Arde Europa: Franța primește ajutor european, Spania declară stare de urgență aproape de Madrid

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că Franța a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al UE pentru combaterea incendiilor forestiere.

„Vom beneficia în curând de sprijinul a două aeronave Canadair din Croația, a două aeronave Air Tractor din Portugalia și a două elicoptere Black Hawk de mare capacitate de transport din Republica Cehă și Slovacia”, a scris Macron pe X.

Sute de persoane au fugit vineri cu barca de pe o peninsulă din vestul Franței, după ce autoritățile au ordonat evacuarea din cauza unui incendiu de pădure care avansa rapid.

Până în prezent, ambarcațiunile au transportat peste 400 de persoane de pe peninsula Cap Ferret, care se întinde de-a lungul coastei atlantice a Franței, la vest de orașul Bordeaux, au declarat autoritățile locale.

Patrick Martineau, un locuitor în vârstă de 69 de ani din Le Porge, la sud de Bordeaux, a declarat pentru AFP: „Jandarmii au venit și au bătut la fiecare ușă; incendiul era la aproximativ 500 de metri distanță — am luat câteva lucruri și am plecat.”

Sud-estul Franței a fost, de asemenea, grav afectat, zeci de incendii fiind alimentate de vântul mistral în jurul satului istoric Cotignac — autoritățile precizând că, începând de marți, au fost distruse aproximativ 25 de case.

În zona orașului Bordeaux, peste 20.000 de persoane – în mare parte turiști aflați în campinguri și locuințe de vacanță – au fost evacuate începând de miercuri, în urma unui incendiu care a devastat o pădure de pini de pe litoral.

Autoritățile au declarat că incendiul a fost izolat pe flancul nordic, dar nu a fost încă stins complet în partea de sud.

Spania: situație critică în regiunile Madrid și Ávila

Guvernul spaniol a declarat joi seara starea de urgență națională, după ce o serie de incendii de pădure au amenințat localitățile din apropierea Madridului și din provincia vecină Ávila, forțând peste 10.000 de persoane să se evacueze, în timp ce pompierii se străduiau să țină sub control flăcările.

Ministerul de Interne a declarat că decizia a fost luată din cauza izbucnirii simultane a mai multor incendii, a condițiilor meteorologice nefavorabile și a necesității de a mobiliza resurse considerabile din partea diferitelor administrații publice, ceea ce a sporit complexitatea eforturilor de stingere a incendiilor și de protecție civilă.

Spania și o mare parte din sudul Europei se confruntă cu sezoane de incendii de pădure din ce în ce mai severe, pe care oamenii de știință le-au asociat cu schimbările climatice. Experții afirmă că vegetația abundentă, dezvoltată în urma precipitațiilor de primăvară neobișnuit de abundente, s-a uscat sub căldura extremă a verii, constituind combustibil pentru incendii care se răspândesc rapid.

Mii de membri ai echipelor de intervenție din Italia au luptat împotriva a zeci de incendii în Sicilia și în regiunea Calabria, unde un oficial local a declarat că piromanii au provocat incendiile legând cârpe îmbibate cu lichid inflamabil de cozile pisicilor fără stăpân, pentru a răspândi flăcările.

Un pompier a decedat după ce s-a îmbolnăvit în timp ce lupta împotriva flăcărilor în Sicilia, a declarat ministrul de interne al Italiei.

Moldovenii ajută în Grecia

Pompierii moldoveni continuă să participe la efortul de stingere și prevenire a incendiilor în nordul Greciei, în cadrul mecanismului de ajutorare al UE - cel invocat și de președintele Macron, în Franța.

Potrivit autorităților de la Chișinău, echipa de pompieri moldoveni a intervenit în data de 23 iulie 2026 la o nouă misiune de stingere a unui incendiu de vegetație. Incendiul a izbucnit în apropierea localității Derveni, situată la nord de orașul Salonic. „Intervenția s-a încheiat cu succes la ora 16:00, după lichidarea focarelor și eliminarea riscului de propagare a incendiului”, se arată pe pagina de net a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

„În perioada 14 iulie – 1 august 2026, în cadrul misiunii de Pre-poziționare a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene, în Republica Elenă este dislocat primul schimb al modulului specializat în combaterea terestră a incendiilor forestiere din cadrul IGSU, format din 24 de pompieri și 7 unități de tehnică”, precizează Inspectoratul.

Scris cu informații de la AFP și Reuters

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