Morți și prinși sub dărâmături la mall, după un cutremur în sudul Japoniei

Mai multe persoane au rămas blocate în interiorul unui centru comercial Aeon zguduit de o explozie care a avut loc după cutremur, au declarat pompierii. Poliția a afirmat că se presupune că „destul de multe” persoane au decedat în urma incidentului, a relatat postul de televiziune TBS.

Un purtător de cuvânt al companiei Aeon a declarat că clienții și angajații au fost evacuați imediat după cutremurul inițial și că nu este clară cauza exactă a exploziei care a urmat.

Kazuya Tsurunaga a declarat pentru TBS că a auzit explozia în timp ce strângea vasele sparte de cutremur într-un pub situat la aproximativ 300 de metri de centrul comercial Aeon. „A avut un impact uriaș”, a spus el. „S-a ridicat un nor imens de fum, iar, deoarece direcția vântului era spre magazin, zona din jurul nostru părea că ar fi acoperită de cenușă vulcanică.”

Adresându-se jurnaliștilor la biroul său din Tokyo, prim-ministra japoneză Sanae Takaichi a spus că autoritățile încă evaluează amploarea totală a pagubelor din zonă, care deja fusese devastată de un cutremur grav în urmă cu un deceniu.

„Am fost deja informați că există persoane rănite. În unele zone s-au înregistrat întreruperi de curent și incendii, iar drumurile și podurile au suferit avarii, iar unele clădiri s-au prăbușit”, a declarat Takaichi.

„Rog pe toată lumea să ia măsuri pentru a se proteja, inclusiv să se evacueze într-un loc sigur.”

Aproximativ 300.000 de persoane au primit instrucțiuni să se îndrepte către centrele de evacuare, a precizat agenția de gestionare a dezastrelor, în timp ce Takaichi a declarat că 3.600 de soldați vor fi mobilizați pentru a ajuta la eforturile de refacere în urma dezastrului, pe fondul continuării repliciilor.

Centrala nucleară, în siguranță

Agenția de supraveghere nucleară a ONU a declarat marți că autoritatea de reglementare nucleară din Japonia a informat-o că nu există daune sau probleme de siguranță la centrala nucleară din Sendai, după cutremur.

„AIEA va continua să monitorizeze situația”, a declarat agenția într-o postare pe X.

Mai multe alte clădiri au fost, de asemenea, cuprinse de flăcări sau s-au prăbușit parțial, potrivit imaginilor difuzate de NHK, în timp ce pe principalele artere rutiere, inclusiv pe o autostradă suspendată, au apărut fisuri mari. Serviciile feroviare au fost oprite, iar zborurile au fost anulate.

TSMC, cel mai mare producător de cipuri din lume, a evacuat angajații din fabrica sa din zonă ca măsură de precauție, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Sony și Fujifilm și-au evacuat, de asemenea, personalul din fabricile din zonă, a relatat ziarul Nikkei. Un purtător de cuvânt al firmei Sony a declarat anterior că se verifică situația.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la aproximativ 20 de kilometri sud de Kumamoto, cel mai mare oraș din centrul insulei Kyushu, cu o populație de aproximativ 700.000 de locuitori.

Japonia este una dintre țările cele mai expuse la cutremure din lume, înregistrându-se cel puțin un cutremur la fiecare cinci minute.

Situată de-a lungul „Inelului de Foc” format din vulcani și fose oceanice care înconjoară parțial Bazinul Pacificului, Japonia înregistrează aproximativ 20% din cutremurele mondiale cu magnitudine de 6,0 sau mai mare.

Imediat după cutremurul de marți a fost emisă o alertă de tsunami, care a fost însă ridicată ulterior.

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