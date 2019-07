Mihai Popșoi: „E cert, trăim atât de prost, pentru că se fură ca în codru” (VIDEO)

Europa Liberă: Dle Mihai Popșoi, vreau să vă întreb din start: cât la sută până acum v-a reușit din agenda Dvs. de demontare a regimului pe care l-ați moștenit Dvs. și pe care l-a trăit Republica Moldova? Puteți deja spune – s-a format o masă critică, în special în sistemul judecătoresc, care vă va ajuta să demontați, să deoligarhizați, să decapturați statul Republica Moldova?

Mihai Popșoi: „Dacă e să răspund la prima parte a întrebării, probabil, în mare parte ne-a reușit să demontăm, cel puțin când vine vorba de capii sistemului – Curtea Constituțională, Procuratura Generală, CSM-ul, o serie întreagă de alte instituții-cheie, dar rămâne problema înlocuirii lor, pentru că acolo încă n-am ajuns, suntem în proces. La Curtea Constituțională a demarat concursul...”

Europa Liberă: Dar până acolo – la plecare, cei care au plecat, s-au dus cu priviri așa, încruntate, „las’ că ne mai întâlnim” sau s-au conformat și rezistența lor și a foștilor subalterni ai lui Cavcaliuc, ai lui Pânzari o mai simțiți? De asta vă întreb de masă critică.

Mihai Popșoi: „Îmi vine greu să judec cum exact au plecat. La prima vedere s-ar părea că nu au plecat neapărat cu gânduri bune, nu s-au resemnat, probabil au fost forțați să plece,

În locul lor vor veni oameni de valoare, oameni independenți, bine pregătiți, astfel încât să poată asigura acea reziliență a instituțiilor ...

inclusiv de opinia publică, însă acest lucru contează mai puțin. Atât timp cât în locul lor vor veni oameni de valoare, oameni independenți, bine pregătiți, astfel încât să poată asigura acea reziliență a instituțiilor ca acestea să nu meargă niciodată pe mâna oricărui grup de persoane sau unei singure persoane, acest lucru ni-l dorim noi și spre acest deziderat mergem.”

Europa Liberă: Eu insist pe faza asta – de ce? –, pentru că iată am văzut interviul cu dl Victor Micu, care cu atâta nonșalanță spune că în sistemul judiciar nu existau probleme și n-au avut pe cine pedepsi, adică societatea geme – vorbind moldovenește –, spune că opresiunea era evidentă, iar dânsul n-a văzut-o. Sau spune așa: „n-am avut demersuri”, „nu s-a sesizat”...

Mihai Popșoi: „Este o scuză banală, o scuză foarte cinică. Același lucru l-am auzit și de la procurorul general, care a zis că totul merge strună. Ba mai mult, dându-și demisia, a pretins la beneficii sociale, la niște compensații... Deci e un cinism cras. E

Țara trăia într-un regim în care nu puteai să contești autoritatea, puterea, așa cum e normal să fie într-un stat democratic ...

adevărat că pur formal, juridic ei au această acoperire, pentru că, într-adevăr, în fostul sistem nu erau prea mulți care să vină și să conteste realitatea. Vorbeau pe la bucătării, vorbeau în șoaptă între ei, ca în vremurile NKVD-ului, lumii efectiv îi era frică. Țara trăia într-un regim în care nu puteai să contești autoritatea, puterea, așa cum e normal să fie într-un stat democratic.

Ei bine, acum lucrurile s-au schimbat, vedem că atât judecătorii, cât și unii procurori au început a ieși în spațiul public cu anumite informații, vedem că procurorii și cei de la CNA au devenit mult mai activi peste noapte, încep a pune...”

Europa Liberă: Au prins la curaj.

Mihai Popșoi: „Au prins la curaj, au luat sub sechestru unele proprietăți. Cam întârziat, desigur, pentru că o bună parte din

Cei care în trecut au făcut lucruri criminale, au acoperit mari hoții, acei oameni vor trebui să răspundă ...

acele proprietăți știm că au fost deja vândute, revândute, dar, cel puțin, acest lucru bucură. E adevărat, cei care în trecut au făcut lucruri criminale, au acoperit mari hoții, acei oameni vor trebui să răspundă, fie că e vorba de conducători ai justiției...”

Europa Liberă: În momentul acesta vă întreb: dar probe sunt deja? Ceea ce noi vedem este mai curând un rechizitoriu moral. Este grija dvs., a deputaților, a guvernării să adunați probe sau să căutați oameni care să-și facă meseria, să adune ei probele?

Mihai Popșoi: „Evident! De asta și vorbeam, acum suntem în procesul de acel concurs public – fie că e vorba pentru CNA, pentru Procuratura Generală. E de datoria lor, nu suntem noi procurorii. Noi putem doar să citim din ceea ce este în spațiul public, ori investigații jurnalistice. Trebuie să recunoaștem că jurnaliștii au fost unicii care au avut curaj până acum și investigațiile au curs gârlă.

Din păcate, autoritățile, cei care sunt mandatați prin lege să investigheze aceste lucruri nu s-au autosesizat, însă informații sunt sigur că au, ba mai mult, dacă ne aducem aminte ce spunea dl Chetraru din Parlament vizavi de primul raport Kroll, precum că ar fi fost „beletristică”. A fost sincer omul, pentru că cu adevărat sistemul de drept avea și are informații, din câte

E problema doar de voință politică, dacă doriți sau mai degrabă de libertatea de acțiune, lipsa de presiune asupra justiției, asupra sistemului de drept...

cunoaștem, mult mai multe decât au conținut atât primul raport Kroll, cât și în al doilea. E problema doar de voință politică, dacă doriți sau mai degrabă de libertatea de acțiune, lipsa de presiune asupra justiției, asupra sistemului de drept, astfel încât procurorii și judecătorii să-și poată face treaba onest.

Or am văzut chiar în ultimele zile acele revelații vizavi de dosarul lui Șor, precum că o judecătoare din completul de judecată a lui Șor, cei de la CSM sau patronii lor politici nu aveau certitudinea că unul din trei se va comporta așa cum îi va fi spus și din această cauză s-au asigurat și au transmis dosarul tocmai la Cahul. Acest lucru este strigător la cer și e bine că se discută despre aceste lucruri. E păcat că Șor a reușit să plece, cu siguranță e păcat că Plahotniuc a reușit să plece, dar suntem încurajați de experiența inclusiv a statului român, când dna Udrea a fost adusă prin mandat de arest internațional din Costa Rica, dl Mazăre – tocmai din Madagascar și avem deschiderea partenerilor noștri, inclusiv celor americani, care spun că dacă o fi Plahotniuc în America, că nu avem nici acolo certitudinea sută la sută, partenerii americani ne-o spun deschis: atât timp cât va exista un mandat de arest și probe concludente vizavi de implicarea lui în furtul miliardului sau în orice altă crimă, d-lor sunt deschiși către procedura legală de extrădare. Și acest lucru este normal.”

Europa Liberă: Dacă ar mai fi și Republica Moldova în componența Uniunii Europene, ca să miște...

Mihai Popșoi: „E adevărat, doar că și așa cum suntem, avem deschiderea partenerilor europeni, americani, ai Elveției, ai tuturor țărilor unde bănuim că o fi ajuns unele dintre fondurile din acel miliard, care înțelegem acum că sunt aproape trei. Nu e clar exact, fie că au circulat și s-au calculat la grămadă, dar e cert că s-a furat mult mai mult de un miliard, iar jurisdicțiile internaționale abia așteaptă.

E adevărat că deschiderea lor, deși există, după cinci ani deja e mult mai complicat, inclusiv cei din Kroll ne spun că în 2015-2016 se putea mult mai lesne întoarce o sumă mult mai mare decât suma care este fezabilă de a fi întoarsă acum, însă pentru noi ca clasă politică, pentru noi ca țară e principial, e de bun-simț să întoarcem atât cât este posibil, dar mai cu seamă să-i pedepsim pe cei care au furat, astfel încât cetățenii să aibă satisfacția că cei care au furat și care i-au lipsit de drumuri, de un sistem de sănătate mai bun, de școli mai bune să poarte răspunderea și să stea acolo, în 13 sau în alt penitenciar; pentru că ceea ce am văzut în 13 – trebuie să recunosc – nici celui mai mare dușman al meu nu i-aș dori să stea încarcerat în subsolul Penitenciarului 13. Și noi când am mers acolo împreună cu un grup de deputați, noi am anunțat cu o săptămână înainte că vom merge și când am ajuns acolo, în subsol se făcea reparație deja, astfel încât la modul cel mai direct să se astupe sângele care spuneau deținuții că a fost acolo pe pereți, mucegaiul în care au stat...”

Europa Liberă: Dar sunt niște deținuți privilegiați acolo totuși?

Mihai Popșoi: „Evident, sunt deținuți privilegiați. Am înțeles că atunci când a fost hoțul în lege Micu, sau cum îi zice, avea o cameră cu condiții mult mai bune decât aveau toți ceilalți. Imediat după ce s-a schimbat puterea, deținutul politic Gheorghe Petic a fost trecut și el într-o cameră cu condiții mult mai bune. Și Gheorghe se întreba atunci când am fost să-l vedem: „Cum se face că peste noapte din condiții inumane, insalubre am ajuns în niște condiții ceva mai omenești?” Și cei de la penitenciar luaseră apă în gură și nu puteau să-i răspundă omului.

Noi sperăm că justiția în cel mai apropiat timp va face dreptate și în cazul lui Gheorghe Petic, pentru că am văzut că în cazul lui Valentin Eșanu și în câteva alte cazuri, unde este cert că este vorba de detenție politică, se va face dreptate și asta va fi hârtia de turnesol, dacă doriți, pe termen scurt a justiției, astfel încât să-și poată spăla un pic, un pic din acea imagine foarte și foarte șifonată.”

Europa Liberă: Mă întorc înapoi la impunitatea care a existat până acum în furtul miliardului. A fost o comisie parlamentară care n-a identificat foarte clar nici măcar încotro au mers banii și de unde pot fi recuperați, nici măcar n-a stabilit exact partea de contribuție a acelor instituții, care, iată, din nou aflăm că s-a știut, că poate și dl Chetraru o să prindă la curaj și o să iasă la rampă și o să explice ce a avut în vedere când a zis că „îi beletristică, că noi știm mult mai multe”. Dar de ce n-a acționat sau cine trebuia să fi acționat după ce a furnizat, presupunem, aceste informații? Acum o să puteți să dați notele respective instituțiilor de la vârful puterii care trebuia să se fi coordonat, că din cele mai recente dezvăluiri ale fostului premier Filat aflăm că toată lumea a fost neputincioasă, păpușarul i-a jucat pe degete pe toți, scenaristul, care se presupune că ar fi fost Iaralov, a scris partitura executată și toți ditamai demnitarii, cu salarii bine mersi, care circulau cu Mercedes-uri adevărate, nu de carton...

Mihai Popșoi: „Câte două, dacă unul se strică...”

Europa Liberă: Da, câte două. Ei s-au comportat ca niște demnitari de carton, de fapt, asta e senzația mea. Acum o să puteți să îi scoateți la vedere pe toți acei care au fost în front și n-au oprit?

Mihai Popșoi: „Să facem un pic de claritate. E adevărat că a fost acea comisie care a prezentat o serie întreagă de informații, instituțiile de drept nu s-au autosesizat, acum este o a doua iterație. Comisia își face mult mai bine treaba, vedem că oferă publicului mai multe informații, deși inițial nici nu puteau găsi arhiva, informațiile de la prima comisie au reușit totuși să le găsească, acum urmează să vadă, să se asigure că acel raport Kroll, partea nepublică, să se confirme veridicitatea acestor informații, să ajungem odată și odată la Procuratură să vedem complet...”

Europa Liberă: Ce e în safeu...

Mihai Popșoi: „Ce e în safeu, exact. Tot ce a oferit Kroll, să avem acces la toate aceste informații. Vizavi de impunitate, desigur că este ușor acum pentru mulți factori de decizie să spargă toate oalele de capul lui Plahotniuc și al lui Iarolov, care sunt plecați, însă acest lucru n-o să treacă, există multă, multă lume care se face vinovată prin acțiune sau mai des prin

Rechizitoriul, investigația trebuie să fie una independentă, calitativă, făcută de către un procuror independent...

inacțiune – fie că e vorba de Chetraru, Drăguțanu și mulți alții –, doar că rechizitoriul nu trebuie să li-l fac eu sau dl Slusari, sau oricare din colegii din Parlament. Rechizitoriul, investigația trebuie să fie una independentă, calitativă, făcută de către un procuror independent.

Și aici este insatisfacția oamenilor, pentru că ei așteaptă rezultatul astăzi, ieri, dar procurorul abia a plecat, urmează încă o lună-două să avem un concurs cu adevărat transparent, fără a grăbi lucrurile, pentru că de obicei vorba moldoveanului: „graba strică treaba”. Și doar când vom avea un procuror în deplinătatea puterilor juridice să meargă și să ofere acel rechizitoriu, atunci vom putea spune că, uite, acela cu certitudine, ba mai mult, după condamnare vom putea spune că

Ne dăm seama de responsabilitatea și de presiunea care se exercită asupra noastră de către opinia publică...

acela este cu adevărat vinovat. Acest lucru durează și noi ne dorim la fel de mult, poate chiar mai mult decât cetățeanul de rând, pentru că noi ne dăm seama de responsabilitatea și de presiunea care se exercită asupra noastră de către opinia publică.”

Europa Liberă: Dar până acolo, politic nu puteți să dați note instituțiilor?

Mihai Popșoi: „Cu siguranță! Asta și ziceam: raportului comisiei va fi un raport politic, eminamente politic. Bine, e politico-juridic, dar în mare parte nu este un rechizitoriu, este opinia Parlamentului, opinia Comisiei de investigație, pentru că cei care au venit acolo, au depus mărturii, nu au făcut-o în fața procurorilor, nu este procesul judiciar în deplinătatea lui. Este un proces de audiere în cadrul unei comisii de anchetă. E adevărat că există o responsabilitate și acei oameni care oferă anumite informații o fac pe propria răspundere și pot răspunde inclusiv dacă mint, dar e cert că această comisie, acel raport va fi unul politic.

Desigur, acolo vor fi suficiente acuzații, mărturii, dovezi pentru a servi inclusiv unei investigații a Procuraturii, dar la fel de cert e că Procuratura are informații mult mai multe și poate să primească, inclusiv de la tot acei oameni care au participat în ancheta comisiei, să obțină informații mult mai multe, pentru că este una când răspunzi în fața colegilor noștri din Parlament, cu tot respectul față de ei, dar este alta când răspunzi în fața unui procuror și când te paște răspunderea penală și ani grei de pușcărie pentru mărturii false sau pentru complicitate. Deci sunt cu totul și cu totul alte implicații.

Noi, cu siguranță, avem tot interesul ca această comisie să-și

Avem tot interesul ca această comisie să-și facă munca într-un mod conștiincios, să scoată la iveală cât posibil mai mult din această mare fărădelege ...

facă munca într-un mod conștiincios, să scoată la iveală cât posibil mai mult din această mare fărădelege, dar și mai important este ca în scurt timp să avem un procuror care să poată duce la bun sfârșit și, desigur, un complet de judecată pe măsură, astfel încât cetățenii să aibă cel puțin satisfacția că cei care au furat – și au furat mult, 12 la sută din Produsul Intern Brut, dar dacă ajustăm și vedem că, de fapt, e mult mai mult decât un miliard, deci e vorba de aproape un sfert din Produsul Intern Brut al acestei țări, e vorba de drumuri sau salarii, medicină, pentru că noi deseori ne întrebăm și oamenii se întreabă: „De ce trăim atât de prost?”.

E cert, e la suprafață – trăim atât de prost, pentru că se fură ca în codru. Vedem cum dl ministru Brânzan iese aproape zilnic cu noi scheme pe care le deconspiră în subdiviziunile companiilor de stat, ale ministerelor de ordinul a sute de milioane de lei. E de la sine înțeles că într-o țară unde se fură atât de mult nu poți avea servicii publice de calitate, nu poți avea o infrastructură pe măsură.”

Europa Liberă: Totuși, de multe ori politicienii care au eșuat sau care zic: „scuzați n-am reușit, eu plec” cu o pensie grasă, cu pază asigurată de stat ș.a.m.d., cu niște acareturi... Ei nu se tem nici de procurori, pentru că au avut grijă să-i sterilizeze, dar mai ales nu se tem de oprobiul societății. Acum mă interesează dacă raportul acesta politico-juridic va avea și rolul de oglindă pe care s-o puneți în fața acelor demnitari și să le spuneți: „Iată cum ai guvernat tu, dacă cumva n-ai avut până acum remușcări, ia gândește-te, o să mai îndrăznești să apari tu în fața poporului să ceri voturile lor?”, pentru că liderii Partidului Democrat, cei care au fost pe lângă Plahotniuc continuă să aibă iluzia, senzația că ei au făcut un mare bine poporului și sunt acum nedreptățiți.

Mihai Popșoi: „Da, și urmează să vedem pe cât de adevărate erau comentariile dlui Filip vizavi de cei 90 la sută de oameni cinstiți din acel raport. E cert că acest raport va fi oglinda clasei politice, dacă doriți, cei care au fost implicați în acest furt și ei vor trebui să răspundă, inițial politic, iar unii dintre ei, probabil, și în fața procurorilor. Acest lucru îl vor decide procurorii, nu noi, cei din parlament, dar lucrurile sunt în mare parte știute, lucrurile au fost tălmăcite de atâtea ori și această impunitate a trezit în societate, inclusiv în rândul unor oameni o situație de taking for granted, oamenii deja nu mai au încredere că cineva ar putea să fie tras la răspundere. Or, aceasta este marea provocare – nu doar să ajungem la așteptările oamenilor, să întrecem aceste așteptări și să readucem oamenilor încrederea în clasa politică, pe de o parte, dar cel mai important, în sistemul de justiție. În sistemul de justiție, fie că e vorba de procuratură sau instanțe, conform sondajelor, doar câteva procente de oameni mai au încredere. Câteodată stai și te gândești: cine sunt acei oameni care mai au încă suficientă bunăvoință și încredere în acest sistem de drept?”

Europa Liberă: Iar zdreanța aceasta de încredere a spulberat-o Curtea Constituțională?

Mihai Popșoi: „E adevărat, însă această nouă componență, care urmează să apară în scurt timp ne dorim foarte mult ca să fie oameni de un asemenea calibru și de o integritate, astfel încât să nu ne mai poată fi reproșate lucrurile care au fost reproșate curții precedente.”

Europa Liberă: M-ați adus exact la întrebarea care urmează să v-o adresez: a la guerre comme a la guerre? Ori dvs. sunteți în stare de război și poate este ingrat să analizez polemica dvs. cu adversarii democrați, care spun că dvs. v-ați propus să scobiți din interiorul piramidei puterii comisarii, oamenii lui Plahotniuc, cei care au luat în plic, care sau n-au luat în plic, o făceau din convingeri, dar dvs. îi implantați pe alții în loc din considerente politice ca și cum și Sergiu Sîrbu, iată, este cel mai vocal; peste tot unde găsește ocazia vă reproșează că dvs. nu sunteți mai buni decât ei, că dvs. exercitați presiuni și asupra procurorilor, judecătorilor și, de fapt, schimbați oamenii, dar nu schimbați partajarea și sistemul de comisari politici. Dvs. ce i-ați replica nu atât lui Sergiu Sîrbu, cât spectatorilor care trebuie să înțeleagă: dvs. faceți ceea ce au făcut democrații?

Mihai Popșoi: „Eu cred că răspunsul la această întrebare este la suprafață, nu atât Sergiu Sîrbu, cât mulți din Partidul Democrat ne reproșează acest lucru. E cinic, doar că această presiune despre care vorbesc ei nu este presiunea mea, a colegilor mei, este presiunea societății, ori ne aducem aminte de cele 10.000 de semnături pentru demisia procurorului Harunjen. Eu nu am semnat acolo, deși doream și eu foarte mult să resetăm Procuratura Generală, astfel încât să avem o instituție care să poată munci în folosul poporului, al comunității și nu al lui Plahotniuc, dar au semnat aproape 10.000 de oameni; la Procuratura Generală erau gata să iasă sute și mii de oameni; la Curtea Constituțională erau gata să iasă și să protesteze sute și mii de susținători de-ai noștri și oameni simpli, de bună-credință.”

Europa Liberă: Nu de ăia din corturi?

Mihai Popșoi: „Nu de ăia din corturi, exact. Și noi de fiecare dată le spuneam: „Nu, haideți să urmăm calea legală, haideți să mai așteptăm, să mai vedem ce se întâmplă”. Și e bine totuși că într-al 12-lea ceas și cei de la Curtea Constituțională, și procurorul Harunjen au avut suficient discernământ, astfel încât să plece de bunăvoie. Se găseau soluții juridice pentru a scăpa de ei, pentru că presiunea societății, nu a clasei politice, a societății în ansamblu era atât de mare și necesitatea atât de stringentă, în special după ceea ce s-a întâmplat, cum bine ați menționat Dvs., la Curtea Constituțională, care au servit atât de direct regimul lui Plahotniuc, chiar după schimbarea puterii, când exista un guvern legitim recunoscut de comunitatea internațională, ei au continuat să facă jocul lui Plahotniuc, participând, de facto, la uzurparea puterii.

Asemenea Curte Constituțională, asemenea judecători nu trebuie să mai existe, or anume acum este această presiune enormă a societății să se desfășoare un concurs transparent, corect, astfel încât să avem oameni de o reputație reproșabilă la această curte, pentru că încrederea societății doar așa poate fi recâștigată, a societății, cel mai important, dar și a partenerilor externi, vedem…”

Europa Liberă: Dar unii vă reproșează că dvs. cumva teleghidați aceste concursuri, că mai prelungiți termenul, că nu vă convine spectrul de candidați. E adevărat că controlați acest proces?

Mihai Popșoi: „…Evident că noi controlăm acest proces sub aspectul tehnic, fie că e vorba de Comisia juridică de la Parlament, fie că e vorba de Consiliul Suprem al Magistraturii, fie că e vorba de guvern, în funcție de cine este entitatea care organizează concursul, dar este un control tehnic. Comisia va decide independent, fie că e vorba de Comisia juridică, acolo sunt reprezentanți ai opoziției în număr destul de mare, spre exemplu, noi, Partidul Acțiune și Solidaritate, avem un singur reprezentant în Comisia juridică - președintele comisiei, Sergiu Litvinenco. La Consiliul Suprem al Magistraturii, despre ce fel de control putem vorbi din partea politicului?”

Europa Liberă: Am înțeles, deci…

Mihai Popșoi: „Poate dimpotrivă, un control din partea altor factori de decizie politici decât cei care se află la guvernare? Acest lucru l-aș putea admite, dar este foarte important ca acest proces să deruleze, vizavi de extinderea concursului s-a considerat că nu există un număr suficient de candidați de calibru și acest lucru este un lucru care trebuie să bucure cumva societatea, pentru că s-a extins termenul, astfel încât să permită altor care poate au ezitat la prima etapă să participe la acest concurs, pentru că există cu siguranță mult mai mulți candidați în Chișinău, în Republica Moldova, decât cei care s-au înscris.

De aceea nu cred că ar fi oportun să criticăm această extindere, decât să ne bucure că nu este un rezultat care trezește niște critici. Faptul că se extinde, din perspectiva mea, este un lucru bun, dar ziceam de partenerii externi, chiar zilele acestea dna prim-ministru Maia Sandu se află la Berlin și încearcă din răsputeri să recapete încrederea partenerilor externi, care au crezut deja o dată în Republica Moldova în 2009, în 2010, acea istorie de succes despre care nouă ne plăcea să vorbim, dar acum ne aducem aminte cu tristețe și cu o anumită doză de rușine.

Să recapete această încredere, pentru că cunoaștem despre gaura din buget care a fost lăsată, cunoaștem despre găurile fizice din fiecare drum din țară, cunoaștem despre problemele din sectorul medical și cel educațional, din infrastructură, din domeniul energetic și avem nevoie disperată de susținerea partenerilor noștri europeni pentru a relansa economia.

Pe de o parte, să asigurăm stat de drept ca să vină investitori,

Avem nevoie de susținerea bugetară, de infuzii de capital pentru a relansa motoarele economiei ...

pe de altă parte, avem nevoie de susținerea bugetară, de infuzii de capital pentru a relansa motoarele economiei, astfel încât într-un termen previzibil, nu voi minți oamenii să le zic că de mâine vor curge râuri de lapte și miere și se vor întoarce toți din diasporă, dar în cinci, în zece ani să putem crea condițiile astfel încât, cum se întâmplă în Polonia, cum se întâmplă în România, diaspora să se întoarcă acasă, pentru că altfel Republica Moldova nu are niciun viitor. Vedem, 2,7 milioane de oameni au rămas și acest număr tot nu este sută la sută bătut în cuie, pentru că lumea, din păcate, încă mai continuă să plece.”

Europa Liberă: Dar ca oamenii de business, mai ales care încă au mai rămas să creadă că pot porni motoarele, ei într-adevăr trebuie să se convingă că, și aici închidem iarăși cercul vicios, trebuie să se convingă că sistemul justițiar este cel puțin echitabil, cel puțin corect în raport cu ei, că proprietarul de la Andy’s nu o mai pățește ca el altcineva ca să i se…

Mihai Popșoi: „Că Pro Imobil nu...”

Europa Liberă: Da, ș.a.m.d. De asta mă întorc la întrebarea generică: la părerea Dvs. s-a trezit din somnul acela hipnotic justiția, în special, segmentul Procuraturii, segmentul judecătorilor?

Mihai Popșoi: „Nu, nu s-a trezit și îmi pare rău să o spun. Da, există unele voci, există unele semnale firave precum că există o oarecare licărire în acest sistem, dar să spunem că sistemul a renăscut sau și-a recăpătat independența…”

Europa Liberă: Și mai ales are dorința de asanare?

Mihai Popșoi: „Și are dorința de asanare. Cu siguranță, există persoane care poate își doresc acest lucru, dar mi-e frică că nu există această masă critică suficientă pentru a schimba din temelii sistemul, mi-aș dori acest lucru, dar…”

Europa Liberă: Deci, acum căutați defibrilatorul acela care să le dea impulsul?

Mihai Popșoi: „Da, cumva metaforic, exact acest lucru îl căutăm. Ne dorim ca în vârful piramidei – fie că e vorba de CSM, Curtea Supremă, Curtea Constituțională, Procuratura, CNA – să vină oameni care să dea un imbold, să fie ei acel

Ne dăm bine seama că o persoană, oricât de bine intenționată, bine pregătită și integră ar fi acea persoană, nu este suficientă pentru a schimba din temelii un sistem de 600 de procurori ...

defibrilator care spuneați Dvs., dar ne dăm bine seama că o persoană, oricât de bine intenționată, bine pregătită și integră ar fi acea persoană, nu este suficientă pentru a schimba din temelii un sistem de 600 de procurori, de sute de judecători.”

Europa Liberă: De asta vă întrebam: cum au plecat băieții, s-au șters așa, cu sângele sub nas și au zis că „las’ că ne mai întâlnim”? Pentru că rezistența și asta o să urmărim...

Mihai Popșoi: „Eu ziceam la una din emisiuni din aceste zile, când mă întrebau care ar fi prioritățile pentru viitorul procuror sau alți conducători. În mod normal, mă abțin de la a da indicații procurorilor, dar ca cetățean consider că prioritatea numărul unu pentru viitorul procuror sau oricare alt șef de instituție este curățarea propriilor rânduri. Cei mai toxici, cei care… și acest lucru e la suprafață, pe interior ei se cunosc foarte bine, dar

Asanarea societății poate să înceapă prin asanarea rândurilor Procuraturii, a justiției ...

dacă pretind că nu se cunosc, pot întreba societatea sau jurnaliștii de investigație. Sunt atâtea materiale, dar eu sunt sigur că ei se cunosc.

Asanarea societății poate să înceapă prin asanarea rândurilor Procuraturii, a justiției și atât timp cât ele sunt instituții independente și așa este firesc să fie, ei trebuie să o facă singuri, pentru că dacă nu o fac, atunci acea speranță despre care vorbeam noi, societatea așteaptă.

Noi avem acum cu adevărat o a doua șansă, am avut-o în 2009 și am irosit-o în cel mai prost mod posibil, vecinii noștri ucraineni au avut o prima, o a doua, acum sunt la a treia șansă. În mod normal, aceste șanse nu vin atât de des; în mod normal, noi suntem într-o situație, da, poate e ușor, pe unii ar putea să-i surprindă, noi suntem norocoși, suntem în situația în care ne aflăm, că am primit această șansă și am avut această tranziție pașnică, pentru că foarte puțini, inclusiv unora din colegii mei în acele zile de grea cumpănă nu le venea să creadă că vom ajunge într-un timp atât de scurt și fără pierderi fizice, dacă doriți.”

Europa Liberă: Da, dacă bobinăm înapoi filmul și ne uităm la reportajele din parlamentul acela întunecat...

Mihai Popșoi: „Și blocarea tuturor instituțiilor…”

Europa Liberă: Dvs. arătați ca niște potențiali pușcăriași, numai hainele vărgate vă lipseau și erați pregătiți să mergeți la pușcărie atunci.

Mihai Popșoi: „Era informație care acum se adeverește, urmează procurorii să o confirme sută la sută că existau acele mandate de arest pentru practic fiecare dintre noi. Situația era foarte și foarte complicată, dar e bine că, cum spuneam eu într-un discurs în parlament, glontele ne-a trecut pe lângă tâmplă și e datoria noastră, a clasei politice să capitalizăm această șansă, astfel încât așteptările cetățenilor să fie îndreptățite măcar într-aceasta a doua iterație, pentru că a treia iterație s-ar putea să nu mai fie.