Nicu Popescu: Peste 80% din cetățenii R. Moldova îşi doresc o țară prosperă şi relații corecte cu toți partenerii externi

Noua coaliție guvernamentală din Republica Moldova este mai unită în dorința de a impulsiona creșterea economică și a combate corupția decât ar fi divizată de viziunile de politică externă, a declarat, într-un interviu pentru Europa Liberă, marți, la Washington, noul ministru al afacerilor externe şi integrării europene, Nicu Popescu.

Europa Liberă: Cât o să dureze această coaliție, care a fost creată în primul rând pentru a scăpa de fosta putere democrată?

Nicu Popescu: „Din păcate, nu am un răspuns la această întrebare. Ceea ce este clar e că acest guvern va guverna atâta timp cât va avea o majoritate parlamentară. Ceea ce unește și a creat forța motrice a acestei majorități parlamentare este dorința de a curăța sistemul de justiție, parțial de corupție, dar și de influența politicului, ca să recreăm în Republica Moldova niște reguli decente ale jocului politic în care toate partidele politice se pot regăsi – și socialiștii, și Partidul Democrat, și Blocul ACUM.

Să creăm condițiile în care toate partidele politice se pot afla în competiție politică conform unor reguli corecte, conform unor reguli aplicate tuturor actorilor politici cu acces mai mult sau mai puțin egal la presă, cu acces mai mult sau mai puțin sau cu o distanță egală de la instituțiile statului, de la resursele administrative. Aceasta-i funcția acestei coaliții.

Și o altă funcție foarte importantă este să deblocăm relațiile noastre cu partenerii externi. Republica Moldova devenea din ce în ce mai izolată atât de Uniunea Europeană, cât și de Statele Unite, cât și de Rusia; în ultimii ani, asistența externă oferită Moldovei a fost sistată de către Uniunea Europeană și, prin urmare, un scop urgent pentru această coaliție este să relanseze sprijinul economic oferit de către partenerii externi pentru Republica Moldova, pentru că Republica Moldova nu poate supraviețui la această etapă a istoriei sale fără asistență externă și guvernarea precedentă, de fapt, a blocat dialogul politic și economic în special cu Uniunea Europeană, care era absolut indispensabil nu doar pentru dezvoltare, dar și pentru supraviețuirea Republicii Moldova.”

​Europa Liberă: Cum credeți că va evolua relația cu Rusia?

Nicu Popescu: „Eu cred că, într-adevăr, populația Republicii Moldova și cetățenii Republicii Moldova, o bună parte din ei, preferă o apropiere de Rusia, alții preferă o apropiere de Europa, dar în fond eu cred că, practic, toți cetățenii Republicii Moldova sunt uniți în dorința lor de a avea relații bune cu toți partenerii externi. Cei care preferă o apropiere de Rusia, practic, de cele mai multe ori nu sunt anti-europeni și nu sunt anti-americani și, prin urmare, acei cetățeni ai Republicii Moldova care preferă integrarea europeană de foarte multe ori nu sunt anti-ruși. Și în sensul acesta cred că un metanarativ, o platformă de politică externă care unește peste 80 la sută din cetățenii Republicii Moldova este dorința de a face țara mai prosperă, de a crea locuri de muncă și a atinge acest obiectiv prin relații corecte cu toți partenerii externi – și cu Statele Unite, și cu Uniunea Europeană, și cu România, și cu Ucraina, și cu Rusia.

Moldova este prea mică pentru ca să-și permită să sufere din cauza unor conflicte geopolitice și eu sunt ferm convins că majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își doresc acest lucru și în sensul acesta dacă punem problema politicii externe a Republicii Moldova în felul acesta, sunt sigur că noi putem avea o politică externă care este subordonată dorinței cetățenilor de a construi o țară mai prosperă și de a o face prin relații corecte cu toți partenerii noștri externi.”

Europa Liberă: Care este scopul vizitei la Washington? Ce întâlniri aveți?

Nicu Popescu: „Este o vizită foarte importantă. Statele Unite ale Americii au jucat în ultimii 28 de ani un rol major în consolidarea independenței Republicii Moldova, sunt un partener strategic pentru noi, ne-au ajutat foarte mult să asigurăm o tranziție pașnică de la fosta guvernare la noua guvernare. Această deplasare la Washington era deja planificată în condițiile dualității de putere de la Chișinău.

Am hotărât să nu anulez această vizită după retragerea fostei guvernări din clădirile guvernamentale și miza acestei vizite e să relansăm și chiar să accelerăm parteneriatul nostru atât cu Statele Unite, dar în curând vor urma și alte vizite pentru a debloca relațiile noastre cu toți partenerii externi.

Aici, la Washington, am întrevederi și în Consiliul Național de Securitate, în Casa Albă, cu echipa președintelui Donald Trump, care este responsabilă de partea noastră a Europei; am întrevederi și la Departamentul de Stat, și în Congres; am o întrevedere cu diaspora. Deci este un program foarte bogat, foarte pozitiv, discuțiile sunt foarte bune și, practic, prima întrebare pe care mi-o adresează toți partenerii americani este: „Cum vă putem ajuta?”. Și am o listă de lucruri și subiecte pe care Republica Moldova are nevoie de ajutor, inclusiv din partea Statelor Unite.”

Europa Liberă: Ați fost surprins că unii lideri ai fostei guvernări au plecat din țară? Veți cere extrădarea?

Nicu Popescu: „Deci, eu sunt profund surprins de două lucruri care s-au întâmplat în ultimele zece zile în Republica Moldova. Pentru prima dată în Republica Moldova un partid care a pierdut majoritatea parlamentară a refuzat să se retragă de la guvernare; niciun alt partid nu a făcut așa ceva – nici Partidul Democrat Agrar în anii ‘90, nici Partidul Comuniștilor după ce au pierdut alegerile în iulie 2009. Anterior, niciun partid în Republica Moldova nu a refuzat să se retragă de la guvernare imediat după pierderea majorității în legislativ.

Ce s-a întâmplat în ultima săptămână ca să-i forțeze pe unii din liderii PD să fugă din țară, mie nu-mi este foarte clar...

Și un alt lucru care m-a surprins profund este faptul că unii din liderii fostei guvernări au fugit din țară. Este un fapt profund surprinzător, pentru că toți foștii lideri și persoane importante din politica Republicii Moldova nu au simțit nevoia să fugă din țară. Dl Sangheli nu a fugit din țară, dl Lucinschi nu a fugit din țară, dl Snegur nu a fugit din țară, dl Voronin, după 7 aprilie 2009, nu a fugit din țară. Ce s-a întâmplat în ultima săptămână ca să-i forțeze pe unii din liderii Partidului Democrat să fugă din țară, mie nu-mi este foarte clar. Este un lucru fără precedent și ar trebui să ne pună pe gânduri – ce s-a întâmplat sub fosta guvernare ca ei să se simtă în poziția de a fugi din țară, spre deosebire de toți liderii precedenți ai țării, de toți foștii prim-miniștri, de toți foștii președinți, de toți foștii președinți ai parlamentului?”