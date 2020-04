Covid-19: Sprijinul macrofinanciar acordat de UE țărilor din vecinătate poate fi accesat „mult mai ușor”

Ajutoarele de în total 3 miliarde de euro, pe care Uniunea Europeană a decis să le pună la dispoziția celor 10 țări din vecinătate, inclusiv R.Moldova, reprezintă un „gest de solidaritate în aceste timpuri grele” care stau sub semnul pandemiei de coronavirus. Într-un interviu cu Europa Liberă, Valdis Dombrovskis , vice-președintele Comisiei Europene responsabil pentru economie, a explicat că acesta este motivul pentru care sprijinul macrofinanciar acordat acum are „atașate mai puține condiționalități”, nu depinde obligatoriu de existența unui acord complex cu FMI și se desfășoară pe o perioadă mai scurtă, „în principiu un an, cu două tranșe. Prima tranșă poată fi obținută fără nici o condiție prealabilă, cea de a doua este legată de îndeplinirea unor condiții mult mai ușoare decât în timpuri normale” a mai declarat Dombrovski în interviul cu Europa Liberă.

Vice-președintele Comisiei Europene a explicat că UE nu este în competiție cu alte țări dispuse să acorde credite, cum ar fi China sau Rusia iar creditele oferite de Uniunea Europeană nu sunt gândite să acopere toate nevoile de finanțare externă a țărilor din vecinătatea apropiată. Creditele europene, a subliniat însă Dombrovski, sunt acordate în condiții extrem de avantajoase, pentru că Uniunea Europeană la rândul ei obține banii în astfel de condiții. „Noi nu facem de fapt decât să tranferăm banii în aceleași condiții în care i-am obținut”.

Țările care ar putea dar nu sunt incluse pentru moment în acest program, cum ar fi Serbia, Belarus, Armenia și Azerbaidjan, sunt țări care nici nu au cerut un credit macro-financiar. Se pare că aceste țări își vor acoperi nevoile financiare direct de pe piața internațională, a mai spus Dombrovski, pentru că nu par interesate pentru moment în nici un acord „de siguranță” cu FMI.