Minutul electoral: „Flagomanii una spun și alta fumează”

Carlo Collodi, autorul nemuritoarei povești despre Pinocchio, nici nu bănuia în anul 1881, când a scris-o, că ștrengarul cioplit într-o doară, care spunea minciunele cu nonșalanță, va deveni mascota născocitorilor și ipocriților de tot felul. Nu e mare scofală să-i detectezi, pentru că au nasul lung ca Pinocchio ori de câte ori denaturează cu bună știință realitatea. Definiție din DEX. Metoda preferată - la politicieni, mai cu seamă, - este omiterea faptelor neconvenabile și hipertrofierea celor care le convin. Și am să vă dau un exemplu cât se poate de concludent. În campania pentru parlamentarele anticipate, blocul înstelaților, sau cum li se mai spune la Văleni, al steluțarilor, s-a apucat să apere familia tradițională. Intenție bună, până la proba contrarie. Numai că eu, bunăoară, care am o familie tradițională, nu i-am împuternicit să mă apere. Am întrebat și vecinul de pe palier, și el tot nu i-a împuternicit. Am impresia că nicio familie tradițională nu i-a împuternicit cu acte de la notar să o apere de pericolul trâmbițat de steluțari. Grija pentru familia mea și a vecinului de pe palier e în afara radarului lor electoral. Steluțarii se vor văzuți ei drept apărători ai familiei, dar nu se complică cu adevărate pericole, identificate an de an, poftim-pojaluista, de experți calificați. Iată doar câteva statistici, domnilor flagomani și megafoniști. Datele din 2019, prezentate de Misiunea OSCE, arată că 73 la sută dintre femei și fete suferă pe parcursul vieții de violență psihologică, fizică sau sexuală din cauza partenerului. Tradițional, 73 la sută.

Iar Inspectoratul General al Poliției din capitală spune că în 2020 au fost înregistrate peste zece mii de cazuri de violență domestică, asta cu aproape două mii mai mult decât în anul precedent, 2019.

Și încă o cifră: în luna mai 2020, adică în perioada carantinei, spune Centrul de Drept al Femeilor, s-a înregistrat un număr record de 79 de cazuri asistate, dublu față de media lunară „obișnuită”, însemnând cazuri extreme de violență, pentru că aceste 79 de femei s-au încumetat să raporteze.

Și aici e întrebarea: nu cumva asta e normalitatea tradițională pe care o ocrotiți cu înverșunare periodică, în cicluri electorale, domnilor flagomani? Dacă nu-i așa, spuneți asta, identificați toate pericolele.