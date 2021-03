Nicolae Dandiș: „Oamenii vor azi apă, canalizare, curățenie... Asta înseamnă pentru ei că guvernarea lucrează”

În plina criză sanitară provocată de coronavirus, R. Moldova a intrat și într-o criză politică după ce au eșuat două tentative de numire a unui guvern, iar constituirea unei noi majorități este puțin probabilă. Și asta în condițiile când toate fracțiunile parlamentare au declarat anterior că vor alegeri anticipate. În eventualitatea în care șefa statului nu va accepta dialogul cu fracțiunile parlamentare și nu va desemna candidatul susținut de acestea, țara va trece printr-o perioada și mai complicată, crede primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș.

Nicolae Dandiș: „Noi ca primari avem responsabilitățile, atribuțiile pe care le avem, comunitatea așteaptă de la noi rezultate concrete astăzi, nu atunci când se va soluționa criza. Sigur că ne deranjează ceea ce se întâmplă sau ce nu se întâmplă la Chișinău, pentru că în felul acesta putem să vedem o stabilitate sau instabilitate, va afecta sau nu procesele, începând de la modul în care va fi aplicată Legea bugetului de stat sau alte proiecte care desigur pot sufere amânări din cauza lipsei unui guvern cu puteri depline sau acestei relații dintre instituțiile statului care trebuie să fie sănătoase și, din păcate, astăzi nu sunt.”

Europa Liberă: Pentru Dvs. contează, totuși, cum se va găsi deznodământul acestei crize politice la Chișinău? Pe moment se pare că este un blocaj în dialogul dintre puterea legislativă și instituția prezidențială.

Nicolae Dandiș: „Contează, pentru că contează, în general, soarta țării și sigur că sunt mai multe opțiuni care se discută în spațiul public, sunt și alte opțiuni care nu se discută sau cel puțin vedem, bineînțeles, și noi cunoaștem cu toții, nu este secret care este interesul unei forțe politice - să fie alegeri sau să nu fie alegeri, ca să nu-i permită unei forțe politice pe valul prezidențialelor sau riscul pentru propria securitate sau a partidelor pe care le reprezintă.

Sincer, privesc deseori cu multă dezamăgire, uneori câtă naivitate este chiar la primele persoane din stat, când se așteaptă că cineva va ceda puterea cu una, cu două și, respectiv, va permite să-și realizeze promisiunile pe care le-au anunțat în campania electorală. Eu sunt convins că planurile pe care le joacă majoritatea formată în parlament cu fostul președinte în frunte sau, mă rog, unul din capetele acestui triumvirat este evident interesul de a menține controlul asupra unor sectoare-cheie în țară, al doilea – de a nu permite schimbări majore în structurile de forță, de a nu pierde sau developa factorul extern prezent în mai multe instituții, pentru că odată preluată conducerea unor instituții înseamnă, de fapt, depanarea proceselor care trebuiau făcute de la independență încoace, de a curăța statul de persoanele care lucrează pentru interese străine, de a destructura schemele de corupție care lumea nu mai știe când au fost construite și de cine au fost preluate, ele, de fapt, cresc ca un arbore și apar idei noi pentru ei de la un proces la altul, pentru că atunci când este un stat sărac, când este o cultură politică, când este o educație, poate incompetența unor persoane chiar și cu bună intenție, necunoașterea unor lucruri permite unora să anticipeze sectoarele în care se pot câștiga sau obține profituri și, din păcate, se fac din cauza imperfecțiunii cadrului legal sau lipsei de atenție a unor instituții să anticipeze aceste potențiale scheme de corupție care cresc, din păcate, în țara noastră.”

Europa Liberă: Dvs. ați spus că în parlament majoritatea legislativă, dar politicienii nu recunosc că ar exista pe moment o majoritate.

Nicolae Dandiș: „Dar nu trebuie să recunoască sau să nu recunoască, sunt niște lucruri evidente și noi vorbim că astăzi există niște coordonatori ai acestei formale sau neformale alianțe care, bineînțeles, au un anumit scenariu pe care vor merge sau, cel puțin, în funcție de cum evoluează lucrurile sunt convins că sunt foarte mulți oameni care sunt plătiți pentru a se gândi de dimineață până seara ce ar trebui să se întâmple în scenariul A, B, C.

E vorba de securitatea unor persoane concrete și securitatea unor grupuri care servesc altor interese decât interesele țării...

Din păcate, în alte curți, haideți să spunem așa, nu prea sunt astfel de oameni și, pe de o parte, nu că nu și-ar dori unii, dar nu consideră important cei care pot să-i motiveze și, pe de altă parte, lumea face exces de democrație, gândindu-se că lucrurile se vor rezolva de la sine sau că, iată, poporul își dorește schimbare și cumva forța poporului și momente de genul acesta sună foarte frumos, patriotic cumva, dar sunt puerile, din punctul meu de vedere, pentru că aici miza, încă o dată vă spun, nu este doar de a obține o anumită funcție, aici este vorba de securitatea unor persoane concrete și securitatea unor grupuri care servesc altor interese decât interesele țării.”

Europa Liberă: Pentru dvs., șefii administrației publice locale, contează dacă trebuie să aveți o relație cu un guvern interimar sau cu un guvern plenipotențiar?

Nicolae Dandiș: „Bineînțeles că sunt decizii pe care trebuie să le ia un guvern cu puteri depline, dar, în condiții de criză, și un guvern interimar trebuie să administreze, trebuie să aibă mandat la nivel de administrare operațională, dacă pot să-i spun așa. Din păcate, ceea ce văd eu este că nu se lucrează la datele problemei care pot fi utilizate. Astăzi noi vorbim despre persoana care a fost propusă de o majoritate. Eu aș fi vrut să văd lista sau, dacă aș fi fost eu președinte, aș fi spus: bine, stimată doamnă, ia vino, te rog, și cu lista cine vor fi miniștrii sau cine va face parte din echipă. Deci, asta ar vorbi despre multe, asta iarăși ar da niște indicii despre cum...”

Europa Liberă: Acum faceți trimitere la dna Durleșteanu?

Nicolae Dandiș: „De exemplu,...”

Europa Liberă: Căci dna Gavriliță și-a prezentat cabinetul.

Nicolae Dandiș: „Evident, aș fi solicitat să văd întreaga echipă, dacă mă forțează Constituția să merg pe această formulă, aș examina in corpore echipa și poate, eventual, aș discuta despre oameni concreți, dacă tot nu am alte opțiuni. Bineînțeles, opțiunea de a merge la o confruntare directă, eventual un referendum și alte lucruri, nu se exclude, dar, în același timp, haideți să privim încă o dată realist ce câștigă și ce pierde țara. Deci, trebuie de mers pe ambele opțiuni, de lucrat la partea strategică și de obținut alegeri anticipate, dar dacă este acest pas intermediar, dacă vreți, forțat de buchea Constituției, deci, haideți să nu ne jucăm cu focul, pentru că, de fapt, le dai temei pentru alte acțiuni.”

Europa Liberă: Deocamdată, această criză politică de la Chișinău evidențiază încă o dată polarizarea societății și, mai cu seamă, criticile care vin dintr-o tabără și din cealaltă tabără, când e vorba despre implicarea factorului extern. Forțele pro-occidentale învinuiesc factorul rusesc că se amestecă în treburile interne ale Republicii Moldova, forțele numite pro-ruse spun că Uniunea Europeană, iată, ambasadorul UE se implică în treburile interne ale Republicii Moldova și nu e bine. Ce înțelegeți Dvs. din disputa asta?

Nicolae Dandiș: „Când există persoane care își expun din exterior opinia asupra unei teme este una, da? Și sigur sunt și din Vest, și din Est diferiți factori care se pronunță asupra proceselor politice din țara noastră, și nu este un păcat să cunoaștem cum văd ei niște realități, problema este acolo unde forțe politice care ascultă 100% ce li se spune dintr-o parte sau din alta, iată, asta-i diferența. Dacă din Occident noi putem să auzim unii experți că își dau cu părerea că ar fi bine de făcut așa sau ar fi bine de făcut așa, noi suntem foarte conștienți că din Est lucrurile nu stau tocmai așa. Deci, acolo nu sunt consultări, ci sunt condiționări. Și iată aici e problema că noi vedem acest ping-pong Est-Vest, sunt niște realități și nu vom scăpa de aceste influențe, indiferent dictate sau sfătuite dintr-o parte sau din alta atâta timp cât noi nu vom avea lideri cu curaj, verticalitate, dar și foarte bine pregătiți.”

Europa Liberă: În altă ordine de idei, făcând abstracție de politică, cum reușiți să soluționați problemele aici, în teritoriu, și care ar fi cele mai arzătoare probleme?

Nicolae Dandiș: „Sunt probleme curente ce țin de oferirea și de prestarea serviciilor publice pentru cetățeni. Oamenii vor azi apă, canalizare, curățenie în oraș, vor drumuri și să aibă copilul unde să-l ducă la o grădiniță în care să fie cald, să nu curgă acoperișul, să aibă cadre didactice, deci să nu vorbim despre funcții vacante și să nu aibă cine asigura procesul educațional. Și astea sunt lucruri pe care le așteaptă fiecare cetățean de rând din fiecare localitate de la fiecare primar și, bineînțeles, fiecare primar, dacă autoritățile centrale pot să pună umărul la rezolvarea acestor probleme, pentru dânsul guvernarea lucrează.”

Europa Liberă: Dar cum identificați soluții pentru a rezolva aceste probleme?

Nicolae Dandiș: „Ca și într-o familie, te uiți ce buget ai, iei problemele în ordinea priorităților care sunt mai arzătoare și încerci în măsura resurselor pe care le ai să rezolvi pas cu pas o problemă sau alta, explicând-le oamenilor că de următoarea problemă te vei ocupa anul viitor sau dacă vei găsi un grant. Bineînțeles că fiecare dintre noi se străduiește la maximum să vadă ce oportunități de finanțare nerambursabilă apar, concursuri de granturi și alte oportunități, fiecare primar astăzi este cu ochii pe aceste oportunități, încearcă să le valorifice de a obține surse suplimentare pentru a rezolva cât mai rapid lista de probleme care sunt pe agenda de lucru.”

Europa Liberă: Din bugetul municipiului Cahul ce vă permiteți să faceți actualmente și care e bugetul?

Avem asistență din partea Germaniei, din partea Suediei, din partea altor donatori proiecte mai mici...

Nicolae Dandiș: „Noi vorbim despre un buget de circa 120 de milioane, buget total al municipiului Cahul și vorbim despre vreo 25 de milioane proiecte de investiții sau infrastructură, trebuie să repari un drum, trebuie să mai faci niște reparații curente la o grădiniță și practic astea sunt fondurile și posibilitățile bugetelor locale. Mai avem și proiecte de asistență externă, am mai menționat, din partea Uniunii Europene, în special prin programul acesta de asistență „Uniunea Europeană pentru Cahul”, avem asistență din partea Germaniei, din partea Suediei, din partea altor donatori proiecte mai mici, dar toate în ansamblu ne permit treptat să rezolvăm problemele pe care le-am fixat în documentele din strategia de dezvoltare a orașului, în planul de acțiuni referitoare la educație, tineret, sport.”

Europa Liberă: Impozitele de la agenții locali ajung în buget, activitățile sunt în desfășurare, nu au fost afectate de această criză sanitară, de pandemia de COVID-19?

Nicolae Dandiș: „Bineînțeles, noi avem încasările care au fost preconizate, dacă vorbim despre debutul acestui an, vom vedea, evident că sectorul HoReCa este afectat și lumea deseori discută cu noi despre faptul că oricum este sistată activitatea sau deja nu mai există acel număr de beneficiari sau consumatori de serviciile lor, oamenii își plătesc impozitele, în același timp, așteaptă suport din partea noastră. Pe parcursul anului trecut, prin decizia Consiliului municipal, noi am oferit unele scutiri anumitor agenți economici pentru servicii care au fost sistate mai mult timp. Desigur că și din partea statului se cer mai multe intervenții și aici este cred că o problemă și cu o evaluare foarte reală a ceea ce trebuie de susținut, dar pentru noi aceste hotărâri ale Comisiei naționale de sănătate publică, am spus și repet pe parcursul a mai mult de un an, din păcate, nu sunt suficient de bine argumentate, gândite, discutate cu cei asupra cărora se răsfrâng aceste hotărâri, pentru că autoritățile din toată lumea și fiecare țară în parte încearcă să găsească anumite forme de restricții, dar deseori cei care compară cu țările dezvoltate că, iată, e închisă una sau alta uită să precizeze că în acele țări statul compensează, pe lângă faptul că le achită salarii, că le ajută cu o parte din creditare, pe lângă impozite și alte lucruri, oamenii sunt plătiți să stea acasă și li se dă și spor de nocivitate, pentru disconfortul psihologic că stau acasă.

Deci înțelegeți cât de mult lumea nu că greșește, dar este impropriu să faci comparație între anumite tipuri de țări, de aceea pentru noi sunt alte situații și este bine să încercăm să luăm toate măsurile, dar, în același timp, să nu distrugem economia, pentru că efectele sunt cu mult mai drastice pe viitor. În sistemul educațional la fel urmărim și noi ce se întâmplă în alte țări, sistarea totală a programelor de studii, învățământul online, reiterez aici opinia mea și convingerea mea că acest sistem online nu poate fi eficient și consecințele sau dezastrul asupra sistemului educațional încă urmează să le simțim pe viitor, de aceea este nevoie de a găsi acele soluții, dacă vreți, optime. Știți, uneori când nu funcționează partea cu respectarea anumitor restricții decât a impune sancțiuni, poate îi motivăm pe oameni să le respecte?”