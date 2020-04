Mihnea Mihai: Guvernul să ajute cu precădere firmele afectate de pandemie care își plătesc taxele

Este una dintre ideile centrale ale unei scrisori trimise de către organizațiile Rezist Elveția, Marea Britanie și Franța guvernului de la București. Experți din Zürich dar și din Franța și Marea Britanie propun un plan de cinci măsuri pentru sprijinirea companiilor cu o contribuție dovedită la bugetul României și al țărilor din Spațiul Economic European (SEE). Prima măsură propune crearea unui fond suplimentar de susținere pentru firmele care își plătesc taxele exclusiv în Spațiul Economic European (SEE), cu excluderea zonelor din SEE cu caracter de paradis fiscal. Cele trei organizații Rezist din diaspora propune excluderea de la măsurile de susținere publică a firmelor care își plătesc integral sau în mare parte impozitele în paradisuri fiscale, ca si a societăților pe acțiuni cu acțiuni la purtător și a firmelor care au beneficiat de pe urma faptelor de evaziune fiscală, a traficului de influență și a spălării de bani. Ultimele două măsuri se referă la companiile de stat si IMM-uri. „Companiile de stat și a companiile cu capital majoritar de stat ar trebui să investească dividentele pentru anii 2020 și 2021 în proiecte interne de infrastructură, arată într-un interviu cu Europa Liberă Mihnea Mihai, președintele Rezist Zürich. „Cât privește IMM-urile, statul ar trebuie să garanteze creditele pentru IMM-uri până la un prag de 100.000 de lei pe IMM, cu condiția acordării acestora de către bănci într-un regim simplificat de verificare.





Europa Liberă: Este clar pentru toată lumea, că această criză de sănătate se transformă într-o criză economică. Propuneți guvernului român cinci măsuri de sprijin al mediului antreprenorial. Unele sunt inspirate din istorii de succes care se derulează deja in Polonia, Danemarca sau chiar țara unde trăiți Dvs, Elveția.

Mihnea Mihai: „Sigur, sunt cinci măsuri pe care le-am discutat și pus pe hârtie împreună cu colegii de la Rezistența din diaspora, West Midlands și Warwickshire și Rezist Lyon și sunt inspirate din măsuri pe care le-am văzut în Polonia sau Danemarca. Polonia are o măsură care acordă ajutor doar firmelor care își plătesc impozitele exclusiv în Polonia. Având în vedere că România este membră a UE, că primește 3 miliarde de euro ajutor de la UE pentru a trece peste această pandemie, credem că genul acesta de ajutor ar trebui generalizat pentru toate firmele din România care își plătesc impozitele in Spațiul Economic European, cu excepția zonelor care sunt paradis fiscal.

Vom putea vedea ce firme din România plătesc impozit în paradisurile fiscale

Pentru definirea zonelor cu caracter de paradis fiscal recomandăm ca referințe ” Listing of tax havens by the EU ” și ” Corporate Tax Haven Index 2019 ”. Cu această ocazie, publicul o să vadă unde își plătesc firmele impozitele. Există state în UE care au tendința de a face ceea ce se numește „dumping fiscal”. Există și regiuni, de exemplu în Elveția, unde doar câteva cantoane au impozitele la un nivel comparabil cu cel european, există state precum Cipru sau Luxemburg sau insulele britanice din Canalul Mânecii, unde se practică această politică de paradis fiscal. Dacă propunerile noastre se vor aplica vom putea vedea ce firme din România plătesc impozit în paradisurile fiscale. Dacă aceste paradisuri fiscale au resurse pot să ajute ele firmele care plătesc impozitele majoritar acolo.”

Europa Liberă: Propuneți măsuri țintite pentru IMM-uri si intreprinderile de stat. Credite preferențiale pentru IMM-uri cu condiția ca băncile să relaxeze condițiile de acordare de acordare a creditelor. Nu există aici un pericol ca unele firme să primească credite pe care să nu le poată returna apoi?

Mihnea Mihai: „Ba da, acest pericol există la acordarea oricărui credit. De aceea, băncile, înainte de a da un credit fac o analiză. Dar în această criză IMM-urile care contribuie foarte mult la bugetul României și care creează și multe locuri de muncă au nevoie de un ajutor destul de rapid și nebirocratic. Este bine ca acest ajutor să fie cât mai răspândit pentru a reduce riscul pentru guvern și bănci, și limitat. Dacă dăm 100 000 de credite unor IMM-uri din care 5% sunt insolvente sau incorecte și ne gândim la situația in care dam un credit de aceeași mărime unei companii mari care este incorecta sau insolventa, vedem ca riscul pentru guvern este mai mic. Politica de pana acum a favorizat mai degrabă firmele mari.”

Europa Liberă: Propuneți încurajarea directă a investițiilor în infrastructura proprie făcute de companiile cu capital majoritar de stat prin reinvestirea profiturilor. Mai explicați faptul că, forțate să plătească dividende exagerat de mari în timpul guvernării PSD-ALDE, acestea au neglijat investițiile în propria infrastructură. Reluarea acestor investiții prin direcționarea banilor pentru dividende încurajează redresarea economică.

Mihnea Mihai: „S-a scris zilele acestea de exemplu, despre faptul că Hidroelectrica va vira dividentele către bugetul de stat. Propunem ca anul acesta și anul viitor să nu plătească dividentele, ci să investească în infrastructura proprie. Aceste hidrocentrale trebuie să fie modernizate și au nevoie și de investiții pentru ecologizare. Să nu uităm că acești bani se duc către firmele care retehnologizează, către locuri de munca și revin la buget prin impozite și taxe.”