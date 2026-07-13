Incendiul a izbucnit duminică după-amiază în întinsa pădure situată la aproximativ 60 de kilometri sud-est de capitala franceză, o fostă rezervație de vânătoare regală care astăzi este presărată cu sate liniștite, și s-a răspândit rapid.

Incendiul forestier - rar în nordul țării - a cuprins 800 de hectare până luni dimineață, perturbând traficul feroviar și rutier într-un weekend aglomerat de vacanță.

„Nu am mai văzut așa ceva”, a declarat Didier Buguinet, viceprimar al localității Le Vaudoue, referindu-se la flăcările care făceau ravagii la marginea satului cu aproximativ 750 de locuitori.

„O să plângem după pădurea noastră”, a mai spus el, potrivit AFP.

Autostradă închisă, trenuri oprite

La doar 70 de kilometri de Paris, incendiul a forțat închiderea autostrăzii A6 care leagă Parisul de Lyon și de sud. Incendiile mai mici din zonă au perturbat, de asemenea, cursele de trenuri de mare viteză (TGV).

„Lupta continuă și astăzi”, a declarat serviciul francez de pompieri pe X. Locuitorii din zonă au fost avertizați că avioanele Canadair vor fi nevoite să preleveze apă din râul Sena, care traversează centrul Parisului.

Țările europene sunt îngrijorate de valurile de căldură din ce în ce mai frecvente și de temperaturile record, scrie Reuters. Majoritatea oamenilor de știință afirmă că incendiile sunt provocate de schimbările climatice, în condițiile în care vaste zone din Europa continentală sunt afectate de secetă.

Incendiile forestiere au devastat deja anul acesta regiuni din Franța, Spania, Portugalia și Grecia, carbonizând mii de hectare de teren. Numărul victimelor unui incendiu care a cuprins provincia Almeria, din sud-estul Spaniei, a crescut la 13 în weekend, când o femeie britanică în vârstă de 93 de ani a decedat în urma arsurilor suferite.

Cel mai recent val de căldură

Franța se confruntă cu al treilea val de căldură în mai puțin de trei luni, iar în ultima săptămână, incendiile au făcut ravagii în mai multe regiuni ale țării.

Este cel mai recent episod mortal de fenomene meteorologice extreme, a cărui frecvență tot mai mare în ultimele decenii a fost asociată de oamenii de știință cu schimbările climatice provocate de om.

Sophie Guiot, locuitoare a regiunii pariziene, a arătat agenției AFP o fotografie cu un avion de stingere a incendiilor care survola zona în care locuiește.

„Părinții mei, care locuiesc în sudul țării, își făceau griji din cauza incendiilor, acolo, la ei, dar s-a întâmplat chiar aici”, a spus ea.

Potrivit cifrelor oficiale, Franța a înregistrat peste 2.000 de „decese în plus” în timpul valului de căldură din iunie și 300 în timpul perioadei de temperaturi ridicate de la sfârșitul lunii mai.

De la începutul anului, incendiile forestiere au mistuit aproximativ 25.000 de hectare de teren în Franța o suprafață de două ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat vineri directorul general al securității civile, Julien Marion.

Conform serviciului meteorologic național Meteo-France, se preconiza că temperaturile ridicate se vor menține până marți, când este sărbătoarea națională a Franței.

Scris cu informații de la AFP și Reuters

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