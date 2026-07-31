„Un lăstun deshidratat”. Animalele sălbatice din zone urbane au nevoie de ajutor în vreme de caniculă

Capitala Cehiei, Praga, este unul din marile orașe europene care au relativ multe spații verzi, situându-se din acest punct de vedere pe un loc fruntaș în lume (13) într-un clasament din 2023.

Cu toate acestea, valul de căldură fără precedent care a lovit anul acesta metropola cu peste un milion de locuitori pune la încercare rezistența locuitorilor ei - indiferent dacă pot sau nu să vorbească.

Stația de salvare a animalelor din Praga-Jinonice a repetat vineri, 31 iulie, când în oraș se anunța o maximă de 39 de grade, apelul către locuitori de a nu fi indiferenți la nevoile celor cu care împart - uneori fără să știe - teritoriul metropolei.

Într-o postare de la începutul lunii iulie, când deja căzuseră recorduri istorice de căldură, inclusiv la Praga, temperatura urcând la peste 40 de grade, Stația de salvare a spus că a primit într-o singură săptămână aproape 600 de animale sălbatice - pacienți, numărul total de la începutul anului ajungând astfel la peste 5000.

Veterinarii praghezi au spus că viețuitoarele care suferă cel mai mult din cauza căldurii sunt puii de păsări din cuiburi aflate sub streașina caselor sau în diferite adâncituri și găuri din construcții, în general, în primul rând lăstunii, rândunelele și pițigoii.

La început de vară, puii nu pot încă zbura, iar în încercarea de a se apăra cât de cât de soare, fac ce e mai rău.

„Lăstunii mici, pițigoii și rândunelele se aruncă în mod sinucigaș sau cad din cuiburi și ajung – în cel mai bun caz, doar cu câteva zgârieturi – jos, pe pământul tare”, a informat Stația de salvare. „Din aceleași motive, au ajuns la noi și un număr mare de veverițe. Nici cuiburile lor din copaci nu sunt, de obicei, protejate în vreun fel împotriva soarelui.”

Tocmai pentru asemenea animale tinere, veterinarii praghezi au făcut apel la populație să ajute la cumpărarea de incubatoare mobile, care le pot ajuta să supraviețuiască.

Altă instituție pragheză care are mult de lucru în vreme de caniculă este Grădina Zoologică.

Lucrătorii ei au pregătit, în primul rând pentru urșii polari, trei tone de gheață pentru vara curentă.

Orașele ne fură răcoarea nopții (tuturor)

Savanții avertizează că încălzirea climei, datorată activităților umane, amenință inclusiv animalele sălbatice, inclusiv cele care trăiesc în apropierea oamenilor.

Un studiu din 2023 al Universității Utah, din SUA, a constatat printre altele că efectele negative ale urbanizării asupra faunei sălbatice afectează mai puternic animalele de talie mare și sunt mai grave în orașele cu vegetație mai săracă din regiunile mai aride.

Aceste concluzii se bazează pe mii de fotografii cu animale sălbatice, și anume 37 de specii de mamifere autohtone care trăiesc în orașe sau în apropierea acestora, de la veverițe până la urși negri.

Coordonatorul studiului, biologul Austin Green, a spus că unul din efectele cele mai nocive ale urbanizării este că ea poate priva oamenii și animalele de „respiro-ul nocturn”. Cimentul, asfaltul și alte materiale de construcții acumulează căldura peste zi, și o eliberează peste noapte.

„Marea majoritate a animalelor care trăiesc în zonele urbane, sunt mai sedentare peste zi și folosesc perioada nocturnă tocmai pentru a se feri de oameni, dar și pentru a găsi un refugiu împotriva căldurii”, a mai spus Green.

„Cea mai importantă concluzie este că ar trebui să fim conștienți de modul în care proiectăm orașele sau de modul în care reintegrăm zonele naturale în mediul urban”, a spus savantul.

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