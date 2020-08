Natalia Radina, jurnalistă din Belarus: „Lui Lukașenka i-a rămas foarte puțin timp, vă garantez”

Acesta se află la putere de 26 de ani și candidează pentru încă un mandat. Opoziția a planificat ample acțiuni de protest în seara zilei de duminică și în zilele care vor urma, pentru a cere respectarea voinței expuse real de oameni la votare, ne-a relatat într-un interviu jurnalista Natalia Radina, redactor-șef al site-ului Hartia 97 , unul dintre cele mai populare portaluri on-line de opoziție din Belarus. Natalia Radina a fost printre jurnaliștii persecutați de regimul Lukașenka – ea a stat în închisoarea KGB-ului de la Minsk și risca 15 ani de detenție „pentru organizarea unor dezordini în masă”. A reușit să plece din țară și acum redacția lucrează din Polonia. Recent, Natalia Radina a anunțat că a ajutat la aducerea în siguranță în UE a copiilor principalei concurente a lui Lukașenka, Svyatlana Tsikhanouskaya, după ce aceasta a fost amenințată că îi vor fi răpiți copii dacă nu-și va retrage candidatura.

Europa Liberă: Natalia, ce se întâmplă acum în Belarus? Cum ați explica aceste evenimente unei persoane neavizate care știe doar că în Belarus întotdeauna e liniște ca într-un tanc și iată că acum, dintr-o dată, au răbufnit atât de puternic nemulțumirile din societate?

Natalia Radina: „Pot să vă spun din start că în Belarus nu a fost niciodată liniște ca în tanc. Trebuie să înțelegeți că acolo e o dictatură și că revoltele împotriva acestei dictaturi aveau loc în Belarus permanent – minim cu ocazia fiecărei campanii prezidențiale, pentru că Lukașenka a falsificat cu obrăznicie rezultatele tuturor alegerilor și desigur că oamenii au protestat. Desigur că au fost represiuni, desigur că demonstrațiile erau înăbușite, dar oamenii nu cedau, în fiecare an au loc și acțiuni de protest de amploare ale opoziției.

Iar ceea ce vedem astăzi este că deja întreaga țară s-a ridicat împotriva acestui dictator urât de toată lumea. Pentru că raitingul real al lui Lukașenka acum este de 3% - cred că pentru cei din Republica Moldova va fi interesant să afle acest lucru. Nu există nicio susținere reală, totul este doar propagandă, oamenii îl urăsc. Și ceea ce vedem astăzi, faptul că zeci de mii de oameni ies în stradă, protestează și susțin candidații de alternativă la președinție, asta vorbește despre faptul că, gata, timpul lui Lukașenka a trecut.

Evident că noi nu ne așteptăm că alegerile prezidențiale nu vor fi falsificate, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată în acești 26 de ani. Comisia electorală centrală este condusă de oamenii cei mai compromiși. Dar oricum cred că de această dată timpul lui Lukașenka expiră.

Vor fi și acțiuni de protest de masă în Belarus care vor dura nu o singură zi, vor fi și greve. Și eu cred că timpul lui Lukașenka s-a terminat și putem vorbi de zile, maxim de luni care i-au mai rămas.”

Toți candidații cei mai populari pentru funcția de președinte au fost aruncați în închisoare de Lukașenka

Europa Liberă: Natalia, dar alegeri în Belarus au fost și înainte, acțiuni de protest ale opoziției au fost și înainte. Acum a apărut această mică și firavă „lebădă neagră”, soția lui Serghei Tihanovski, care a zguduit practic totul. De ce s-a întâmplat acest lucru – pentru că vorbim despre personalități foarte puternice pe care le-ar avea opoziția, sau pentru că toată lumea pur și simplu s-a săturat de starea actuală de lucruri?

Natalia Radina: „De fapt, putem vorbi despre faptul că pe Lukașenka îl urăsc astăzi toți. Și vă reamintesc că toți candidații cei mai populari pentru funcția de președinte au fost aruncați în închisoare de Lukașenka , pentru că el s-a speriat de popularitatea acestora.

Candidatul numărul unu printre concurenții lui era Viktor Bababîka – este un bancher în susținerea căruia au fost adunate peste jumătate de milion de semnături. Au fost aruncați în închisoare liderii opoziției, chiar în timpul campaniei electorale – Nikolai Stankevici, Pavel Severineț, liderii campaniei civice Belarusul European, Maxim Viniarski, Evgheni Afnagheli. În închisori astăzi se află cu dosare penale fabricate în jur de 100 de deținuți politici. Dacă e să vorbim despre arestări voluntariste, în două-trei luni numărul acestora a trecut de 1000 de persoane, iar câteva mii de persoane au fost reținute și amendate. Dar acest lucru nu a oprit protestele.

Svyatlana Tsikhanouskaya astăzi de fapt culege roadele a ceea ce s-a făcut, a ceea ce este deja. Ea a devenit candidat la președinție cumva forțată de circumstanțe, având în vedere că a fost arestat soțul ei, Serghei Tihanovski, un popular blogger belarus. El nu s-a putut înregistra în cursă și ea a decis să facă acest lucru în locul lui. Iar apoi, când Serghei a fost arestat deja în baza unui dosar penal și închis, ea a continuat campania electorală. Și după ce nu au fost înregistrați alți candidați puternici, echipele electorale ale acestor candidați s-au unit în jurul ei și i-au acordat sprijin.

Adică, de facto campania Svyatlanei Tsikhanouskaya este astăzi o demonstrație a gradului de ură a oamenilor față de Lukașenka . Astăzi îl poate învinge practic oricine. Pentru că, vă reamintesc, Svetlana este casnică. Evident că este o femeie foarte curajoasă, dar fără niciun fel de experiență – nici politică, nici de administrare a statului. Dar, oricum, Lukașenka astăzi este atât de slab, nepopular și urât de oameni, încât aceștia sunt gata să voteze în masă pentru soția unui deținut politic, a unui blogger.

Evident că Svetlana are un program foarte bun, ea spune că are două priorități – eliberarea tuturor deținuților politici, iar a doua este organizarea în următoarea jumătate de an a unor alegeri libere și corecte parlamentare și prezidențiale. Un alt element importat este crearea unui guvern de coaliție după victoria ei din care vor face parte profesioniști din opoziție și funcționari care nu s-au compromis cu încălcarea drepturilor omului în perioada lui Lukașenka . Este un plan foarte real care poate fi realizat. Important este ca astăzi belorușii să-și poată apăra alegerea și votul.”

Europa Liberă: Dvs. spune că acum Lukașenka poate fi învins de oricine. Pe de altă parte, în adresarea lui anuală către Parlament și popor el a vorbit pe de o parte foarte emoțional despre țară ca despre o „iubită care nu poate fi dată pe mâna celor care o jignesc”, iar de la altă parte a sugerat foarte dur că nu va permite „destabilizarea țării de către trei fetișcane”. Adică el nu pare dispus să cedeze puterea de bună voie și în mod democratic…

Natalia Radina: „Da, nimeni nu mizează pe faptul că el va transmite puterea benevol, este foarte clar că el va încerca să se opună, să se agațe de ea din toate forțele. Dar asta nu-l va salva, oricum. Atunci când te urăște toată țara, atunci nu ai șanse. Poți menține puterea pentru o perioadă scurtă de timp, dar asta e deja o altă situație.”

Europa Liberă: Da, dar el are resursa administrativă. El are armată care a declarat deja că este de partea lui…

Natalia Radina: „Armata nu a spus că este cu el. Au spus doar conducătorii armatei, au spus câțiva funcționari corupți și militari lași care îi salută la cozoroc pe fiii lui Lukașenka , inclusiv pe cei minori. Adică vorbim despre oameni fără onoare și bun simț. Aceștia au făcut declarații. Dar ei nu pot vorbi din numele întregii armate și a întregii miliții.

Eu sunt fiică de militar și vă pot spune care sunt stările reale de spirit în armată și în miliție – am rude care lucrează acolo. Și acolo nu există adepți de-ai lui Lukașenka .

Astăzi împotriva lui Lukașenka s-a ridicat toată țara. Și nomenclatura - și acest lucru este confirmat de participarea la alegeri a unui funcționar din anturajul lui Lukașenka , a unuia dintre apropiații lui de altă dată, Valeri Țîpkalo. Și businessul este împotriva lui – acest lucru este confirmat de participarea în alegeri a lui Viktor Babarîka, bancher care acum se află în închisoare. Oameni atât din structurile militare, cât și din cele de forță încep să povestească tot mai mult despre starea reală de lucruri de acolo și fac apel către colegii lor să nu meargă împotriva poporului. Adică, de fapt, acum toată lumea este împotriva lui Lukașenka .

Și evident că și poporul simplu iese în masă la mitingule în susținerea Svyatlanei Tsikhanouskaya. Mai ales în regiuni au avut loc mitinguri foarte impresionante pentru că oamenii astăzi în Belarus, să o spunem deschis, trăiesc foarte rău și foarte sărac. Există un anumit mit, o propagandă, că în Belarus se trăiește destul de bine. De fapt sunt minciuni – salariile astăzi în Belarus sunt de 150-200 de dolari și prețurile sunt mai înalte decât în Polonia de exemplu.

Iată de ce situația este de așa natură că, într-adevăr, toată țara este acum împotriva lui Lukașenka . Așa că orice va încerca el să facă pe 9 august, să încalce din nou Constituția, să încalce legea – el oricum deja și-a semnat sentința. Lui Lukașenka i-a rămas foarte puțin timp, vă garantez asta.”

Europa Liberă: Deja de 26 de ani acest om este la putere și uneori pur și simplu e greu să-ți imaginezi că el la un moment dat pur și simplu va pleca. La fel, dacă cineva ar spune acum că Putin va pleca peste câteva zile, ar suna ușor cam neverosimil. În ce măsură oamenii pot avea curajul să exteriorizeze aceste stări de spirit de protest care poate că există la bucătărie, în discuții private și să iasă în stradă pentru a-și asuma responsabilitățile pentru aceste schimbări?

Natalia Radina: „Belarușii deja ies și vorbesc deschis despre asta. Iată câteva cifre – în regiuni în fiecare oraș ieșeau câte 20 de mii de oameni, în unele locuri mai puțini – dacă populația orașului era de 17 mii, ieșeau 3-4 mii. Adică de fapt ieșea un procent destul de mare dintre locuitorii acelor orașe. Și trebuie să înțelegem realitățile din Belarus – chiar și atunci când vorbim despre mitinguri sancționate, oamenii oricum își asumau niște riscuri când mergeau încolo, își asumau acest risc în mod conștient. Pentru că, gata, răbdarea e la limită. La Minsk, la mitingul-concert în susținerea Svyatlanei Tsikhanouskaya au venit ultima dată în jur de 70 de mii de oameni. Adică este un număr imens de oameni, având în vedere că în oraș sunt sub două milioane de locuitori. Iată de ce trebuie să privim lucrurile realist.

El are o poreclă care i s-a lipit fulgerător și acum nimeni nu-l mai numește decât „Sașa 3%”…

În plus, dictaturile cad pe neașteptate. Puteți să credeți în asta sau să nu credeți. Eu de exemplu cred că și Putin poate să cadă în orice moment. Într-un anumit moment răbdarea poporului crapă și atunci nimic nu-i mai poate salva pe dictatori – niciun fel de aparat represiv, niciun fel de hoarde de milițieni sau trupe OMON. În plus, trebuie să înțelegem că angajații din miliție, militarii, cei din OMON trăiesc și ei printre oameni, nu sunt orfani, au familii, au părinți, au copii și copiii și familiile lor sunt nemulțumiți de situația din Belarus. Adică acest lucru se întâmplă peste tot – adepți de-ai lui Lukașenka nu mai există nicăieri.

El are o poreclă care i s-a lipit fulgerător și acum nimeni nu-l mai numește decât „Sașa 3%”. Și eu cred că în realitate el nici 3% de susținere nu are. Și dacă veți ieși acum pe străzile din Minsk sau alte localități, nu veți găsi adepți de-ai lui.”

Europa Liberă: Natalia, dar se știe ce se întâmplă acum cu soțul Svyatlanei Tsikhanouskaya? El este în închisoare și cel mai probabil presiunea asupra lui este mare.

Natalia Radina: „În mod sigur. Dar nu putem spune că știm sigur toate detaliile pentru că avocații în Belarus semnează un angajament de nedivulgare și în cazul în care povestesc prea multe din cele ce se întâmplă cu clienții lor, ei sunt lipsiți de licență. Așa că avocații în situația noastră de regulă tac și nu povestesc prea multe, sau pur și simplu mint – spun că situația nu este foarte rea, în timp ce deținutul politic este supus unor presiuni foarte mari.

În orice caz, așa a fost cu mine, eu știu experiența mea – avocatul meu nu transmitea foarte multe din informațiile pe care eu o rugam să o transmită în afară, atunci când am stat în închisoare. Același lucru se întâmplă acum cu Serghei Tsikhanousky. Sunt convinsă că asupra lui se exercită presiuni. Dar el este un om foarte curajos și eu sper să el va rezista la aceste presiuni și va ieși în libertate neînfrânt. Și sper că acest lucru se va întâmpla cât de curând.”

Europa Liberă: Natalia, ce scenarii vedeți pentru luni, 10 august?

Natalia Radina: „Eu văd scenariu pentru seara zilei de 9 august, indiscutabil și pentru 10, și pentru 11, deja s-a vorbit despre asta. E nevoie ca oamenii să iasă în stradă, în centrul orașului, nu doar în Minsk, dar și în alte orașe din Belarus, și în cele de importanță regională, și în centrele raionale. Oamenii trebuie să iasă în centrul orașului după închiderea secțiilor de votare, să ceară alegeri libere și corecte, trebuie să continuă să iasă și pe 10, și pe 11 august.

Sper că militarii belaruși nu vor da curs unor eventuale ordine criminale…

Planul este de jumătate de milion în Minsk și alte orașe pe 9 august, un milion – pe 10 august, două milioane – pe 11 august. Se fac de asemenea apeluri de a organiza greve la întreprinderi în cazul falsificării alegerilor, și falsificări sigur vor fi. Așa că belarușii vor protesta, indiscutabil. Și indiscutabil să își vor apăra voturile.”

Europa Liberă: De exemplu la Chişinău, atunci când comuniștii au pierdut puterea, au fost evoluții foarte dure, au fost și morți, un scenariu foarte negativ. Știu că și în Belarus se vorbește despre faptul că Lukașenka poate recurge la metode foarte dure, inclusiv la provocări – despre asta vorbește și scenariul „militarii Vagner” și scenariul „cetățeni cu pașapoarte americane”, reținuți în Belarus…

Timpul lui Lukașenka a expirat. Vă garantez

Natalia Radina: „În ceea ce privește „militarii Vagner” este bineînțeles un spectacol pe care Lukașenka l-a organizat pentru a convinge Occidentul că rușii vor să-l scoată de la putere. De fapt, împotriva lui s-a ridicat poporul belarus și nu văd niciun fel de lozinci pro-ruse sau drapele rusești la mitingurile opoziției. Oameni luptă astăzi cu Lukașenka – gata, el i-a exasperat.

În ceea ce privește scenariile care pot urma, dacă el va da ordin ca forțele de ordine să intervină împotriva poporului belarus, sper că militarii belaruși nu vor da curs acestui ordin, pentru că este unul criminal. O astfel de crimă nu are termen de prescripție și dacă cineva va îndeplini acest ordin, va merge pe banca acuzaților împreună cu Lukașenka și va fi aspru pedepsit. Așa că în locul militarilor și celor din OMON și din alte subdiviziuni speciale eu nu mi-aș risca viața și soarta, pentru că timpul lui Lukașenka a expirat. Vă garantez. El nu va putea să mențină puterea prea mult timp, în condițiile în care toată țara îl urăște. Este o evidență.”