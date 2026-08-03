Mii de migranți rămân în enclava spaniolă Ceuta, după asaltul de săptămâna trecută

Spania estimează că aproximativ 69.500 de migranți s-au întors în Maroc în ultimele patru zile. Numărul oficial al deceselor pe partea spaniolă a frontierei se ridică la 72, iar pe partea marocană la 11.

Mulți au declarat că au plecat deoarece închiderea magazinelor i-a lăsat fără hrană, s-au confruntat cu ostilitatea localnicilor și nu au putut să călătorească mai departe spre teritoriul continental al Spaniei.

Ceuta și cealaltă enclavă spaniolă din Africa de Nord, Melilla, sunt situate pe coasta mediteraneană a Marocului și se confruntă periodic cu tentative de trecere a frontierei din partea migranților care încearcă să ajungă în Europa.

Liderul din Ceuta, Juan Jesus Vivas, a declarat postului de televiziune Telecinco că între 3.000 și 5.000 de migranți au rămas în enclavă, adăugând că cele două centre de primire a migranților — unul pentru adulți și altul pentru minori — sunt „în colaps”.

Funcționarul local Alberto Gaitan a spus că municipalitatea se ocupă de 862 de minori migranți, care beneficiază de protecții legale speciale împotriva expulzării.

Autoritățile locale au asigurat că improvizează cât de repede pot noi adăposturi.

Zeci de mii de oameni au luat cu asalt săptămâna trecută enclava spaniolă, după ce pe rețele s-a zvonit că ar fi mai ușor de pătruns pe teritoriul ei, în speranța de a merge mai departe, spre Europa continentală.

Tensiuni diplomatice

Incidentul a provocat tensiuni diplomatice între țările din Uniunea Europeană. Câteva dintre ele: Italia, Finlanda și Danemarca, au cerut pedepsirea Spaniei pentru că nu ar păzi cum trebuie frontierele externe ale blocului cu 27 de membre.

Madridul a acuzat guvernele respective de lipsă de solidaritate.

Potrivit ziarului spaniol El Pais, serviciile de securitate spaniole au ajuns la concluzia că Marocul nu a plănuit asaltul de săptămâna trecut, dar l-a tolerat.

Într-o scrisoare către guvernul premierului socialist spaniol Pedro Sanchez, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lăudat Spania și Marocul pentru că au cooperat la rezolvarea crizei și a oferit sprijinul UE pentru o soluție mai eficientă de gestionare a presiunii migraționiste în enclavele spaniole din nordul Africii, Ceuta și Melilla.

„În urma acestui incident, este clar că trebuie să întărim și mai mult securitatea frontierelor în punctele critice”, a spus Von der Leyen.

Criza de la Ceuta a mărit și tensiunile politice interne în Spania, dreapta criticând ca „iresponsabilă” politica guvernului socialist în domeniul migrației.

La Madrid a avut loc un protest al simpatizanților extremei-drepte, care au cerut măsuri mai dure împotriva migrației și sancționarea Marocului pentru că nu-i oprește pe cei care încearcă să intre ilegal în Spania.

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