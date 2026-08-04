Noi recorduri de temperatură în Europa: Austria a înregistrat 40.8 grade Celsius, în premieră

Institutul meteorologic național al Austriei, GeoSphere Austria, a confirmat că pentru prima dată de când se fac măsurători, mercurul termometrului a urcat la 40.8 grade Celsius marți, 4 august, la Stammersdorf, lângă Viena. Recordul precedent fusese de 40.5 grade și fusese înregistrat la 8 august 2013 tot în regiunea Austriei Inferioare, la Bad Deutsch-Altenburg.

Meteorologii austrieci au confirmat tot marți că luna iulie a anului curent a fost cea mai călduroasă de când se fac măsurători.

„Cu 40,3 grade înregistrate la Wieselburg (Bavaria de Sud), recordul istoric din luna iulie din anul 1983 a fost depășit cu mult. Austria – și în special partea de est a țării – s-a confruntat însă în luna iulie nu doar cu temperaturi extreme, ci și cu o secetă severă. La unele stații de măsurare, deficitul de precipitații a ajuns la 90 la sută”, au informat experții.

Un anunț similar au făcut marți meteorologii din Franța.

Luna iulie a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată în Franța de la începutul înregistrărilor, în 1900, a anunțat marți serviciul meteorologic Meteo France. Temperatura medie măsurată a fost 24.9 grade, peste recordul anterior de 24.4 din 2006.

Cursă contracronometru pentru centralele nucleare din România și Ungaria

România a dinamitat luni o formațiune stâncoasă pentru a redirecționa apa de răcire esențială din Dunărea afectată de secetă către singurul său reactor nuclear funcțional, o măsură fără precedent care subliniază amploarea crizei energetice din regiune.

În Ungaria vecină, autoritățile au declarat că ar putea reuși să mai asigure energie electrică pentru încă două zile de la singura lor centrală nucleară, care a fost afectată de scăderea nivelului apei din Dunăre, pe care o folosește și ea ca lichid de răcire.

Căldura și seceta au scăzut nivelul râurilor în mari părți ale Europei, stârnind îngrijorări cu privire la aprovizionarea cu apă, transportul fluvial și producția de energie electrică.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a spus marți că țara sa ar putea construi la centrala Paks un alt sistem de răcire (cu turnuri) pentru a-și reduce dependența de nivelul apelor Dunării.

Ulterior, el a declarat că previziunile privind nivelul apelor Dunării pentru următoarele câteva zile au devenit „un pic mai optimiste”, căci s-ar anunța ploi masive în bazinul superior, austriac și german, al fluviului.

Știri mai bune din Grecia

Incendiile forestiere din Grecia păreau să bată în retragere marți, deși sute de pompieri rămâneau în alertă din cauza unor focare persistente la nord-vest de Atena, unde dealurile accidentate și canioanele au îngreunat eforturile de a stinge complet un incendiu care a distrus locuințe și a pârjolit păduri, terenuri agricole și plantații de măslini.

Echipajele locale, sprijinite de avioane de stingere a incendiilor și de întăriri din România și Franța, acționau pe trei fronturi la vest de Atena, în Golful Corint, stingând flăcările care făceau ravagii încă de vineri.

Vânturile puternice și uscate care au suflat dinspre Marea Egee, cunoscute sub numele de meltemi, le-au complicat eforturile, avioanele de stingere a incendiilor fiind uneori incapabile să-și desfășoare operațiunile, au declarat oficialii.

În Grecia, mai exact în nord-est, se află și două echipe de pompieri moldoveni care ajută la prevenirea și stingerea incendiilor în cadrul unui mecanism de stare de urgență al UE.

Incendiu de vegetație în Olanda

Pompierii încercau marți să ia sub control un incendiu forestier din sud-estul Olandei, care s-a extins peste noapte și a cuprins marți o suprafață de 100 de hectare, au declarat autoritățile.

Acesta este cel mai recent dintr-o serie de incendii forestiere care au lovit Europa de Vest, în urma valurilor de căldură mortale care au uscat albia râurilor și vegetația — fenomene meteorologice extreme pe care oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice provocate de om.

Incendiul a izbucnit luni, în jurul prânzului, într-o rezervație naturală din apropierea satului Oostrum, din provincia Limburg, aproape de granița cu Germania.

Până marți dimineață, incendiul se extinsese la 100 de hectare și nu era încă sub control, au precizat autoritățile provinciei pe site-ul lor web.

Un camping din apropiere a fost evacuat, iar circulația trenurilor care treceau prin zonă a fost suspendată.

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