„Noi i-am ales pe deputați și nu fac nimic, sperăm că anticipatele vor schimba ceva”

63,5 la sută din moldoveni cred că direcția în care merge țara lor este greșită; aproape 20 la sută din respondenți spun că nu le ajung venituri nici pentru strictul necesar; fiecare al cincilea cetățean crede că politicienii sunt corupți; în topul încrederii în instituții se află în continuare biserica, primăria și armata – sunt datele Barometrului Opiniei Publice din luna curentă. Despre politică și sărăcie discutăm la acest sfârșit de săptămână.

* * *

La aproape 30 de ani de la câștigarea independenței, în Republica Moldova multă lume se plânge de sărăcie. Cel puțin, aceasta este imaginea dezolantă a centrului raional Ocnița, în care statul și autoritățile locale nu au făcut investiții în ultimele zeci de ani. Tabloul sumbru este completat de localnicii cu care am discutat la piață. Tinerii au fugit de sărăcie și de lipsa de perspectivă. Și dacă cei cu putere de muncă au părăsit statul și au plecat la lucru în Rusia sau în țările Uniunii Europene, un bătrân trebuie să se descurce cu o pensie de până la 2.000 lei pe care o primește de la stat.

– „Nu vedeți cum trăim noi în țară? Uitați-vă, nici lume nu-i. Uitați-vă, azi îi duminică, câtă lume este aici în piață la noi, nu, câți, 10 oameni?”

Europa Liberă: Asta înseamnă că lumea a plecat peste hotare?

– „A plecat peste hotare, dar și acești care sunt nu au cu ce veni, dacă patru luni nu au primit bani aceștia care lucrează aici, la Calea Ferată, patru luni nu au primit nimic. Apoi pe ce să vină el aici? El nu are cu ce plăti lumina, dar nu să vină la piață. Ce, n-aș vrea și eu și pește, și brânză ș.a., dar pe ce să cumpărăm? Mâncăm fasole și ce mai avem acasă și vindem la alții.”

Europa Liberă: Dar cine trebuie să rezolve problemele cetățenilor?

– „Acei de la parlament, cine? Acei pe care i-am votat, dacă ne-au promis și una, și alta, și a treia, și nu-i nimic. Pensiile sunt mici tare, chiar îs mici. Pe ce să cumperi, pe o mie de lei – să plătești serviciile comunale, să plătești tot și să cumperi?”

Europa Liberă: Dar în parlament vă este clar acum ce dispute se duc?

– „Eu nu tare mă uit...”

Europa Liberă: Acolo se discută dacă să se ajungă la anticipate sau un guvern să învestească. Dvs. ce părere aveți?

– „Eu îs o femeie în vârstă. Eu ce îs gramotnaia (competentă) și știu? Eu știu că mi-i a mânca și trebuie să cumpăr, și nu am pe ce. Am lucrat o viață și primesc 1.400 de lei. Asta-i pensie? Iaca, cărbuni am cumpărat o tonă și-amu îi mântui și iar îmi trebuie de foc și nu-i pe ce. Ca și când ne dă 500 lei pentru încălzire pe cinci luni, dar ce-i asta? De câte ori votăm, tot tragem nădejde, dar trăim tare greu, tare greu. Asta, știi, numai te pui și te gândești că asta parcă-i un vis, că nu-i drept că așa trăim noi de greu. Tare greu trăim, tare greu...”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție aici, la Ocnița, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.

– „Foarte rău se trăiește, fiindcă tot depinde de sus, dar cu vremea, dacă o s-o ajute Domnul pe Maia Sandu, noi o să trecem la o viață fericită.”

Europa Liberă: Acum știți că e această discuție în parlament – să se ajungă la alegeri anticipate sau să fie învestit un guvern?

– „La anticipate, pentru că Dodon n-a făcut nimic când a fost prezident, dar de aici... Noi nu vrem să fie daje (chiar) nici în parlament, că el n-a putut face când prezident era, dar Maia Sandu va face, dar el tot șiști-șiști și a da-o într-o parte. Nu! Au s-o susțină toți - și oamenii, și țările toate au s-o susțină, că ea-i făcută pentru noi.”

Europa Liberă: Care sunt problemele care macină statalitatea țării?

– „Toate aici țănile (prețurile) și toate greutățile cu Ocnița îs, pentru că-s ruși mulți. Rușii ne dau jos pe noi, moldovenii, nici nicăieri nu ne lasă. În biserică, iaca, umblu la biserică și rusește, și rusește cum o început un preot. D-apoi în 30 de ani, oameni buni, învățați-vă moldovenește, noi cum ne-am învățat rusește, învățați-vă și voi și a venit unul de la Edineț, bietul, de la Edineț trebuie să ne țină olecuțică și nouă pe moldovenește, și lor. Da’ ce eu m-am născut pentru rusește? Eu m-am născut în sat moldovenesc și trebuie să vorbim limba noastră curată.”

Europa Liberă: Dar altă problemă care ar fi?

– „Ce asta-i pensie? Ce a făcut Dodon? Un procent să ne dea, pe 10 lei să mănânc eu un an de zile până el mi-a mări iar pensia? Asta nu-i frumos din partea lui, că el nu trăiește așa și trebuie să se uite că Dumnezeu spune: împărțește-te cu cine poți de alături, dar nu tu bine, dar ceilalți îs nișteak (nimeni). Primești pensia, ai luat-o, te-ai dus și de-amu pe spisok (listă) iei pe altă lună. Ce asta-i pensie? Eu am lucrat la bancă 30 de ani și primesc 1.500 de lei. S-au gândit?...”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu banii aceștia?

– „Nu mă descurc, mă împrumut, mă împrumut și tot m-am împrumutat și am dat, și-i scumpete, și-i scumpete, de-amu am redus medicamentele, mâncare tot nu pot să cumpăr, că-i scumpete peste tot. Conducerea aici tot, în Ocnița nu-i nicio proverkă (control), peste tot locul bani, peste tot locul bani și tot trebuie să plătești.”

Europa Liberă: Care ar fi calea corectă pe care trebuie să meargă Republica Moldova?

– „Să meargă după cum prezidentul o să declare. Ea are o idee bună spre noi, poporul, ea știe calea dreaptă și dacă ea a intrat acolo, ea știe ce o să facă.”

Europa Liberă: Dar viitorul Moldovei cum îl vedeți?

– „Foarte bine ar fi dacă o să meargă până la sfârșit cum spune Maia Sandu și toți au s-o susțină și ea se gândește numai la țară, ea nu se gândește pentru dânsa, cum se gândeau alții numai la dânșii, ea se gândește pentru țară. Eu am înțeles că ea e o femeie pentru țară.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Ocnița, și întrebăm cetățenii cum se trăiește azi în țară.

– „De-amu mai parșiv decât acum, nu știu. Ian unde vezi dumneata lume? E pustiu chiar, unde te întorci îi coronavirus, bani de nicăieri și de lucrat nicăieri. Unde să te duci?”

Europa Liberă: De ce s-a ajuns ca lumea să fie atât de disperată?

– „Apoi de atâta că așa-i legea la noi, așa-i politica. Toți fură și nimeni nu pune de unde a luat.”

Europa Liberă: Toți, cine-s toți?

– „D-apoi cei de sus. Ce fur eu? Iaca, eu ce vând... Eu nu fur cu milionul, las’ să-i închidă întâi pe aceia și vom trăi și noi mai bine.”

Europa Liberă: Dar cei de sus au ajuns cu votul Dvs. acolo?

– „Apoi vrem să votăm, dar pe cine să votăm? Dacă nu-i Maia, îi celălalt; dacă nu-i celălalt, îi Dodon; dacă nu-i Dodon, îi altul, că altul ca lumea nici nu-i, acolo nimeni nu ajunge, toți ei po krugu (pe rând) se duc.”

Europa Liberă: Ce trebuie de făcut în țară ca lumea să recâștige încrederea în ziua de mâine?

– „Trebuie de ascuțit coasa și de mai dus pe la parlament, de mai făcut gălăgie. Ce, ei pe noi ne aud? Ei pe noi nu ne aud.”

Europa Liberă: Acum în parlament știți că se poartă discuții – să fie creată o majoritate și să fie învestit un guvern sau să se ajungă la anticipate. Ce punct de vedere aveți?

– „Eu aș socoti că trebuie la toți să le dea câte-o cotă, să le ia totul și să le dea câte-o cotă și lasă-i să trăiască. La ce șed ei acolo toți unul peste altul și trăiesc pe nălogul (impozitul) nostru, ce tolk (folos) îi?”

Europa Liberă: Vă întrebam – alegeri anticipate vreți sau nu?

– „Da, să fie alegeri anticipate și parlamentul să fie împrăștiat tot nafig (la naiba).”

Europa Liberă: Și pe urmă trebuie să-i alegeți?

– „Las’ prezidentul să hotărască întrebările, dar nu parlamentul, că tolk nu-i nicio figă, văd că nimic tolk.”

Europa Liberă: Ați dat votul greșit pentru cel care a ajuns în parlament?

– „Cred că da.”

Europa Liberă: Ați votat diferite partide?

– „Da, amu alt partid am votat, am votat-o pe Maia Sandu, vă spun cum este, poate vor fi ceva schimbări.”

Europa Liberă: Dar de unde încep schimbările?

– „Cred că de sus, că totul se fură. Chiar să luăm aici, în raionul Ocnița, ce îi deschis ceva, vreun loc de lucru? Totu-i închis. La noi morcovul în beci se strică, dar ei aduc din Belarus, din Ucraina, cartofii tot așa... Parcă suntem țară agrară, dar sămânțurile-s aduse din Olanda, 6.000 de lei kilogramul de semințe de ceapă, dar aici cu 2,50 lei n-o pot vinde; 15 lei litrul de solearkă (motorină), doi lei kilogramul de grâu.”

Europa Liberă: Sunteți aici la piață, ați reușit să vindeți ceva?

– „Da, azi am vândut de 15 lei, dar cafea am băut de 25.”

Europa Liberă: Dar locul?

– „Locul - 30, solearka - 100, ei n-au întors nimic și, iaca, mă duc înapoi. Cui să vând?”

Europa Liberă: Și Moldova are viitor?

– „Poate peste vreo 100 de ani, că la noi se falsifică totul și voturile tot, noi nu hotărâm nimic, de-amu nici nu are cine, că noi în stație din 20 am rămas trei persoane, trei familii, toți au plecat. Cine să voteze? Iaca, uitați-vă, raionul Ocnița, aici nu puteai merge cu cafeaua în mână dincolo ca să vii încoace, dar ian uitați-vă acum, unde-i lumea? Eu m-aș duce și eu...”

Europa Liberă: Sunteți tânăr...

– „...dar am zis că rămân aici, dar aici văd că bucsuim (derapăm) pe loc. Dintr-o bancă luăm credit și în alta dăm. Eu am de dat încă cinci ani. Noi de foame n-o să murim, că noi avem ce mânca, dar să faci ceva nu poți. Și-apoi mai bem câte-un pahar de vin și mai uităm de sărăcie...”

– „Se trăiește foarte greu...”

Europa Liberă: De ce?

– „De ce?... Pentru că oamenii de sus care sunt la putere când vine vremea de alegeri vin cu turma la casa omului, dar când trebuie să le dea la oameni, apoi nu le dau nimic. Eu primesc 1.300 de lei pensie, cresc o fetiță orfană, pe fetiță nu primesc absolut nimic, nicio copeică. Ei pun pensia medie pe republică că-i aceea. Care pensie? Ei la sate au fost și au văzut cât primește lumea pensie?”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați cu pensia asta?

– „Cum mă descurc? Mă lipsesc eu de orișice...”

Europa Liberă: La ce ați renunțat?

– „La tot am renunțat. Am noroc că mai am copii și îmi mai dau copiii, dar așa n-aș dovedi nimic...”

Europa Liberă: Sunt aici, în Moldova?

– „Nu!”

Europa Liberă: Unde sunt plecați?

– „În Rusia... Deputații lucrează pentru confort. Eu de-abia îi aștept când vor veni alegerile să-i întreb: Cine v-a născut pe voi? Cine i-a născut pe dânșii să fure atâta de la oameni și lor să le fie bine. Dar nouă?...”

Europa Liberă: Pentru Dvs. acum contează dacă se ajunge la alegerile anticipate sau dacă se creează o majoritate în parlament?

– „Nu știu dacă s-a mai forma... De ce n-o lasă pe femeia asta? O câștigat prin alegeri corecte...”

Europa Liberă: Cine?

– „Maia Sandu. De ce n-o lasă pe dânsa să conducă? Măi, da’ las-o patru ani de zile, las-o să vezi ce a conduce și cum a conduce, dar se tem și-și toarnă zoi unul la altul în cap. Nici rușine nu au la obraz să spună atâta minciună la televizor.”

Europa Liberă: Pentru dvs., cetățenii, e greu să faci diferență unde e adevăr și unde e minciună?

– „De pildă, eu văd unde-i minciună și unde-i adevăr, că eu am crescut într-o familie de șase copii și noi ne-am condus de principiul că trebuie să trăiești corect, cinstit. Noi suntem șase, noi nu am furat de la nimeni, dar tot ne-am făcut case, am crescut copii. Băiatul mi l-au ucis și eu îi cresc fetița, ea-i rusoaică și șase ani de zile eu nu-i pot face documentele în Moldova.”

Europa Liberă: Vă întrebam – pentru Dvs. contează dacă se ajunge la alegeri parlamentare anticipate?

– „Contează, poate vor face ceva. Dar cum, dacă ei n-au să le dea voie, nu dau voie, că Dodon se ține pe trei scaune, nu pe unul, da’ pe trei. Păi, Greceanîi îi la pensie, acela-i pensie, puneți tineretul acesta să conducă, să vedeți voi. Patru ani de zile puteți să le dați voie să conducă tineretul? Am vrea ca oamenii de la conducerea de vârf să fie mai cinstiți cu lumea. De unde au câștigat ei atâția bani că așa cotedje (castele) au și au avioanele lor? De unde au câștigat? Apoi o Moldovă așa săracă și ei îs miliardari! Unde-i cinstea voastră? De-i un procuror - trebuie să aibă, de-i un judecător - trebuie să aibă. Da’ cât o să țină lumea asta de la țară, cât o să țină ca să-i țină pe dânșii?”

Europa Liberă: Cine face viitorul Moldovei?

– „Viitorul Moldovei noi îl facem, cetățenii. D-apoi ei ne lasă ca să-l facem? Ei ne strâng la perete și nu ne lasă nimic să facem.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție azi aici, la Ocnița, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.

Noi dezvoltăm parazitismul în țară

– „E o politică foarte greșită, sunt foarte obijduiți, ofensați agenții economici, îs foarte mari impozitele, TVA-ul îi foarte mare, taxele vamale îs foarte mari. Ca să devameze un obiect, trebuie să-i pună încă 100% la marfă și plus ca să plătești toate întreținerile, îi foarte și foarte anormal și agenții economici fug din țară, că ei falimentează, îi foarte murdară politica cu ajutoarele acestea sociale. Dacă în Ocnița este o uzină, ea nu are brațe de muncă. Un așa-numit șomer care primește ajutoare sociale, primește mai mult decât primește o infirmieră, primește un lucrător tehnic, decât primește un lucrător de la grădiniță, el primește mai mult. De ce? El spune sincer: n-am nevoie să lucrez, pentru că eu îs mai bine plătit decât dacă aș lucra. Noi dezvoltăm parazitismul în țară. Oameni cu studii superioare, de pildă, nepoțica mea a terminat universitatea cu 9,8 și ea a fost nevoită să se ducă să lucreze cu 4.000 de lei. Dar dacă n-ar fi părinții, cu ce să trăiască ea? Și ea a plecat din țară. Noi pierdem tineretul, în țară au rămas numai bătrânii. Într-un stat atât de sărac, noi suntem atât de ofensați, umiliți, s-a făcut graniță între bogătașii Moldovei și sărăcia Moldovei.”

Europa Liberă: Cine trebuie să rezolve toate problemele acestea despre care spuneți?

– „Toate problemele poate să le rezolve numai președintele țării, parlamentul. Cu părere de rău, în parlament noi alegem, dar noi nu înaintăm deputații, noi nu-i înaintăm din mijlocul nostru, din mijlocul țăranilor.”

Europa Liberă: Dvs. alegeți partidele, dar partidul vine cu lista.

– „Vine cu lista și noi suntem nevoiți...”

Europa Liberă: Dvs. trebuie să studiați listele.

– „Dar oamenii ăștia vin și ne promit, înainte de alegeri ne promit marea cu sarea, ne promit toate bunurile pământului și la urmă noi ne alegem cu promisiuni proaste, mai mult nimic. Ei au salarii mari, au mașini, castele, dar noi ce avem? Nimic nu avem, doamnă! Și așa și trăim timp de 30 de ani.”

– «Очень плохо живём.» („Trăim foarte rău.”)

Europa Liberă: А почему? (De ce?)

– «Потому что государство такое.» („Pentru că așa-i statul.”)

Europa Liberă: А если будут досрочные выборы? (Dar dacă vor fi alegeri anticipate?)

– «Досрочные выборы? Я Вам скажу одно: нам не нужен парламент, у нас государство маленькое, а там сидят 101 дармоеда, которые кушают наш хлеб.» („Alegeri anticipate? Vă spun doar atât: noi nu avem nevoie de parlament, suntem o țară mică, iar acolo stau 101 paraziți care ne mănâncă pâinea.”)

Europa Liberă: И что делать? (Și ce-i de făcut?)

– «А что делать? Выгнать всех с парламента и вести как должно быть 36 районов, 36 недель в каждом районе по одному человеку должны доложить каждый понедельник президенту, что случилось в районе.» („Ce-i de făcut? De fugărit toți din parlament și să fie formate 36 de raioane, așa cum ar trebui să fie, 36 de săptămâni în fiecare raion o persoană trebuie să raporteze în fiecare zi de luni președintelui ce s-a întâmplat în raion.”)

Europa Liberă: А если будут досрочные выборы, будете участвовать? (Dacă vor fi alegeri anticipate, veți merge să votați?)

– «Я нет. Нет, не буду! За кого голосовать? Они понастроили коттеджи перед Кишинёвом, живут себе вот так, а я уже шестой год не работаю, негде работать. Пенсия, какая у меня будет? Вот, выйду в августе на пенсию, какая пенсия у меня будет, 1.000 лей? Уже надоело людям это всё, они лапшу на уши вешают людям и всё, и люди уезжают. Почему все уезжают с этой маленькой республики? Конечно будут уезжать.» („Nu, nu voi merge! Pentru cine să votez? Și-au construit castele în apropierea Chișinăului, trăiesc pentru ei înșiși, iar eu nu mai lucrez de șase ani, nu am unde lucra. În august voi ieși la pensie. Ce fel de pensie voi avea, 1.000 de lei? Oamenii s-au săturat deja de toate acestea, mint cu nerușinare oamenii și atât. De aceea oamenii pleacă. De ce pleacă toată lumea din această mică republică? Bineînțeles că vor continua să plece.”

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Ocnița, și întrebăm cetățenii: cum se trăiește în țară?

– „Dacă ați mers de la Chișinău de unde sunteți până încoace ați văzut cum trăiește lumea – foarte rău, din cale afară. În primul rând, iaca, eu sunt după 50 de ani, cu pământul ne ocupăm, alt serviciu n-avem, chiar și acei tineri nu au de lucru, totu-i fărâmat în Moldova, nu-i nimic, zavod (uzină) nu-i, fabrică nu-i. Unde să lucrăm noi? Tot molodiojul (tineretul) n-are unde lucra și cum noi să trăim bine?”

Europa Liberă: Și pe cine învinuiți că s-a ajuns la situația asta?

– „Pe cei de sus, noi îi votăm și acolo ei fură, ei nu se gândesc la populație.”

Europa Liberă: Dar ei au ajuns acolo sus cu voturile cetățenilor?

– „Păi cu voturile oamenilor. Noi venim aici, la piață, să vindem un morcov, o ceapă, să avem cu ce trăi și venim, locul plătim, tot e scump, solearkă (motorină) scumpită, benzină scumpită, tot absolut e scump.”

Europa Liberă: Cumpărători ați avut?

– „Merge câte un suflet de om, că poate îi trebuie acolo și lui de mâncare ca și nouă.”

Europa Liberă: Ați spus că cei de sus, ei ar purta vină și ei ar trebui să rezolve problemele?

– „D-apoi omul cum trăiește în Moldova, că cineva trebuie să aibă grijă de noi, să ne dea servicii, să ne dea de lucru. De ce îi votezi? Maia Sandu, ba o fost Dodon, ba o fost Voronin, el încă nimic nu a făcut absolut, chiar mergi pe drumuri și acelea-s fărâmate. Fiecare om are mașină și trece tehosmotrul (asigurarea tehnică) la mașină – 3.000 de lei, dar noi venim de la Sauca pe niște drumuri pe care mergi pe jos și te împiedici în gropi.”

Europa Liberă: Acum în legislativul de la Chișinău se duce o mare bătălie politică, să se ajungă la anticipate sau să fie învestit un alt guvern. Care e părerea Dvs.?

– „Of, Doamne!...”

– „Un alt guvern, alt guvern schimbat!”

– „Nu știu, trebuie de schimbat un guvern care să fie pentru norod.”

Europa Liberă: Guvernul sau parlamentul?

– „Parlamentul, parlamentul! Să simțim că noi suntem în Moldova noastră, trăim și în Moldova noastră să lucrăm, dar nu să ne ducem peste hotare care acum tot molodiojul (tineretul) îi dus peste hotare să lucreze. Nu a rămas nimeni, vreo două bătrânele și noi care, iaca, ne ocupăm cu pământurile, punem sudoare pe leaca ceea ce aducem în piață să mănânce și alt om din mâinile noastre.”

Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, se vor deosebi următorii deputați de actualii?

– „Of, Doamne!...”

– „Se vor deosebi!”

– „Se vor deosebi, dacă vom alege pe cineva... Pe cine propuneți?”

Europa Liberă: Eu nu propun. Dvs. credeți că se ajunge la un deznodământ al crizei politice?

– „Da, da, dar de schimbat altă guvernare, alt parlament, aista de dizolvat și de făcut altul. De promis – promit, dar nu face nimeni nimic.”

Europa Liberă: Păi și atunci în cine aveți încredere?

– „În Partidul „Șor”! Partidul „Șor”!”

– „Lumea de-amu n-are încredere în nimeni, în nimeni absolut, toți au furat, toți au luat, milioane au furat, Banca de Economii s-a luat, credite o grămada lumea are, acum tot moldoveanul are credite, moldoveanul trăiește pe credite. De unde să dea moldoveanul cela înapoi, de unde? Că vinde aici un kilogram de morcov și un kilogram... că nu-i, ceva schimbări de făcut.”

– „Moldova are kilometrajul 480 de km... Combustibilul s-a ridicat, acum vine primăvara, trebuie de arat, trebuie de semănat, ce fac oamenii cu pământul? El plătește 3.300 tehosmotrul (asigurarea tehnică) pe an și așa...”

Europa Liberă: Ia ziceți Dvs., cum se trăiește în Moldova?

– „E rău de trăit, nicicând poreadkă (ordine) nu o să fie în Moldova, toți fură, toți și fiecare-i pentru dânsul.”

Europa Liberă: Dar toți, cine-s toți?

– „Toți, acei de sus, acesta de jos n-are, că vinde doi morcovi. Noi primim pensie 1.000 de lei, dar ei primesc zeci de mii.”

– „...Au amăgit lumea, acum în august o să fie 30 de ani. Ce a făcut țărișoara asta în 30 de ani? Până nu se va schimba toată vlastea (conducerea), până aceștia...”

– „Țară prezidențială să fie, prezidentul să conducă, nu parlamentul.”

– „Dodon în patru ani de zile de câte ori a fost scos din prezident? De asta toți râdeau, toate țările râdeau de Moldova că a fost scos prezidentul. Cine îl scoate pe prezident? Cum iaca a spus lumea că trebuie prezidentskaia respublika (republică prezidențială) să fie, un prezident bun pe care o să-l doară inima pentru lume, dar nu pentru dânșii în parlament.”

Europa Liberă: Ia ziceți, pe ce drum se îndreaptă astăzi Republica Moldova? Sunt 30 de ani de la proclamarea independenței...

– „Pe care drum? Fiecare trage în partea lui, parcă suntem racul, broasca și o știucă.”

Europa Liberă: Care ar fi calea corectă pe care trebuie să meargă țara și cetățenii?

– „Cetățeanul nostru trebuie să rămână în Republica Moldova, să aibă locuri de muncă, să aibă un salariu decent, să îngrijească de copii, să nu fie copiii vagabonzi lăsați pe seama bunicilor.”

Europa Liberă: Vorbiți despre un salariu decent. Care ar trebui să fie mărimea unui salariu, ca cetățeanul să zică că are o viață bună?

– „Minimum 7.000 și o pensie... Cum să trăiești cu o pensie de 1.500-2.000 de lei, dacă 2.000 de lei îs numai serviciile comunale? Pensionarii lucrează toată viața și când mor, mor în sărăcie.”

Europa Liberă: Și a pornit marea dezamăgire a cetățenilor în politicieni?

– „Da, da!”

Europa Liberă: De ce s-a pierdut această încredere?

– „Pentru că la noi totul se vinde și se cumpără, avem nănășism, cumătrism și tot se vinde și se cumpără. Asta suntem noi, moldovenii.”

Europa Liberă: Iată acum e disputa asta mare: ce să urmeze, alegeri parlamentare anticipate sau învestirea unui guvern? Părerea Dvs. care este?

– „Nu știu cine ne-ar scoate din toată criza pe care o avem. Eu nu văd un guvern care ar putea să facă ceva.”

Europa Liberă: Dar la anticipate dacă se ajunge?

– „Rămânem la același nivel la care suntem acum și atunci, iată, asta-i problema că eu singură nu știu.”

Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul, iată, al raionului Ocnița, al Republicii Moldova în următorii cinci, zece ani?

– „Viitorul eu mi-l văd foarte frumos, dar, cu părere de rău, nu cred că o să fie așa cum crede fiecare.”

Europa Liberă: Dar contribuția Dvs. ca viitorul acesta să arate frumos care ar putea fi?

– „Eu îs om mic și nu cred că pot face ceva, asta dacă împreună cu toții poate s-ar putea, dar așa fiecare totuși se gândește la dânsul.”

Europa Liberă: Valentina Ursu sunt...

– „Da, vă cunosc.”

Europa Liberă: Cum se trăiește în Moldova azi?

– „Cam slut. Pentru că noi suntem așa, noi îi alegem pe aceștia și îi răbdăm, ei promit, și nu fac, dar sperăm că se va schimba ceva.”

Europa Liberă: Acum, știți că se duc aceste discuții să se ajungă la anticipate, să fie învestit un nou cabinet de miniștri. Părerea Dvs. care e?

– „Să mergem la alegeri, să mai alegem o dată și dacă nu, va fi necesar încă o dată și încă o dată, că ei trebuie pedepsiți nu numai prin vot, dar și pe cale legală în care o fost până acum, să știe că este lege.”

– „Trebuie scoși toți...”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, nu tot aceleași forțe politice vor veni în parlament?

– „Dacă o să fie cineva tras la răspundere, de-amu nu o să se mai bage iar. Deci, care cade o dată în capcană nu se vâră a doua oară.”

Europa Liberă: Dar care sunt problemele cele mai mari cu care se confruntă cetățenii și statul astăzi?

– „Păi a spus și dna președintă – e corupția!”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, o să mergeți să votați?

– „Votăm! D-apoi ce folos, dacă ei se votează singuri între dânșii, cine votează?...”

Europa Liberă: Dar cum se votează singuri, dacă buletinul e în mâna Dvs.?

– „D-apoi, iaca, noi votăm, dar ei nimic, tot aceia rămân.”

Europa Liberă: Cine trebuie să facă coaliție ca să fie majoritate în parlament?

– „Ei trebuie scoși toți și din nou să-i pună, câți îs acolo...”

Europa Liberă: 101.

– „A venit prezidentul – el cu ai lui oameni; a venit acela – acela cu acela, că acela-i rău, acela-i rău, toți fură, dar pe nimeni nu trage la răspundere.”

* * *

Voci adunate la Ocnița, localitate situată la hotarul moldo-ucrainean. Mulți interlocutori deplâng sărăcia și corupția. Și datele recentului Barometru al Opiniei Publice arată că peste 56 la sută din participanții la sondaj spun că majoritatea politicienilor moldoveni sunt corupți. Corupția, sărăcia și guvernarea ineficientă afectează calitatea vieții populației e de părere directorul executiv IDIS „Viitorul” Liubomir Chiriac.

Liubomir Chiriac: „Dacă facem referință la BOP, atunci primele trei lucruri de care se tem moldovenii sunt: sărăcia, prețurile și viitorul copiilor. Vă dați seama că ei percep sărăcia ca o problemă majoră. Și datele statistice care există în Republica Moldova menționează faptul că practic fiecare al patrulea moldovean poate fi inclus în categoria celor săraci. De altfel, cele 2.100 de lei care determină pragul absolut al sărăciei sunt un indice că foarte mulți cetățeni, compatrioți de-ai noștri o duc foarte dificil din punctul acesta de vedere. Și, evident, examinăm un pic care sunt pensiile, mai puțin de 2.000 de lei primesc foarte mulți; dacă examinăm cum o duc familiile numeroase, devine evident că tot au probleme mari la acest compartiment. Ce înseamnă sărăcia absolută? Acestea sunt cheltuielile lunare care țin de alimente, care țin de produse nealimentare și care țin de servicii și dacă 25% din moldoveni o duc dificil cu cele 2.000 de lei, situația este destul de proastă.”

Europa Liberă: Ați spus exact ceea ce spune și omul de la firul ierbii, că este imposibil astăzi în Republica Moldova să trăiești cu o pensie de la 1.000 până la 2.000 de lei și că este foarte greu pentru categoriile vulnerabile să aibă un trai decent, iar pe de altă parte, statul totuși oferă multă asistență socială, unii spun că cei care se consideră șomeri mai degrabă acceptă acest ajutor social de la stat, și nu sunt interesați să lucreze la un salariu pe care îl consideră comparabil cu această mărime a asistenței sociale. Și lumea vorbește despre acest parazitism social. De ce statul nu intervine?

La nivel de mentalitate există un decalaj care nu permite oamenilor să înțeleagă exact ce se produce în țara noastră.

Liubomir Chiriac: „Statul face eforturi în direcția respectivă, sunt anumite programe sociale, dar oamenii care s-au deprins să lucreze mai puțin, după calculele lor, acei bani care vin de la stat sunt suficienți ca ei să-și mențină existența. Există fenomenul parazitismului și, de altfel, o parte din politicieni manipulează categoria respectivă și chiar o încurajează, fiindcă ați văzut cu cât entuziasm o parte din cetățeni acceptau cele 700 de lei care veneau din partea unor oameni politici. Asta denotă că la nivel de mentalitate există un decalaj care nu permite oamenilor să înțeleagă exact ce se produce în țara noastră. Dacă comparăm în cine au cea mai mare încredere, sunt câteva instituții: biserica, primăria și armata. În cadrul primăriilor sunt oameni cu inimă, sunt primari care fac tot posibilul ca să amelioreze situația, ca să scadă un pic din sărăcie la nivel local, organizează atât diverse evenimente, cât și anumite programe chiar sunt implementate pentru ca cei nevoiași să poată beneficia de un astfel de program și, totodată, încurajează antreprenoriatul care în mare parte permite să fie deschise mai multe locuri de muncă și omul să-și poată câștiga o bucată de pâine lucrând onest. Ne dăm seama că tot ce se face este bine, dar totuși este foarte puțin, fiindcă fără o stabilitate macroeconomică și fără eforturi atât la nivel național, cât și la nivel local nu putem combate acest viciu care este sărăcia. Din păcate, sunt puține programe care ar permite încurajarea antreprenoriatului și, mai ales, pe cei tineri care să poată lucra la nivel local. De altfel, rata sărăciei în zonele rurale este, de fapt, de trei ori mai mare decât în zonele urbane.”

Europa Liberă: Pentru că-i proastă infrastructura, că sunt depopulate satele, că fenomenul migrației a lăsat urme?

Liubomir Chiriac: „Exact, toate acestea împreună, plus faptul că satul nostru nu mai este atât de atractiv pentru cetățeni comparativ cu ceea ce a fost acum 15-20 de ani. Conform statisticilor, o parte din oameni migrează în orașe, iar ceilalți pleacă peste hotare, de aceea și rămân satele noastre pustii. În linii mari, circa 40 de mii de cetățeni în fiecare an părăsesc țara. E o cifră imensă, aproape echivalentă cu jumătate din populația unui raion, iar în ritmul acesta o să devenim o țară depopulată, cu bătrânii care nu pot pleca și cu cei care nu doresc sau nu au unde lucra. E o problemă, e o problemă majoră.”

Europa Liberă: În campania electorală, politicienii vin și fac promisiuni și promisiunile, în primul rând, țin de majorarea pensiilor, majorarea salariilor, crearea locurilor de muncă și lupta împotriva corupției. Cetățenii cred în aceste promisiuni și aleg politicienii, sunt actori politici care merg și cumpără voturile, despre asta se discută nu doar în campania electorală și lumea e credulă, ca după asta să-și dea seama că a fost amăgită și pierde încrederea în toată clasa politică. Cum se explică fenomenul acesta - politicianul care promite viață decentă și prosperitate și, pe de altă parte, îi cumpără votul cetățeanului, ca el să ajungă să-și rezolve problemele mai degrabă personale sau de partid decât să pună prioritar interesul național?

Liubomir Chiriac: „Pe bune, o parte din politicienii noștri sunt fără scrupule. Ei aleg orice mijloace ca să convingă cetățenii. Cetățenii săraci, cei care fac parte din categoria respectivă se lasă pur și simplu să fie mințiți, ei acceptă punga ceea cu produse alimentare, ei acceptă că va fi iluminat satul, ei acceptă foarte multe lucruri numai ca la acel moment când li s-a promis ceva să-și rezolve anumite probleme cu care se confruntă. Să ne amintim că buteliile de gaz în multe situații au câștigat alegerile locale. E o situație dificilă, depinde foarte mult de moralitatea politicienilor, dar în politica noastră cred că mai rar se face referință la această calitate.”

Europa Liberă: Treizeci de ani e o perioadă mica pentru ca cetățeanul să-și dea seama unde-i adevăr, unde-i minciună, ce consecințe are faptul că acceptă pomana electorală, că își vinde votul?

Liubomir Chiriac: „În mare parte, cetățenii noștri își dau seama și argumentul în sensul acesta arată ultimele alegeri prezidențiale, dar cei care au pensia de 1.200, cei care pur și simplu la momentul de față nu au nicio ieșire din situație, care practic numără banii pentru pâine, care nu-și pot achita serviciile pur și simplu aleg să se lase manipulați, aleg conștient de multe ori. Niciodată nu s-a întâmplat ca un politician să fie pedepsit ulterior de către acei cetățeni care au acceptat programul lui, au acceptat promisiunile lui, și nu au fost realizate.”

Europa Liberă: Eventual, dacă se ajunge la alegeri anticipate, pentru că acum există această dispută și în societate, și în parlament să se ajungă la un scrutin parlamentar anticipat sau să fie învestit un guvern, dar dacă se ajunge la anticipate, credeți că vor începe cetățenii să pună accent pe modul în care trebuie să voteze?

Liubomir Chiriac: „Sondajele arată că în mentalitatea cetățenilor noștri s-au produs anumite schimbări structurale. Cetățenii încep să înțeleagă anumite lucruri de care ulterior practic nu s-a ținut cont. Ei își doresc fețe noi, ei își doresc oameni cu principii, oameni care au o biografie curată, care nu au fost implicați în corupție, care nu au fost implicați în scheme și acesta-i un semnal încurajator pentru Republica Moldova. Da, o bună parte au să-i voteze pe cei care îi manipulează, dar tendința este că totuși cetățenii conștientizează, își dau seama și vor opta pentru altfel de politicieni.”

Europa Liberă: Și cât de implicat vedeți cetățeanul? Pentru că cutreierați și Dvs. Moldova în lung și în lat, cât de implicat vedeți cetățeanul în a depăși problemele cu care chiar el se confruntă?

Liubomir Chiriac: „Vedem că cetățeanul de rând în mare parte este orientat ca să-și rezolve propriile probleme. Și este corect. Atât noi, cât și Dvs. care, practic, în fiecare săptămână mergeți în provincie, vedeți că provincia gândește și respiră un pic altfel. Ei sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în capitală, dar, în același timp, țin foarte mult la opinia liderilor locali necompromiși, ei țin foarte mult la mesajele care vin din diasporă, fiindcă acolo au rude care văd și înțeleg lucrurile altfel și toate aceste aspecte luate împreună fac ca cetățeanul care, practic, nu este implicat direct în politică să aibă o altă opțiune pentru ceea ce se produce în Moldova decât ceea ce oferă unii politicieni.”

Europa Liberă: Multă lume asta și spune că, dacă nu ar fi fost remitențele, gradul de sărăcie ar fi fost și mai mare.

Liubomir Chiriac: „Exact. Ei știu foarte bine că numai datorită remitențelor care constituie, practic, 25% din PIB-ul nostru rezistă și doar în felul acesta omul își poate cât de cât acoperi necesitățile care țin de cheltuielile curente – servicii, alimente ș.a.m.d. Dar pe lângă faptul că vin remitențe, vin și niște mesaje, niște mesaje foarte clare că da, noi vă ajutăm, dar luați în considerare că noi lucrăm nu acasă, lucrăm în străinătate și, evident, asta nu poate să dureze la nesfârșit, trebuie de făcut anumite schimbări și în țară. La nivel de intuiție, cetățeanul își dă seama că trebuie o schimbare, nu se mai poate așa. De altfel, dacă facem referință la voturi, 40 la sută din cetățeni sunt nemulțumiți de starea lucrurilor care există astăzi în Republica Moldova și masa critică este destul de mare.”

Europa Liberă: Și dacă tranziția durează atât de mult, din ‘91 și până astăzi, credeți că mai e nevoie încă de 30 de ani ca Republica Moldova să scape de aceste probleme?

Liubomir Chiriac: „Istoric vorbind, ne orientăm la 40 de ani...”

Europa Liberă: Ca Moise în pustiu...

Cetățeanul în multe situații este confuz, pur și simplu nu înțelege cum trebuie să abordeze o problemă

Liubomir Chiriac: „Da, exact! Sperăm că într-o perspectivă apropiată se vor produce mari schimbări, considerăm că deja se produc schimbări. Este necesar ca clasa politică să aibă un mesaj clar și unic pentru cetățenii Republicii Moldova. Din păcate, mesajele politice sunt diferite și cetățeanul în multe situații este confuz, pur și simplu nu înțelege cum trebuie să abordeze o problemă și care trebuie să fie atitudinea, comportamentul lui în raport cu alte probleme. Cred că e o caracteristică a noastră care, din păcate, nu poate fi depășită. Să facem referință la România. Toate partidele din Parlamentul României în raport cu Republica Moldova au, de fapt, aceeași poziție și acesta-i un comportament care ar trebui să fie preluat și de către politicienii noștri în raport cu problemele strategice ale Republicii Moldova, dar să nu uităm că practic toate partidele au reiterat faptul că sunt pentru alegeri parlamentare anticipate. Cum se vor produce, rămâne clasa politică să decidă, dar n-am auzit niciun partid să spună că este împotriva alegerilor anticipate. Înseamnă că ceva nu merge.”