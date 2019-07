Medalia de tinichea a lui Putin în „pivnițele Vaticanului”

Cunoaștem cu toții genul acela de oameni care se laudă cu o „diplomă de participare”. Puțini s-ar fi așteptat însă să îl vadă pe Putin făcând același lucru după audiența sa la Vatican, pe 4 iulie.

După ce Putin l-a lăsat pe Papă să aștept o oră, cum o mai făcuse în două rânduri, iată că la întoarcere purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a anunțat că Suveranul Pontif i-ar fi oferit președintelui Rusiei o medalie specială: „Guardian Angel of the World” („Îngerul Păzitor al Lumii”).

Pentru prestigiul lui Putin, mai ales pe fundalul sancțiunilor occidentale și al relațiilor tensionate ale Moscovei cu Ucraina, unde catolicii și greco-catolicii sunt o parte importantă a populației, o asemenea medalie ar reprezenta o publicitate binevenită..., doar că în depeșele oficiale ale Vaticanului nu există nicio urmă a unei astfel de medalii, ci doar e menționat un schimb de mici daruri.

La fel, L’Osservatore Romano, ziarul oficial al Vaticanului, nu a pomenit niciun fel de medalie oferită lui Putin în care acesta ar fi numit „Îngerul Salvator al Lumii”. Asta e ciudat, deoarece L’Osservatore Romano preia întotdeauna, cu minuțiozitate, fiecare detaliu al audiențelor Papei. Era exclus, așadar, ca Papa să îi fi acordat o medalie lui Putin, cum o scrie presa rusă, fără ca asta să fie anunțat oficial din partea Vaticanului. Presa rusă dă însă ca singură sursă o declarație a purtătorului de cuvânt Peskov.

Am insistat așadar pe lângă serviciul de presă al Sfântului Scaun, solicitând o explicație în legătură cu presupusa medalie și am primit următorul răspuns:

„​În cadrul audienței din 4 iulie, Sfântul Părinte i-a oferit președintelui Rusiei o medalie comemorând 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial. Medalia marchează de asemenea cel de-al șaselea an de la întronizarea Sfântului Părinte și poartă inscripția: „Guardian Angel of the World”. Expresia nu îl desemnează însă pe președintele Rusiei, iar medalia îl reprezintă pe îngerul păzitor al păcii. Este o veche medalie catolică ce nu are nici un fel de valență politică.”

Precedentul Ivo Sanader

Mai cunoscusem un asemenea caz: fostul premier al Croației, Ivo Sanader, astăzi în închisoare pentru corupție, pe care îl demascasem în 2012, pentru cotidianul croat Jutarnji List. Precum seducătorii profesionali, Sanader e un om cu o biografie exotică, incluzând episoade precum faptul că a vrut să fie preot și că a studiat filosofia la Universitatea Papală Gregoriană de la Roma.

Lucram atunci la biografia lui, în Zagreb, și, tot discutând cu el despre teatrul francez și literatura croată a Renașterii, mă pregăteam, fermecat, să închei acest capitol al tinereții lui, când mi-a venit brusc ideea, precum îndrăgostiților ce cotrobăie impulsiv prin sertarul ființei adorate, să cer Universității Papale de la Vatican să mă lase să văd în arhivele lor cursurile și notele de examen ale lui Sanader din perioada în care el studia acolo.

Și iată că răspunsul oficial a fost ca fostul premier al Croației nu a studiat niciodată la Universitatea Papală din Roma.

Neant!... Niente.

Articolul dureros în care arătam acest lucru a apărut atunci imediat în presa croată.

Sanader a sunat și mi-a reproșat, precum Barbă Albastră amărâtei tremurânde care a crezut în el, cotrobăiala și lipsa de încredere în el. Culmea e ca până la urma tot eu m-am simțit vinovat!

Iată însă că și Putin – sau cel puțin purtătorul lui de cuvânt Peskov – a putut spune că Papa i-ar fi decernat o medalie, când Papa de fapt i-a făcut un mic cadou, o piesă comemorativă despre război, așa cum și Putin i-a dat Papei... un album despre Michelangelo. Se vede însă că tentația de a pretinde lucruri despre Vatican persistă, precum persistă și mitul că acolo, prin pivnițe, ar fi îngropate multe secrete de neverificat.