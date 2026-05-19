Moldova este pe locul 3 în Europa la rata de încarcerare (Consiliul Europei)

Potrivit studiului, care atrage atenția la „suprapopularea gravă” din închisorile europene, țările cu cele mai ridicate rate de încarcerare au fost în 2025 Turcia (458 de deținuți la 100.000 de locuitori), Azerbaidjan (271) și Republica Moldova (245).

Dacă luăm în calcul doar țările din UE, din care Moldova încă nu face parte, pe podium se află Ungaria (206), Polonia (189) și Republica Cehă (178).

Republica Moldova are, potrivit aceluiași raport, cea mai tânără populație încarcerată din Europa, cu o medie de vârsta a deținuților de numai 30 de ani.

La data de 31 ianuarie 2025, în cele 51 de sisteme penitenciare din statele membre ale Consiliului Europei (CoE) se aflau 1.107.921 de persoane aflate în detenție, ceea ce reprezintă o rată medie de încarcerare de 110 deținuți la 100.000 de locuitori pe întreg continentul, se mai arată în raport.

Republica Moldova se mai evidențiază în document prin numărul redus de străini aflați în închisorile sale - în această privință fiind pe unul din ultimele locuri, alături de vecina sa România. La celălalt pol - al închisorilor cu mulți străini - se află țări bogate din vestul Europei, ca Luxemburg sau Elveția.

Proporția femeilor din populația penitenciară a țărilor din CoE a crescut de la 4,8 % la 5,2 % între ianuarie 2024 și ianuarie 2025, ceea ce reprezintă o creștere totală de 8,9 % în țările cu o populație de peste un milion de locuitori; această evoluție ar putea reflecta o schimbare în practicile de condamnare, în tiparele infracționale și în utilizarea măsurilor alternative la închisoare, arată autorii raportului.

