maia Sandu colaborează și cu societatea civilă și beneficiază și de ajutorul societății civile în acest efort foarte serios care va fi de a face curățenie.

Pe de altă parte, nu cred că pe termen lung PSRM și ACUM au aceleași obiective și, evident, vor fi competitori, adversari politici

în viitoarele alegeri, fie că vorbim de cele locale, fie că vorbim de cele parlamentare, dar pentru momentul actual a fost, într-adevăr, singura soluție posibilă. Blocul ACUM cred că a făcut cel mai greu compromis posibil, dar un compromis, până la urmă, corect, legitim, pentru că altfel nu am fi putut să avem această dezmembrare a regimului Plahotniuc, regim care a ținut țara în sărăcie și în corupție.”

Europa Liberă: Dar PD-ul dlui Plahotniuc, Partidul Democrat continuă să critice acest parteneriat dintre Blocul ACUM și PSRM, insistând și în continuare că scopul lor ar fi unul – să ducă R. Moldova în brațele Rusiei.

Matei Adrian Dobrovie: „Nu cred în acest scenariu al federalizării pe care îl tot vehiculează nu întâmplător Partidul Democrat. În momentul de față, dacă e să analizăm, Guvernul

conține doar doi miniștri de la PSRM și, mă rog, speakerulși președintele Dodon, care nu are atribuții foarte importante, deci cumva nu cred că e posibil ca PSRM să impună agenda federalizării, agendă pe care într-adevăr au avut-o, agendă care este total contrară principiilor pro-europene enunțate de ACUM și cred că acest pericol nu este real acum, este folosit doar pentru a decredibiliza Blocul ACUM și pentru a încerca chiar și aici, în România, să proiecteze imaginea că s-a creat o majoritate care ar fi antiromânească sau care n-ar duce mai departe idealurile Unirii.

Mă rog, se încearcă ruperea unui electorat care a votat cu Blocul ACUM, prin aceste manevre încercând să-i portretizeze ca aliați ai Moscovei, ceea ce este total greși, pentru că până la urmă Blocul ACUM a spus foarte clar ce politici va duce. Ministrul de Externe însuși este un garant și-l cunosc foarte bine pe Nicolae Popescu, un om cu experiență, care știe foarte bine lucrurile acestea și nu cred că se pune problema. Până la urmă, chiar și Igor Dodon a dat înapoi cu această retorică a federalizării, fiind conștient că nu este posibil așa ceva. Și într-adevăr a fost destul de greu să „înghiți asemenea broască”, cum se spune pe românește.

Da, este greu să coabitezi cu socialiștii într-un Guvern, să spun așa, dar era de neimaginat ceea ce ar fi însemnat ca să fie din nou alegeri anticipate, pe același sistem electoral, din nou să fie aceeași situație de blocaj care să perpetueze la nesfârșit, iar între timp prin fraudă sau prin alte metode să se mențină acest sistem oligarhic. Faptul că au aruncat în luptă aceasta, ați văzut, în săptămâna de după instaurarea acestei majorități în Parlament și oficializarea Guvernului Maia Sandu, faptul că nu au recunoscut timp de o săptămână acest Guvern și au făcut tot felul de acțiuni subversive – instituții pichetate, ocupate –, lucrurile astea arată că Curtea Constituțională, nu mai vorbesc, care a încercat să invalideze toate deciziile arată că într-adevăr lucrurile trebuie tăiate de la rădăcină, acest rău care s-a făcut și că de-abia după ce decapturezi toate instituțiile vei putea să construiești cu adevărat ceva trainic, pentru că altfel ele te vor sabota.”

Europa Liberă: Cum vedeți PD-ul în opoziție, mai cu seamă că ei spun că vor fi o opoziție constructivă, după ce au plecat de la putere?

Matei Adrian Dobrovie: „PD va insista pe această retorică, după părerea mea total ipocrită și incorectă legată de federalizare și de pericolul reprezentat de Rusia. Până la urmă, PD au fost cei care au făcut sub Plahotniuc acest joc pe sârmă între Uniunea Europeană și Rusia și au negociat inclusiv lucruri sensibile, când era în interesul lor. Am văzut acele cedări pe tema transnistreană, am văzut că de multe ori au existat scheme de corupție și de afaceri dubioase tocmai legate de Transnistria și jocul făcut legat, de exemplu, de proiectele energetice pe care nicidecum nu le avem finalizate, legate de faptul că sub minunata conducere a Partidului Democrat avem MoldovaGaz, care este deținută de Gazprom. Deci, lucrurile nu-s așa de simple încă, până la urmă, într-adevăr, Plahotniuc și ai lui au

speculat faptul că ei sunt pro-europeni și s-au poziționat în antiteză față de Dodon și socialiști, numai că să ne amintim că Plahotniuc cu socialiști au lucrat foarte bine împreună, au conlucrat la schimbarea sistemului electoral și în alte momente, când le-a convenit.

Deci nu cred că vor fi o opoziție credibilă, mai degrabă va fi un partid aflat în implozie, lipsit de liderul suprem care probabil va avea niște probleme, va trebui să dea socoteală probabil pentru anumite lucruri. Și atunci, un partid decapitat care încearcă să se agațe de aceste idei de a denigra Blocul ACUM nu cred că va avea mari sorți de izbândă.”