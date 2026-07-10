Incendii devastatoare, cu morți și distrugeri, în sudul Spaniei, la Almeria

Printre victime se afla un spaniol, iar restul păreau a fi cetățeni străini care au ignorat instrucțiunile de a rămâne la adăpost, încercând în schimb să fugă cu mașina pe o rută diferită de cea oficială, de evacuare, în timp ce flăcările se răspândeau rapid printr-o zonă împădurită din jurul localității Los Gallardos, din provincia Almería, a declarat Antonio Sanz, șeful serviciului de urgențe din regiunea Andaluzia.

Zona este o destinație turistică populară și găzduiește mulți străini, în special francezi, britanici și belgieni, amintește Reuters.

Patru persoane, care păreau a fi britanici deoarece volanul mașinii lor se afla pe partea dreaptă, au murit într-un singur vehicul, a spus el.

Alte opt persoane au fost găsite moarte după ce, aparent, și-au abandonat mașinile și au încercat să fugă pe jos pe un traseu care nu făcea parte din planul de evacuare. Multe dintre cadavrele carbonizate trebuiau încă identificate prin teste ADN, a spus el.

„Focul s-a răspândit ca praful de pușcă”, a declarat reporterilor Juan Manuel Moreno, liderul regional al Andaluziei, calificând incendiul drept „unul dintre cele mai rapide și mai complexe pe care le-am văzut”.

Moreno a adăugat că incendiul a devastat până în prezent 3.200 de hectare (7.900 de acri) și că se așteptau vânturi mai puternice mai târziu în cursul zilei de vineri.

Unii dintre cei dispăruți erau probabil drumeți prinși pe nepregătite în pădure, a spus el. Echipele de salvare au găsit mai multe bastoane de mers la fața locului.

Circumstanțele seamănă cu cele din Portugalia vecină, din iunie 2017, când un incendiu uriaș de pădure, izbucnit în timpul unui val de căldură, a ucis peste 60 de persoane, jumătate dintre victime arzând de vii în mașinile lor.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, regina Letizia și cele două fiice ale lor au ținut vineri un minut de reculegere în memoria victimelor.

Regele și-a întrerupt participarea la o ceremonie care marca finalizarea pregătirii militare a fiicei sale mai mari, prințesa Leonor, pentru a-și exprima condoleanțele față de cei afectați de dezastrul din Almería.

„De aici, de la o distanță de aproximativ 150 de kilometri (90 de mile) de locul unde s-a produs această tragedie, dorim să transmitem condoleanțele, afecțiunea și sprijinul nostru tuturor celor care și-au pierdut persoanele dragi”, a declarat regele în cadrul evenimentului desfășurat la baza aeriană San Javier din Murcia, tot în sudul țării.

Monarhul a declarat că nu va participa la recepția programată după ceremonie, calificând această decizie drept „adecvată”, având în vedere amploarea tragediei.

„Știm că incendiul rămâne foarte activ și că eforturile de stingere sunt imense și vor continua mult timp”, a adăugat el.

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