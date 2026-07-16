Macron promite reîmpăduriri la Fontainebleau, după incendiu: „Este pădurea noastră”

Un pompier voluntar, suspectat că ar fi provocat incendiul, a fost pus sub anchetă oficială și plasat în arest preventiv miercuri, a declarat un procuror.

Suspectul, în vârstă de 18 ani, a mărturisit inițial că „a dat foc unor crenguțe cu o brichetă și benzină”, înainte de a-și retrage mărturisirea, a declarat Diane Ngomsik pentru AFP, confirmând o știre difuzată de BFMTV.

În total, șase persoane au fost arestate în cadrul anchetei privind incendiile forestiere, care au mistuit peste 2.000 de hectare (aproape 5.000 de acri) din întinsa pădure situată la aproximativ 60 de kilometri (40 de mile) sud-est de Paris.

„Pădurea voastră este pădurea noastră, pentru că este o comoară”, a declarat Macron la Fontainebleau joi, cu ocazia anunțării lansării unei campanii de strângere de fonduri pentru reîmpădurirea zonei. „Este o comoară atât pentru oamenii pe care îi găzduiește, cât și pentru biodiversitate.”

Autoritățile locale au declarat marți seara că sute de pompieri au reușit să ia sub control flăcările, dar incendiile nu au fost complet stinse încă.

Franța se confruntă cu un nou val de căldură, temperaturile ridicate contribuind la izbucnirea incendiilor forestiere.

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că 32.000 de hectare au fost afectate de incendii de la începutul acestui an — mai mult decât în întregul sezon de incendii din 2025.

Macron a avertizat joi că sezonul de incendii vegetale va fi „dur”, aflându-se abia la început.

Pădurea Fontainebleau este un fost teren de vânătoare regal, devenit ulterior un peisaj preferat de pictorii impresioniști și atrage drumeți, iubitori ai naturii și alpiniști.

În 2019, amintește Reuters, Macron a făcut o promisiune similară de a reconstrui catedrala pariziană Notre-Dame, după ce un incendiu a devastat o mare parte din această bijuterie arhitecturală gotică. Ea s-a redeschis în 2024, după ce donatori individuali, companii și persoane private au promis donații în valoare de aproape 900 de milioane de euro.

Scris cu informații de la Reuters, AFP, Liberation

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