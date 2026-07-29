Cum a ajuns o fotografie AFP simbolul incendiilor de vegetație din sud-vestul Franței și subiect de polemici

Instinctul său a fost să fotografieze, dar nu se aștepta ca una dintre fotografiile sale făcute pe malul lacului să facă înconjurul lumii în doar câteva ore.

„Nu credeam că va avea un impact atât de mare”, a declarat Lamy pentru AFP.

„Sunt pur și simplu copleșit.”

Și-a scos repede telefonul în timp ce mergea pe malul lacului, de la mașina sa parcată până la un restaurant din stațiunea Lacanau.

„S-a întâmplat foarte repede, pentru că trebuia să merg repede. Fiica mea era foarte flămândă și îmi spunea: «Tată, nu mai face poze, m-am săturat», a spus el.

Imaginea părea «apocaliptică» și era profund simbolică, a spus Lamy.

Fotografia înfățișează un cuplu aflat în vacanță, așezat pe șezlonguri cu dungi, sub o umbrelă de plajă în culori vii, pe o plajă.

Ei privesc calm cum o coloană uriașă de fum se ridică în fundal, aruncând o lumină portocalie peste cer. Bărbatul stă aplecat în șezlong, cu picioarele încrucișate, în timp ce femeia ține telefonul ridicat. În jurul lor sunt împrăștiate diverse obiecte de plajă.

„Pentru orice eventualitate”

Comentatorii au afirmat că imaginea reprezintă un simbol al incendiilor devastatoare din Franța, dar a devenit, de asemenea, un comentariu politic și social asupra unor probleme precum lipsa de acțiune în domeniul climatic.

Unii au încercat să-și imagineze un dialog între bărbatul și femeia din imagine.

Alții au venit cu legende precum „Don’t Look Up” („Nu privi în sus”), o referință la filmul din 2021 cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, care parodiază apatia societății față de criza climatică.

„Incendiile din Franța... și lumea din jurul nostru”, a declarat pe rețelele sociale Ian Bremmer, președintele firmei de consultanță în riscuri politice Eurasia Group.

Le Figaro a scris că realitatea s-a transformat într-o „alegorie”.

„Catastrofa ocupă aproape întreaga imagine și totuși, într-un fel, pare relegată în plan secund”, a scris cotidianul francez, adăugând că fotografia prezintă un portret incomod al unei generații.

„Picioarele încrucișate ale bărbatului ar putea evoca indiferența, telefonul – o cultură a lipsei de profunzime, iar umbrela de soare – un confort de care oamenii se agăță”, a precizat ziarul.

„Sfârșitul lumii”

Lamy spune că înțelege reacțiile puternice la imaginea sa.

„Este pur și simplu simbolică pentru vremurile noastre”, a spus el.

Cei doi păreau să urmărească dezastrul în plină desfășurare ca și cum ar fi fost un film, din confortul sufrageriei lor.

„Este sfârșitul lumii, iar ei se simt bine”, a spus el.

Însă Lamy, care lucrează pentru AFP de peste 20 de ani, i-a avertizat pe comentatori să nu se grăbească să-i judece pe cei doi.

„Nu vreau să-i învinovățesc”, a spus el.

„Nimeni nu știe ce gândeau de fapt.”

Lamy a spus că probabil erau „neputincioși” și nu știau ce să facă.

„Și poate copiii lor se jucau acolo, în apă”, a adăugat el.

Unii utilizatori de pe internet au spus că imaginea era atât de impresionantă încât au crezut că a fost generată de inteligența artificială.

Lamy a spus însă că fotografia nu a fost modificată.

„Cred că am decupat-o doar puțin pe margini”, a spus el. „În rest, nu există nicio modificare.”

Lamy a spus că îi place foarte mult să facă fotografii în timpul liber și că pasiunea lui este fotografia de stradă.

„Așa se face că, în acea zi, am fost doar un fotograf de plajă.”

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