Temperatura medie în Europa de Vest a atins 20,74 grade Celsius, cu peste 3 grade peste media lunii iunie din perioada 1991-2020, a precizat serviciul de monitorizare climatică, citat de AFP.

La nivel global, temperatura medie a fost de 16,54 grade, adică cu 0,56 grade peste media lunii iunie din perioada 1991-2020. Luna a fost, de asemenea, cu 1,39 grade mai caldă decât media estimată pentru luna iunie din perioada preindustrială (1850-1900), a precizat Copernicus.

Un val de căldură din a doua jumătate a lunii iunie, care a urmat unei alte perioade de vreme neobișnuit de caldă din luna mai, a doborât recorduri de temperatură în mai multe țări din Europa de Vest, potrivit Copernicus.

Succesiunea evenimentelor meteorologice extreme a evidențiat provocările preconizate pentru viitor, în timp ce condițiile de secetă din sud-vestul Europei au alimentat incendiile forestiere, se arată în raport.

Pământul și apa se încălzesc reciproc

Temperatura medie a suprafeței mării în oceanele din afara regiunilor polare a atins 20,86 grade în iunie, cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru această lună, a precizat serviciul.

Samantha Burgess, coordonatoarea strategică pentru climă a Copernicus, a declarat că luna iunie 2026 a subliniat amploarea schimbărilor climatice în curs.

Potrivit ei, combinația dintre temperaturile record ale aerului și ale oceanelor reflectă un sistem climatic care continuă să acumuleze căldură, ceea ce duce la valuri de căldură din ce în ce mai intense, oceane cu temperaturi ridicate persistente și riscuri crescânde pentru oameni, ecosisteme și infrastructură în întreaga Europă și nu numai.

Copernicus publică periodic date privind temperaturile globale la suprafață, gheața marină și precipitațiile, pe baza unor analize computerizate care combină miliarde de observații provenite de la sateliți, nave, aeronave și stații meteorologice din întreaga lume.

Un nou val de căldură, cel pe iulie?

Al treilea val de căldură a lovit săptămâna aceasta regiuni din vestul Europei deja „uscate” de două asemenea fenomene, în mai și iunie.

Vestul și sudul Franței trec din nou prin temperaturi peste zi de până la 40 de grade.

După lungi săptămâni de caniculă, odată cu sosirea „celui de-al treila val”, o estimare oficială arată că „Franța nu este pregătită pentru schimbare”.

„Franța nu este pregătită să facă față impactului schimbărilor climei”, se arată într-un raport publicat joi, 9 iulie fără ocolișuri de HCC, comitetul pentru schimbări climaterice de pe lângă guvernul Franței, repetând o avertizare exprimată deja în rapoartele sale anterioare. „Riscurile pentru sănătatea umană, ecosisteme, infrastructuri și activități economice – concepute în contextul unui climat care nu mai există – cresc pe măsură ce încălzirea globală provocată de activitățile umane continuă.”

Mai la sud, Barcelona a înregistrat miercuri o temperatură maximă de 40,7 °C, cea mai ridicată valoare din ultimii 112 ani de înregistrări, au anunțat agențiile meteorologice, pe fondul unui nou val de căldură care a lovit Spania.

Măsurătoarea provizorie de la Observatorul Fabra, situat în periferia vestică deluroasă a metropolei catalane, a depășit recordul de 40 °C stabilit pe 30 iulie 2024, a anunțat pe X serviciul regional de monitorizare meteorologică Meteocat.

Site-ul Meteocat a arătat că temperatura înregistrată de observator a atins maximul de 40,7 °C, după ce o postare anterioară de pe X raportase un record de 40,5 °C.

La aeroportul El Prat din Barcelona, situat aproape la nivelul mării și lângă Marea Mediterană, termometrul a indicat 37,7 °C, cea mai ridicată valoare din înregistrările care datează din 1924, a declarat agenția meteorologică națională AEMET.

„Barcelona a înregistrat cea mai caldă zi”, a confirmat purtătorul de cuvânt al AEMET, Jose Angel Nunez, precizând că cele două stații sunt observatoarele de referință ale orașului.

Apropierea de Marea Mediterană temperează de obicei căldura în al doilea oraș ca mărime al Spaniei, o destinație turistică de renume mondial.

Se preconizează că valul de căldură care a început duminică în Spania va dura până joi, unele stații meteorologice înregistrând temperaturi de peste 44 °C în această săptămână.

Miercuri, AEMET a emis cea mai înaltă alertă roșie de caniculă pentru anumite zone din regiunile Catalonia și Valencia.

A doua cea mai înaltă alertă, de nivel portocaliu, a fost în vigoare pentru o mare parte din centrul, sudul și nord-estul țării, inclusiv Barcelona.

În mod și mai puțin obișnuit, Germania, țară de la nord de Alpi, a anunțat că între aprilie și iunie, aproximativ 5.100 de persoane au decedat din cauze legate de caniculă.

Scris cu informații de la AFP și Liberation.

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