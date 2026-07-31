„Plecările din Ceuta către Maroc în dimineața zilei de 31 iulie, până la ora 13:00: 25.000. Plecările din Ceuta se efectuează la un ritm de 150 de persoane pe minut”, a spus Ministerul de Interne al Spaniei într-un mesaj transmis agenției AFP într-un moment când criza de două zile a migranților părea să fi trecut de punctul culminant.

Potrivit imaginilor de la fața locului, autoritățile marocane colaborau cu cele spaniole, direcționându-i pe migranți, în marea lor majoritate tineri, înapoi spre țara lor. Mai devreme, poliția marocană a colaborat cu cea din Spania și la respingerea celor care încercau să intre ilegal.

Autoritățile spaniole au revizuit între timp bilanțul străinilor care au murit încercând să intre ilegal în enclavă, la 34. Cei mai mulți s-au înecat în marea prin care încercaseră să ocolească gardul de la frontieră, chiar dacă nu știau să înoate - echipați cu colaci de salvare. Mulți s-au accidentat în timpul ciocnirilor cu forțele de ordine, care au recurs la tunuri cu apă.

Mai devreme, vineri, cifra intrărilor ilegale în enclavă făcuse câteva guverne din UE, anume din Italia, Danemarca și Finlanda, să ceară excluderea Spaniei din Spațiul Schengen, unde teoretic nu mai există controale la frontiere.

Cancelarul conservator german Friedrich Merz a spus că Marocul trebuie să-și ia cetățenii înapoi de la Ceuta „imediat”, iar șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că „imaginile venite de la Ceuta sunt inacceptabile”.

Franța și Marea Britanie, destinațiile finale ale unor migranți care intră în Spania, au declarat separat că sunt gata să ajute Spania să facă față crizei.

Reuter notează că partidele de dreapta de pe întreg continentul au pus incidentul pe seama politicilor de migrație relativ permisive ale Spaniei, inclusiv amnistiei acordate în acest an la sute de mii de migranți fără documente.

Ce s-a întâmplat la Ceuta?

Migranții africani sunt o prezență constantă la Ceuta, oraș de 80.000 de oameni, de pe țărmul nord-african al Mediteranei, înconjurat cu garduri înalte, în care sunt deschideri pentru intrările legale. Din când în când, grupuri mai mari de străini iau cu asalt intrarea sau ocolesc gardul înotând pe lângă el, în mare.

În ultimii zece ani, intrările ilegale s-au redus, cifrându-se an de an la două, trei mii.

Ultima mare tentativă colectivă a avut loc în mai 2021, când în două zile au intrat în Ceuta 8.000 de oameni, dintre care 1.500 de minori.

Atunci, Spania a acuzat autoritățile marocane că nu au făcut nimic să-i oprească.

Sosit vineri la prânz la Ceuta, premierul socialist al Spaniei, Pedro Sanchez, a precizat că țara lui nu va primi migranții intrați ilegal în ultimele două zile, înlăturând temerile de un „scenariu Merkel” (acceptarea intrărilor în masă, cum a fost în timpul crizei migranților din 2015).

Intrările ilegale au constituit „o violare a suveranității teritoriale a Spaniei”, a mai spus Sanchez.

El a mai spus că, foarte probabil, de vină pentru plecarea în masă a tinerilor marocani spre Ceuta (și în mai mică măsură spre cealaltă enclavă spaniolă, apropiată, de la Melilla) a fost provocată de interpretarea eronată în țara nord-africană a unei recente decizii judecătorești spaniole legate de expulzări. Zvonul că ar fi mai ușor să intri ilegal la Ceuta ar fi fost propagat, potrivit lui Sanchez, de traficanții de oameni nord-africani.

Tot vineri, însă, Sanchez a insistat că de data asta cooperarea cu Marocul, pe care l-a numit „aliatul nostru”, a fost foarte bună.

Sanchez a precizat, de asemenea, că dincolo de asemenea incidente neobișnuite, intrările ilegale în Spania a fost în scădere continuă, în ultimul an.

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