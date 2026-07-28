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Internațional

Morți și prinși sub dărâmături la mall, după un cutremur în sudul Japoniei

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Mallul Aeon din Kashima, pe insula niponă Kyushu, a fost puternic avariat de seism.
Mallul Aeon din Kashima, pe insula niponă Kyushu, a fost puternic avariat de seism.

Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit marți prefectura Kumamoto, din sudul Japoniei, lăsând fără curent mii de locuințe, distrugând drumuri și lăsând unele persoane blocate, iar altele considerate decedate în interiorul unui centru comercial parțial prăbușit.

Mai multe persoane au rămas blocate în interiorul unui centru comercial Aeon zguduit de o explozie care a avut loc după cutremur, au declarat pompierii. Poliția a afirmat că se presupune că „destul de multe” persoane au decedat în urma incidentului, a relatat postul de televiziune TBS.

Un purtător de cuvânt al companiei Aeon a declarat că clienții și angajații au fost evacuați imediat după cutremurul inițial și că nu este clară cauza exactă a exploziei care a urmat.

Kazuya Tsurunaga a declarat pentru TBS că a auzit explozia în timp ce strângea vasele sparte de cutremur într-un pub situat la aproximativ 300 de metri de centrul comercial Aeon. „A avut un impact uriaș”, a spus el. „S-a ridicat un nor imens de fum, iar, deoarece direcția vântului era spre magazin, zona din jurul nostru părea că ar fi acoperită de cenușă vulcanică.”

Cutremurul a provocat prăbușirea unei porțiuni din zidul exterior al castelului din Kumamoto.
Cutremurul a provocat prăbușirea unei porțiuni din zidul exterior al castelului din Kumamoto.

Adresându-se jurnaliștilor la biroul său din Tokyo, prim-ministra japoneză Sanae Takaichi a spus că autoritățile încă evaluează amploarea totală a pagubelor din zonă, care deja fusese devastată de un cutremur grav în urmă cu un deceniu.

„Am fost deja informați că există persoane rănite. În unele zone s-au înregistrat întreruperi de curent și incendii, iar drumurile și podurile au suferit avarii, iar unele clădiri s-au prăbușit”, a declarat Takaichi.

„Rog pe toată lumea să ia măsuri pentru a se proteja, inclusiv să se evacueze într-un loc sigur.”

Aproximativ 300.000 de persoane au primit instrucțiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, a precizat agenția de gestionare a dezastrelor, în timp ce Takaichi a declarat că 3.600 de soldați vor fi mobilizați pentru a ajuta la eforturile de refacere în urma dezastrului, pe fondul continuării repliciilor.

Centrala nucleară, în siguranță

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a declarat marți că autoritatea de reglementare nucleară din Japonia a informat-o că nu există daune sau probleme de siguranță la centrala nucleară din Sendai, după cutremur.

„AIEA va continua să monitorizeze situația”, a declarat agenția într-o postare pe X.

Mai multe alte clădiri au fost, de asemenea, cuprinse de flăcări sau s-au prăbușit parțial, potrivit imaginilor difuzate de NHK, în timp ce pe principalele artere rutiere, inclusiv pe o autostradă suspendată, au apărut fisuri mari. Serviciile feroviare au fost oprite, iar zborurile au fost anulate.

Locuitori din Tokyo privesc știrile despre cutremurul din Kumamoto, pe 28 iulie 2026.
Locuitori din Tokyo privesc știrile despre cutremurul din Kumamoto, pe 28 iulie 2026.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a evacuat angajații din fabrica sa din zonă ca măsură de precauție, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Sony și Fujifilm și-au evacuat, de asemenea, personalul din fabricile din zonă, a relatat ziarul Nikkei. Un purtător de cuvânt al firmei Sony a declarat anterior că se verifică situația.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

Japonia este una dintre țările cele mai expuse la cutremure din lume, înregistrându-se cel puțin un cutremur la fiecare cinci minute.

Situată de-a lungul „Inelului de Foc” format din vulcani și fose oceanice care înconjoară parțial Bazinul Pacificului, Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudine de 6,0 sau mai mare.

Imediat după cutremurul de marți a fost emisă o alertă de tsunami, care a fost însă ridicată ulterior.

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