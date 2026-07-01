Vreme nebună în Europa: după valul de căldură, furtunile ucid doi oameni, în Austria și România

În noaptea de marți spre miercuri, furtunile au lovit unele zone din România, inclusiv capitala București, inundând unele subsoluri și locuințe și doborând copaci. Stația de metrou Piața Victoriei 2 din capitala română a fost inundată, potrivit imaginilor publicate în presa de la București.

La Băneasa, la periferia Bucureștiului, o persoană a fost găsită moartă în interiorul unei mașini lovite de un copac căzut.

Furtunile au lovit și Austria, provocând alunecări de teren în provincia Tirol și în alte zone, încă de duminică.

Un bărbat a murit marți după ce a fost lovit de o creangă căzută în districtul Perg din provincia Austria Superioară, a declarat poliția.

Tânărul de 26 de ani conducea un ATV împreună cu partenera sa când o creangă de pe marginea drumului — lovită de furtună — s-a rupt și l-a lovit, a declarat poliția.

Furtunile au urmat unui val de căldură sever care a durat mai mult de o săptămână și a doborât recorduri de temperatură în toată Europa.

Experții afirmă că schimbările climatice cauzate de emisiile de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane sporesc frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.

În România, meteorologii au emis, miercuri, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de vreme severă, valabile până în 3 iulie, care vizează atât caniculă și disconfort termic ridicat, cât și instabilitate atmosferică accentuată, vijelii și grindină în aproape toată țara, relatează Digi24.ro.

În R. Moldova era în vigoare miercuri avertizare cu cod galben de căldură, cu temperaturi maxime de până la 35 de grade în toată țara.

AFP a apreciat că în prima zi a lunii iulie, cam 95 de milioane de europeni se confruntau cu temperaturi de peste 35 de grade - deși valul de căldură extremă care a chinuit zilele trecute vestul, centrul și sud-estul continentului pare să bată în retragere.

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