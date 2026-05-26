Mergi la oaste pe un an, scapi de datorii. Rusia a găsit un nou truc ca să atragă recruți

Într-o declarație publicată luni seara pe canalul său de Telegram, Kremlinul a anunțat că participanții la ceea ce Moscova numește „operațiunea militară specială” și soțiile vor fi scutiți de obligațiile de rambursare a împrumuturilor restante de până la 10 milioane de ruble (139.000 de dolari).

Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat decretul prin care se introduce această măsură, se mai arată în mesaj.

Schema se aplică recruților care au semnat contracte începând cu 1 mai 2026, angajându-se să efectueze cel puțin un an de serviciu militar în Ucraina. Reducerea datoriilor se aplică numai împrumuturilor existente restante și nu acoperă datoriile nou contractate.

Măsura pare să vizeze revigorarea campaniei de recrutare a Rusiei pentru război, aflată acum în al cincilea an, notează AFP.

Se estimează că Rusia are aproximativ 700.000 de soldați desfășurați în zona de război, dar pierderile sunt mari. Se crede că pierderile lunare depășesc 30.000 de soldați, conform estimărilor recente ale NATO.

Regiunile rusești au oferit deja bonusuri financiare substanțiale pentru a atrage recruți. Mai recent, armata a lansat o campanie în universități pentru a recruta studenți pentru război.

Observatorii spun, că numărul voluntarilor continuă, totuși, să scadă, alimentând speculațiile cu privire la un nou val de mobilizare forțată, similar celui ordonat de Putin la sfârșitul anului 2022, după ce Rusia a suferit o serie de eșecuri militare în Ucraina.

Conform cifrelor oficiale, aproximativ 300.000 de bărbați au fost înrolați în cadrul acelei campanii de mobilizare.

