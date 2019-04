„Nu-i nimeni vinovat, noi suntem vinovați că nu știm a alege”

Pe parcursul celor zece ani de la semnarea Parteneriatului Estic, Republica Moldova s-a bucurat de o nouă identitate și este mai atractivă pentru investiții și dezvoltare. Comerțul cu Uniunea Europeană și călătoria fără vize sunt cele mai mari avantaje. Experții, dar și demnitarii occidentali spun că situația ar fi și mai bună, dacă guvernarea de la Chișinău ar rezolva problemele din justiție și ar respecta întocmai principiile democratice. Încotro se îndreaptă Moldova după alegerile parlamentare? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.

La Nisporeni, mai multă lume crede că Republica Moldova este slăbită de o degradare lentă, de o pierdere de energie, de speranță, de forță de creație. Dacă în fiecare zi o părăsesc tinerii, înseamnă că oamenii talentați în business sau în alte domenii ale economiei dispar, adică pleacă sau pur și simplu nu se afirmă. „Dispar” înseamnă că iau calea pribegiei, emigrează. Localnicii cu care am discutat la Nisporeni spun că statul lor n-a fost și nu este decât un teritoriu al promisiunilor în materie de pensii, salarii, locuri de muncă. Bunăstarea promisă însă lasă țara fără viitor.

– „Muncim ca proștii și trăim în mizerie numai, hoții au venit la putere și își bat joc de populație, mai ales de țărani.”

Europa Liberă: Cei de la putere au ajuns acolo tot cu votul cetățeanului.

– „Numai nu cu al meu, vă asigur că nu cu votul meu au ajuns, au ajuns cu votul oamenilor care nu gândesc cu capul. Nu-i nimeni vinovat, noi suntem vinovați, poporu-i vinovat, fiindcă nu știe să voteze.”

Europa Liberă: Calitatea clasei politice depinde de vrerea națiunii?

– „Clar că depinde, dar ei nu se uită la aceasta; ei se uită la dânșii, ei fac legile pentru dânșii, ca să le fie lor bine, să trăiască ei bine, să aibă ei milioane. Au făcut monopol la toate – la mere au făcut, la carne au făcut, la pește au făcut, la nuci au făcut, la toate au făcut. Duc grâul din țară că e furajer și-l aduc înapoi că-i de panificație, așa că ne ducem pe o cale foarte greșită, pe drumul hoției. Ce, nu se vede care-i viața oamenilor? Nu-i nimeni vinovat, noi suntem vinovați că nu știm a alege. Poporul moldovenesc e prea bun la inimă, e prea tolerabil. Doamne, oamenii la sate, la dânșii de-amu îi spălat creierul.”

Europa Liberă: Mintea Dvs. nu reușește nimeni să o spele.

Moldoveanu-i cel mai ușor de manipulat. Pentru 100 de lei, el se vinde și lui dracu’...

– „Eu îs moș Ion, că-s în vârstă de acum, dar am studii superioare și oleacă gândesc cu capul, dar oamenii nu gândesc, oamenii pur și simplu se duc, votează și când îl întreabă: „Pe cine ați votat?” – „Da’ ori ultimul, ori primul nu-i totuna? Ne-au dat 600 de lei, ne-au făcut drumuri...” Drumurile le plătim din banii noștri, nu din banii lor. Că a dat Plahotniuc, că a dat acela, că a dat celălalt... Haideți să lăsăm astea. Și omu-i ușor de manipulat, moldoveanu-i cel mai ușor de manipulat. Și-i sărăcie. Pentru 100 de lei, el se vinde și lui dracu’, să mă iertați de cuvânt.”

Europa Liberă: Dar chiar mai e sărăcie multă în țară?

– „E foarte multă sărăcie. Sunt sate, să vedeți, sunt familii care n-au o bucată de pâine să pună pe masă la copii. Îți vine a plânge când îi vezi, dar asta-i viața, noi așa ne-o facem. Și noi suntem vinovați, nu vrem să lucrăm, vrem să așteptăm cineva să ne facă, cineva să ne aducă. Nu, trebuie noi, dar mai întâi trebuie dată clasa politică jos; nu să începem noi că trebuie limba rusă, să trebuie să-i dăm împuterniciri dlui Dodon... Astea-s aberații.”

​Europa Liberă: Dar aceste incertitudini politice cum se depășesc? Dvs. ca și alegător, cine ați vrea să facă această majoritate parlamentară, cine cu cine?

– „Of. Nu văd nicio majoritate, pentru că-s divergențe foarte mari între Partidul Socialiștilor și Blocul ACUM. Chipurile, Partidul Socialiștilor tinde spre aceea ca să facă alianță cu Blocul ACUM și el îi dispus să dea funcția de prim-ministru Blocului ACUM, însă au câteva condiții – să le dea Ministerul de Interne, Ministerul de Externe și Ministerul Apărării și împuterniciri [suplimentare] dlui Dodon, dar asta-i prea peste măsură. Într-înșii îi zero nădejde, așa, ca să ai încredere într-înșii. Nu știți cum a fost cumpărat dl Dodon cu trei milioane de la comuniști? De ce trebuie să ascundem, să ne temem să spunem? Asta a fost! Și el îi șantajabil, konecino (desigur), îi șantajabil la Kuklovod (Păpușar).”

Europa Liberă: Anticipatele ar decide ceva, ar rezolva problemele?

– „Nu, ar avea de câștigat numai demohoții.”

Europa Liberă: Vreți să ne spuneți pe ce drum merge Moldova azi?

– „Pe ce drum merge? Pe drum rău merge.”

Europa Liberă: Dar de ce?

– „Că așa alegem noi.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut, de scăpat de metehne, de nedreptate? Cum se scapă?

– „Nu știu. Cum o să gândească oamenii...”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la alegeri, mai mergeți să votați?

– „Cred că nu, că alegem degeaba, tot alegem, alegem și cum îi alegem, amuș se prind a vinde și iar nu-i nimic, tot mergem spre rău numai.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge Moldova azi?

– „...Înspre Europa merge.”

Europa Liberă: Cine o duce acolo?

– „Democrații..., democrații, nu socialiștii. Poate o fi bine. Cei bătrâni au rămas și nu pot lucra, tineretul s-a dus. Cine să lucreze pământurile?”

​Europa Liberă: Și cine face viitorul?

– „Poate ne va face Plahotniuc ceva bun. Iaca ne-a mai dat câte-oleacă de ajutor banii ăștia, tot ne prinde bine, înainte nu ne dădeau nimic, dădeau numai la parlamentari de sărbători, dar acum ne-au dat nouă câte-oleacă. Și-i bine!”

Europa Liberă: Dar vedeți că acolo, în Parlament, nimeni nu vrea să meargă cu democrații să facă majoritate?

– „Da, da, nu vor să se alăture, nu vor. Racul, broasca și știuca se primește la noi.”

Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, mai mergeți, mai votați o dată?

– „Cred că o să mergem și o să votăm. Tot pe Plahotniuc o să-l votăm.”

Europa Liberă: Dar care sunt cele mai mari probleme ale societății moldave?

– „Sărăcia, sărăcia și corupția. Peste tot locul trebuie bani. Unde te duci, fără bani nu se uită nimeni la tine.”

Europa Liberă: Valentina Ursu, Europa Liberă. Am ajuns cu microfonul aici, la Nisporeni, și întrebăm cetățenii pe ce cale merge azi Moldova.

– „De dispariție, că nu se vede nicio perspectivă, nimic. Ce?... Toți îs duși, eu unul îs acasă.”

Europa Liberă: Copiii vă sunt plecați peste hotare?

– „Da, da, am prin toate țările Europei – și prin Italia, și prin Spania, și prin Turcia, unde vrei.”

​Europa Liberă: De ce au părăsit Moldova?

– „De-atâta că nu aveau de lucru. Au rămas aceștia care se duc la alegeri că așa s-au deprins să se ducă.”

Europa Liberă: Și ce-i de făcut? Propuneți niște soluții ca să iasă țara din impas.

– „D-apoi ce-i de făcut? Mare regulă nu-i nici prin România ceea, dar de unit țările și gata. Să dispară bucata asta de pământ, care-i artificială. Și gata!”

Europa Liberă: Și credeți că dispar și problemele?

– „Nu. Probleme tot au să fie, dar măcar pensiile să se mai ridice oleacă, că aici nu mai schimbi nimic; pe oricare l-am alege întâi se gândește numai la dânsul și-apoi dacă trece ceva printre degete mai dă și la popor.”

Europa Liberă: Politicienii ăștia care ajung să guverneze Republica Moldova, să decidă soarta țării sunt veniți tot din sânul acestei națiuni.

– „Da, dar noi am fost 70 de ani educați: la colhoz pe dealul mare, cine fură acela are. Și ei au înțeles că și visează cum să ajungă și el ca să-i vină și lui o parte din furturile astea. De atâta ei se străduiesc să ajungă în Parlament, nu pentru ca să facă ceva.”

Europa Liberă: Cine cu cine ar trebui acolo să coalizeze ca să facă o majoritate parlamentară?

– „Nu văd eu ca ACUM, dacă se unește cu socialiștii, să facă ceva. Același Dodon îi aceeași slugă a lui Plahotniuc și perspectivă nu mai văd. Nu-i perspectivă, mai pe scurt, pe pământul acesta.”

Europa Liberă: Ani la rând, societatea a rămas pe baricade, dezbinată, pentru că unii își vedeau și-și mai văd viitorul la Vest, alții – la Est. Iată, o societate atât de dezbinată poate să-și decidă împreună viitorul?

– „Nu prea cred că poate să-și decidă, pentru că lupul oricât l-ai hrăni, el totuna la pădure se uită, așa că partea asta care-s vorbitori de limba rusă, ei totuna în partea ceea au să se uite, că Unirea cu dânșii... ei niciodată n-au să fie pentru Unire, dar toate se fac prin luptă, dar așa nu se schimbă nimic. Măcar ai noștri, dacă s-ar putea uni.”

Europa Liberă: Viitorul Nisporenilor și al Republicii Moldova în următorii patru sau zece ani cum îl vedeți? De cine depinde?

– „Nu depinde de noi, pe oricine am alege. Că ei se vând, omul se vinde. Ei au devenit drept marfă.”

​Europa Liberă: Aveți vreo explicație de ce se vinde?

– „Dar cum să n-am explicație? Am! Lipsa de cultură, și nu numai politică, dar cultură generală.”

Europa Liberă: Sunt Valentina Ursu. Am ajuns cu microfonul Europei Libere aici, la Nisporeni, și întrebăm locuitorii pe ce cale merge azi țara lor, unde se îndreaptă Moldova.

– „Până ce n-am prea înțeles, dar îmi pare că spre Europa mai tare.”

Europa Liberă: E dezbinată societatea. Unii văd viitorul cu Estul, alții – cu Vestul.

– „Da, da, da...”

Europa Liberă: Și o idee națională care ar fi? Ca să-i consolideze și pe cei care se uită în stânga, și pe cei care-și văd viitorul în dreapta.

– „Tare-i bine să trăiești cu toți bine – și cu cei din Est, și cu cei din Vest; cu toți vecinii și chiar cu cei care-s mai îndepărtați olecuțică, să trăiești bine cu toți.”

Europa Liberă: Spuneți problemele cu care se mai confruntă cetățenii, în primul rând.

– „Corupție nu trebuie să fie deloc absolut. Asta știu că mătincă e imposibil, dar corupția este și ea nu trebuie să fie. Cât o să existe lăcomia la om, cum zicem noi moldovenește, țărănește, eu cred că n-o să dispară niciodată.”

Europa Liberă: Ce sfat aveți pentru clasa politică?

– „Să fie mai serioși și mai cinstiți, mai patrioți.”

Europa Liberă: Pe ce drum mergem, care-i calea?

– „Pe cale de dispariție. Lumea se duce din țară și ne așteaptă greutăți mari.”

Europa Liberă: Vă este frică de greutăți? De ce vă e teamă cel mai tare?

– „Mie nu mi-e frică, mi-e frică pentru copiii noștri, urmașii, căci ei suferă mai mult.”

– „Până acum am fost alegător numai de dreapta și m-am săturat de promisiunile lor și de acum înainte o să votez numai pentru acei care au să arate toate prin fapte. Și a apărut Partidul Democrat. Cu toate că am fost împotriva lui de la început, în diferit timp, dar acum face – îl susținem; n-o să facă – n-o să-l susținem.”

Europa Liberă: Dar acolo, în Parlament, au ajuns aceste patru partide și nimeni nu are de gând să coalizeze, iar fără a face o majoritate parlamentară nu poate fi guvernată țara.

– „Mi se pare că-i un joc la dânșii. Până la urmă totuși au să bată palma și...”

Europa Liberă: Cine o să bată palma?

E timpul să lase jocul, trebuie să se apuce să facă treabă în țara asta...

– „Acei care duc tratative acum. E timpul să lase jocul, trebuie să se apuce să facă treabă în țara asta, fiindcă alegătorii degrabă au să se ducă într-o parte cu toții și au să rămână ei singuri acolo.”

Europa Liberă: Dar în anii aceștia de independență societatea a fost dezbinată, inclusiv când e vorba de geopolitică, unii și-au văzut viitorul alături de Rusia, alții – de Vest?

– „Corect, a fost dezbinată, dar de ce acum un an, un an și jumătate parcă se stabilizase oleacă, olecuță s-a stabilizat, dacă n-ar fi să fie asta un fel de mascare, dar dacă va merge lucrul acesta mai departe, eu cred că o să fie bine.”

Europa Liberă: Dar Dvs. unde vedeți Moldova?

– „Numai și numai în Vest, numai și numai în Vest!”

Europa Liberă: Și înțeleg cetățenii Republicii Moldova care sunt avantajele de pe urma apropierii de Vest?

– „Acei care au fost măcar o singură dată în Vest, dintr-înșii 90% au înțeles unde viața e mai bună. În Est îi Estul, cum a fost, dar să spunem...”

Europa Liberă: Relația Chișinăului cu Moscova cum ar trebui să fie?

– „Să fie stimă reciprocă, unul pe altul să se stimeze.”

Europa Liberă: Dar de ce Rusia nu vede cu ochi buni parcursul european al Moldovei?

– „Ei au jocurile lor. Ei au ambițiile astea imperiale și nu se pot lăsa de dânsele. Cu toate că au apărut oameni noi acolo la conducere, dar ambițiile au rămas cele vechi.”

Europa Liberă: Drumul pe care și l-a ales Moldova care e?

– „Încă nu și l-a ales Moldova, că nu-l pot alege, nu se pot înțelege.”

​Europa Liberă: Cetățenii ce vor?

– „Ei, cetățenii... Vor să fie mai bine.”

Europa Liberă: Cine face binele? Cu cine se face?

– „Cu poporul se face. Dar ei ce ascultă poporul? Nu-l ascultă. Eu îs sătul de toate celea, nici nu mă uit la dânșii deloc, la nimeni.”

Europa Liberă: O dată la patru ani vin și vă cer votul, ca după asta să guverneze.

– „Ooo, numaidecât! Se roagă încă, vin cu mașina la poartă: «Hai, mă rog, hai»!”

Europa Liberă: Și după ce obțin încrederea cetățenilor, ce fac?

– „Doamne ferește! Nu-s de nimic, nimic. Au promis că fac drumuri, au promis tot acolo și nimic nu fac și care vrea să intre la putere, el vrea să intre să fure și el că i-i ciudă că n-a furat.”

Europa Liberă: Cine cu cine ar trebui să guverneze țara?

– „Nici nu spun nimic! Tac din gură...”

Europa Liberă: Vă este frică?

– „Numaidecât! D-apoi de ce? Pentru că așa-s ei, așa-i conducerea, mai degrabă să taci și să-ți cauți de lucrul tău. N-am nădejde în niciunul. Ai parale, trăiești; n-ai parale, șezi și mori de foame. Ce, asta-i pensie? Am lucrat 40 de ani «дальнобойщик» (șofer de cursă lungă) și eu primesc 1.300 de lei. Gândiți-vă...”

Europa Liberă: Și cum vă descurcați?

– „Numai Dumnezeu știe. Am un băiat și mă mai ajută el, dacă nu era el... Și femeia mi-i paralizată de trei ani și viața iaca așa-i. Mai degrabă să mă strângă Dumnezeu și să nu mai trăiesc așa viață...”

Europa Liberă: Și cine e stăpânul Moldovei?

– „Ce stăpân? Ce este stăpân al Moldovei? Ei nu se înțeleg între dânșii, ei nu se salută unul cu altul. Gândiți-vă la oameni, că oamenii v-au votat..., aveți grijă de dânșii. Unul tace, mai bine face.”

Europa Liberă: PD-ul e cel care așteaptă să vadă ce și cu cine.

– „Apoi da, dar tace?”

Europa Liberă: Cum vă explicați această tăcere a democraților?

– „Măcar asta că nu-i auzi cum se sfădesc.”

Europa Liberă: Îi vedeți la putere sau în opoziție pe democrați?

– „Plahotniuc, el tot vrea putere, el tace; ce-a fi aceea a fi.”

Europa Liberă: Dar socialiștii ce vor?

– „Vor la putere și gata!”

Europa Liberă: Cine?

– „Dodon. Cine? Să pună pe cine vrea el, pe Zinaida Greceanîi. Eu socot așa -că ai fost odată acolo, nu mai ai ce căuta deloc la putere, să șezi acolo, să nu te mai pună. Azi ești unul, mâine ești altul. Asta znacit (înseamnă) o distrugere, nu să conducă țara. Și la Nisporeni sunt de-aiștia foarte mulți. Nu văd niciun viitor, nimic. Ce, acesta-i viitor? Băieții se duc prin țări străine, trăiesc acolo bine. Trăiesc, dar aici ce? Aici mor de foame...”

​Europa Liberă: Dar Dvs. cum vă puneți umărul ca acest viitor să fie frumos?

– „Ce pot să fac eu? Cine-s eu?...”

Europa Liberă: Sunteți cetățean al Republicii Moldova.

– „Apoi îs cetățean. Eu șed acolo lângă baba mea și am grijă de dânsa. Iaca vin duminica până la piață și mai fac niște cumpărături și-s bolnav de tot. Și m-am dus să mă pună în spital și au zis că „nu, că nu avem locuri”. Și când acolo, îmi scrie niște rețete de 1.450 de lei, pe când eu am 1.300. «Țineți-le, că eu n-am atâtea parale».”

Europa Liberă: Dar cum se recâștigă încrederea în clasa politică?

– „De-amu-i stricat și poporul, și poporul îi stricat, s-a stricat și poporul. Toată lumea îi rea, nu-i blajină, după cum merge aici conducerea, așa-i și aici.”

Europa Liberă: Dar iertarea la moldoveni li-i străină?

– „Să-i ierte că au furat țara? Să-i ierte pe aceștia? Aceștia trebuie duși în pușcării. Pe cine pot ei pune la pușcării, că ei se țin lanț unul de altul? Este o „mână păroasă” și n-ai unde te jelui, n-ai nimic, nădejde n-am în niciunul până ce.”

– „Eu văd unica hotărâre a întrebării – publicarea raportului Kroll 2. Și atunci, poftim, dacă voi nu sunteți vinovați, în primul rând, ați avea voi, partidul de guvernământ fost, interesul să publicați lucrul acesta: „Măi, oameni buni, eu nu-s murdar”. Acesta-i un indiciu care direct arată cine-i vinovatul.”

Europa Liberă: Unde va ajunge Moldova, pe ce drum va continua să meargă?

– „Din start, dacă a fost gândită tâlhărește sistema de alegeri, la ce putem acum să ne așteptăm? Avem impresia că palma-i bătută de mult între PD și socialiști.”

Europa Liberă: Cetățenii țării știu ce vor?

– „Tolstoi a spus că puterea se ține pe prostia poporului. Atâta timp cât Plahotniuc îi liber, și Șor o să fie liber, la pușcărie el n-are să șadă.”

Europa Liberă: Dar Dvs. credeți că dl Plahotniuc decide totul?

– „Dar uitați-vă realitatea care e.”

Europa Liberă: Și dacă el zice mâine că pleacă din Moldova, ce se întâmplă în țară?

– „El a mai plecat. Cât de departe a plecat el? Mai este... Mă iertați, poate că-i o aluzie. Spuneți-mi, vă rog, dacă Ceaușescu n-a mai avut pază, dacă Ben Laden n-a mai avut pază, dacă Saddam Hussein n-a mai avut pază, și unde-s? Unde-s azi ei?”

Europa Liberă: Vreți răzbunare sau iertare?

– „Nu, nu, nu. Nu-i vorba de răzbunare, dar în același timp nu văd eu o soluție să-și presare cenușă pe cap și să spună: mea culpa. Nu! Nu au capacitatea asta și ei niciodată nu s-au gândit la lucrurile astea. Ei merg ca tancul.”

Europa Liberă: Vă las trist, vă las indispus, vă las pesimist, vă las cu speranță?

– „Totuși, speranța moare ultima, dar e mai trist că moare. Unica soluție – Unirea cu țara!”

Europa Liberă: Și se rezolvă toate problemele, dacă se reunesc cele două state?

– „Majoritatea problemelor s-ar rezolva, majoritatea problemelor.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge Moldova?

– „Pe drumul pierderii. Noi, bătrânii, suntem înjosiți cu totul. Mi-au mărit pensia cu 100 de lei, m-au luat în râs și noi amu tare greu o s-o ducem.”

Europa Liberă: A cui e vina că lumea vorbește mai mult despre probleme, necazuri?

– „Jumătate de moldoveni nu se știu a conduce. El votează, dar nu știe pentru cine votează. Pentru că ce? El s-a bucurat la 100 de lei pe care i-a dat Natașa de la Tiraspol și l-a cumpărat cu bani, dar nu se face așa. Eu spun cinstit, am votat pentru comuniști, pentru că pe mine m-au scos la pensie omenește.”

Europa Liberă: Pe ce drum merge Moldova?

– „Mie nu-mi place drumul acesta pe care merg ei, dar eu nu știu ce socot ei; ei știu mai bine. Dacă nu-i mai razberești (înțelegi) – că-i Plahotniuc, că-i Sandu, ei special se mănâncă acolo ca să treacă timpul și zarplata (salariul) să le meargă. Asta eu socot, dar altceva nu știu.”

Europa Liberă: Dar în campania electorală au făcut niște promisiuni și Dvs. așteptați acum să vă îmbunătățească viața.

– „...La tot satul au pus lumină, la mine la poartă n-au pus. Și când m-am dus la primar, a zis că noi nu suntem pe proiect. Bine, dar când la votare m-au chemat, mi-au sunat să mă duc să votez...”

– „Eu văd că-i calea pierderii, mulți îs de părerea Unirii cu România, dar îi greu de răspuns la întrebarea asta, fiindcă nu se știe. Aiștia care au intrat la putere trebuie toți să dispară, să intre alții la conducere. Mai aș zice că Năstase îi om de treabă, ține cu populația. Dna corespondent, eu ascult Europa Liberă. Vorbiți adevărul. Ce-i din Moldova noastră? De ce a fugit tineretul peste hotare? Pentru că el n-are de lucru, nu putem întreține familiile și bătrânii au rămas ai nimănui. Iaca, la mine fata n-a fost trei ani. Of...”

​Europa Liberă: Unde e plecată?

– „În Franța. N-a fost trei ani să mă vadă, soția a murit, are 20 de ani, iar eu îs invalid...”

Europa Liberă: Dacă lumea continuă să plece, cine va decide viitorul țării?

– „Moldova se distruge, rămânem ai nimănui.”

Europa Liberă: Dar moldovenii știu ce vor?

– „Nu, ei nu-și dau seama ce vor.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge Moldova azi?

– „Pe cea mai rea cale.”

Europa Liberă: Dar de ce?

– „Așa ni-s guvernanții.”

Europa Liberă: Aleși de către cetățeni.

– „Da...”

Europa Liberă: Ia ziceți, pe ce drum merge Moldova?

– „Pe calea hoției...”

– „Drum greșit. Parlamentarii au businessul lor și nu au nevoie de popor.”

Europa Liberă: Și când se intersectează interesele politicienilor cu ale cetățenilor?

– „La patru ani, atunci îs propunerile cele mai mari.”

Europa Liberă: Propuneți niște soluții pentru a fi depășită situația.

– „Niciunul să nu mai fie la guvernare din cei care au fost, niciunul. Și atunci să vină tineretul.”

Europa Liberă: Și lumea și-a pierdut încrederea. În ce condiții poate recâștiga încrederea în clasa politică?

– „În judecător străin, în procuror european și schimbați toți de la A până la Z.”

Europa Liberă: Ia ziceți, pe ce drum merge Moldova?

Lumea nu gândește când face alegerea, și conducerea profită...

– „Pe un drum foarte greșit, foarte greșit și foarte urât, pentru că așa-i... În primul rând, lumea nu gândește când face alegerea, și conducerea profită. Vreau să spun că o bună parte i-au ales, pentru că ei au promis că au să facă lucruri bune. Acum și-au dat seama că au ales greșit, dar pasul l-au făcut de-acum și ce-i făcut îi bun făcut, știți? Eu cred că o să fie un dezastru dacă lumea-i dezamăgită de-acum și chiar să fie încă o dată alegerile, o bună parte o să-și dea seama; ei de-acum și-au dat seama. Eu socot că poate să fie bine, dar poate să fie și mai rău, fiindcă cei care și-au ales calea, oricum ei au să meargă înainte așa cum și-au pus scopul.”

Europa Liberă: Cine-s aceia?

– „Conducerea!”

Europa Liberă: Cine ar trebui să facă alianță acolo, în Parlament?

– „Oamenii cei deștepți.”

Europa Liberă: S-au inițiat discuții între deputații Blocului ACUM cu socialiștii, dar ei sunt diferiți...

– „Foarte diferiți, foarte diferiți și n-au să se înțeleagă și n-au să facă nimic. O să fie un dezastru. Și atunci, țara o să ajungă la pierzanie, la cădere și lumea o să-și ia lumea în cap, nu ca până acum, dar triplu au să se ducă și are să rămână țara numai cu bătrânii.”

Europa Liberă: Pleacă lumea, continuă să plece și de aici, de la Nisporeni?

– „Foarte mulți, foarte, foarte mulți. Dacă până acum se ducea câte unul, de-acum se duc câte trei din familie și rămân bătrânii singuri, părinții cu probleme foarte mari, descurajați, nu-i mai trage inima nimic să facă...”

Europa Liberă: Sunteți mai tânără. Tinerii astăzi decid ceva?

– „Foarte puțin. Dar să vă spun de ce? Și-au pierdut încrederea în conducere, și-au pierdut încrederea!”

​Europa Liberă: Da, dar ei ar trebui să fie preocupați mai mult de ziua de mâine, pentru că destinul ei și-l decid?

– „Dar nu-i preocupă. Din ce punct de vedere? Fiindcă statul câte a promis, niciodată n-a făcut ceea cea promis. Tineretul este foarte dezamăgit, nici nu se uită în urmă.”

Europa Liberă: V-ați gândit să plecați din Moldova?

– „Eu nu, țara n-o trădez niciodată.”

Europa Liberă: Cine sunt patrioții și cine sunt trădătorii în Republica Moldova?

– „Cei care vor un viitor cât mai bun, cât mai frumos, aceia-s patrioți, dar care duc țara în râpă, apoi aceia-s trădători.”

Europa Liberă: Pe ce cale merge azi Moldova?

– „Pe calea dispariției.”

Europa Liberă: De ce? Cine a adus-o la această stare?

– „Partidul Democrat.”

Europa Liberă: Partidul Democrat este ales și el de cetățenii Republicii Moldova.

– „Da, noi l-am ales.”

Europa Liberă: Și cine cu cine acum în Parlament trebuie să își adune forțele, puterile, inteligența ca să facă o majoritate?

– „Partidul Socialiștilor și cu Blocul ACUM.”

Europa Liberă: Se zice că viziunile lor sunt diferite. Ce ar putea face împreună?

– „N-au să găsească împreună, noi ne ducem în urmă, iar cheltuieli suplimentare care-s tot din contul nostru.”

Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate?

– „La anticipate, da.”

Europa Liberă: Nu vreți să mai mergeți să votați?

– „Nu! Eu am peste 70 de ani, sunt nevoit să-mi mai fac de-o bucățică de pâine la piață. Asta-i viața mea. Mi-au promis că au să-mi mărească pensia și n-au mărit-o. Și ce să facem? Așa-i...”

​Europa Liberă: Au fost majorate pensiile. Cât ați câștigat?

– „Vreo 70 de lei.”

Europa Liberă: Are Moldova viitor? De cine depinde ziua de mâine a țării?

– „De voința cetățenilor Republicii Moldova.”

Europa Liberă: Dar ei, o parte își văd viitorul cu Estul, alta – cu Vestul; dacă unul trage hăisa și altul ceala...

– „Eu am fost în Est și am văzut cum trăiesc acolo, cu mult mai rău decât la noi și cu cât oamenii îs mai săraci, cu atât îi mai ușor de cumpărat pe dânșii. Și asta-i viața noastră. Ce să facem altceva? Ne chinuim, ca să zicem așa, numai noi știm cum supraviețuim.”

Europa Liberă: Dar cine-i răul cel mare și răul cel mic în Moldova?

– „Mentalitatea poporului basarabean.”

Locuitorii cu care am discutat la Nisporeni consideră că țara lor merge pe un drum greșit, motivele pesimismului acestora fiind covârșitor politice. L-am întrebat pe jurnalistul Stan Lipcanu cum vede el situația post-electorală.

​Stan Lipcanu: „Este o oarecare debusolare în, haideți să-i spunem așa, elita politică, cu atât mai mult este o ușoară zăpăceală în societate, în general. Eu cunosc foarte multă lume care se interesa de procesul politic, de mersul evenimentelor...”

Europa Liberă: De cine trebuie să guverneze țara...

Stan Lipcanu: „Astăzi, aceiași oameni dau a lehamite din mână, îmi reproșează cu «mai lasă-mă cu toată nebunia asta» ș.a.m.d.”

Europa Liberă: Dar dacă nu-i interesează pe ei politica, se ocupă politica de cetățean.

Stan Lipcanu: „Corect! Eu zic de cetățenii care sunt intelectuali, care ceva pricep și votează în cunoștință de cauză, cei de jos – hai să le spunem așa, deși nu putem spune „de sus” și „de jos” – chiar nu mai știu ce să creadă și cui să creadă. Se instaurează așa o stare de „lasă-mă să te las, nu vreau nimic să știu, mă duc, lucrez unde lucrez, câștig cât câștig, mă tratez unde pot”. Acești mai tineri au gândul lor fix – „mă duc la Londra, câștig un ban, văd dacă reușesc să mă încadrez în câțiva ani și să mă”...”

Europa Liberă: Și nu doar la Londra, la Madrid...

Stan Lipcanu: „Ei bine, eu când spun Londra, spun așa, o străinătate.”

Europa Liberă: La Roma, la Atena...

Stan Lipcanu: „Pretutindeni. „Dacă nu, mai vin cu un ban încoace, mai văd ce se face”, țup încolo, țup încoace...Iată, eu simt o profundă neparticipare a societății în treburile societății.”

Europa Liberă: Dar cât de responsabili sunt acei 101 deputați, care au câștigat mandatul și încrederea cetățeanului?

Din ceea ce este la vedere, e cam iresponsabilă această clasă politică...

​Stan Lipcanu: „Posibil există o parte a negocierilor invizibilă, posibil că noi nu știm cine cam cu cine vrea, cât de mult vrea și în general dacă a început dragostea propriu-zisă. Posibil... Dar din ceea ce este la vedere, e cam iresponsabilă această clasă politică. Bine, circa o treime sunt nou-veniți, care au o scuză, cel puțin, „n-am fost, nu prea știm, dați-ne timp”, dar...”

Europa Liberă: Vă referiți la cei 26 de deputați care au acces în Parlament pe lista Blocului ACUM?

Stan Lipcanu: „Inclusiv. Cei mai mulți, dar sunt și noi din alte formațiuni.”

Europa Liberă: Independenții, cei care au venit pe lista Partidului „Șor”?

Stan Lipcanu: „Da, da. Dar sunt și o bună jumătate de oameni care sunt trecuți prin ciur și sită politică profundă. Deci, ăștia ar trebui să fie mai plini de responsabilitate și să ia niște inițiative, să promoveze, ceva să facă. Societatea până la urmă așteaptă o oarecare mișcare...”

Europa Liberă: De ce s-a discreditat politicianul în general în Republica Moldova și clasa politică nu se mai bucură de simpatia cetățenilor?

Stan Lipcanu: „Pentru că în capul mesei nu este pus interesul comunității, a societății, a omului; este pus interesul cum să promovăm o linie geopolitică, cum să ne grupăm și să consolidăm rândurile partidului, nemaivorbind de cele de grup, ușor criminale, ușor așa... infracționale...”

Europa Liberă: Dar toți vorbesc că au venit să apere interesul național, să aducă bunăstare în casa cetățeanului, să facă din Republica Moldova un stat prosper.

Stan Lipcanu: „Retorica asta este absolut obligatorie în limbajul oricărui politician. Vrei nu vrei, trebuie s-o spună în felul următor: „Noi facem...”, dar după alegeri asta-i tradiția noastră strămoșească...”

Europa Liberă: Dar dacă toți sunt mai degrabă cu gândul la interesul partidului, la interesul personal și mai cu seamă că unii acreditează ideea că interes național nici nu ar exista sau ideea care ar consolida o societate atât de dezbinată întârzie să apară?

Stan Lipcanu: „Prin interes național, ce putem înțelegere – ceva global, filosofic? Nu! Până la urmă, construcția unei șosele este interes național, asigurarea brutăriilor cu făină – interes național și multe altele. Toate astea sunt componente mai mici, dar foarte importante. Acesta e interesul național. Dar ce, trebuie să arborezi drapelul pe Everest, ca să-ți aperi interesul național? Nu neapărat, sunt lucruri mai mărunte din care se alcătuiește viața omului.”

​Europa Liberă: Și atunci, de ce câștigă geopolitica sau jocul geopolitic în fața cetățeanului?

Stan Lipcanu: „Eu nu știu cât de activ trebuie să participăm noi la geopolitică. Oricum vom fi cine suntem, pentru că acum decide volumul de potențial pe care îl ai. Ce ai? Ai întinderi, ai bogății naturale, ai potențial uman deosebit de talentat, ai diamante, ce ai? Avem noi acolo ce avem... Să nu crezi că sunt oarecum pesimist. Nu! Eu îmi iubesc țara și îmi iubesc pământul, chiar îl iubesc, pentru că uneori dacă se întâmplă că întârzii cu câteva zile într-o deplasare undeva, te apucă dorul...”

Europa Liberă: Pentru că ceva mai devreme vorbeam despre geopolitică, totuși contează, atunci când cetățeanul este întrebat pe ce cale merge țara lui, această geopolitică?

Stan Lipcanu: „Aceiași politicieni ne-au pus în fața faptului că jumătate suntem încolo și jumătate suntem încoace. Estul – Vestul. Și atâta timp cât procentul acesta va fi pe aproape de fifty-fifty, chiar îi problematic. Nu știu, trebuie să treacă timpul, să se coacă societatea, să vadă totuși...”

Europa Liberă: Treizeci de ani e puțin?

Stan Lipcanu: „Treizeci de ani? Se vede că e puțin pentru noi. Alte popoare au avut regimuri de urgență, noi așa... mai cu timpul.”

Europa Liberă: Dar în ăștia 30 de ani la cârma țării au venit diferite partide, cu diferite ideologii. Cetățeanul face o diferență între ideologia unui partid cu viziuni de stânga și a unui partid cu viziuni de dreapta?

Stan Lipcanu: „Noi avem partide, dar nu avem ideologii. Eu deseori întrebam, de exemplu, liberalii ce înseamnă doctrina liberală și ei îmi spuneau că trebuie ca să fii liber. Democrații noștri nu îmbrățișează doctrina clasică social-democrată. Socialiștii iarăși, ei au venit să exploateze nostalgiile oamenilor, stânga noastră cea de toate zilele, dar nu este adevărat. Socialiștii nu au ideologii de stânga, pentru că acolo vedem oameni bogați, oameni cu afaceri, oameni care gândesc liberal până la urmă, dar se numesc socialiști. Ei bine, există și așa ceva. Tot așa și tot așa, poate doar, nu știu dacă mai figurează în registrul partidelor, doar partidul pensionarilor să aibă o oarecare ideologie. Ei știu ce vor, știu cât vor și la ce dată ar vrea să se întâmple.”

Europa Liberă: Revin la ideea că, în aproape 30 de ani de independență a Republicii Moldova, cetățenii mai degrabă spun că au rămas rătăciți decât să le fie clar încotro merg ei și statul lor. Foarte mulți și-au făcut bagajele, au ales străinătatea, unii îi numesc pe cei plecați trădători, cei plecați se supără și le reproșează spunând că ei sunt patrioții cei mai mari, că fără remitențe Moldova nu se știe dacă s-ar mai fi menținut pe linie de plutire... S-au format și două tabere – cei plecați și cei rămași.

Stan Lipcanu: „Cei plecați pot fi considerați poate nu trădători, dar așa, ușor indiferenți până în momentul în care trimit niște euro ca noi, bine mersi, să achităm facturile, după care apare și o simpatie. Eu zic de majoritatea celor care ridică aceste remitențe din republică; sunt foarte mulți, foarte mulți. Devizul lor de cheltuieli depinde nemijlocit de cei plecați. Chiar și 100 de euro acum sunt suficienți ca să acoperi câteva polițe. Eu nu cred că există așa o ruptură între cei plecați și cei rămași... ”

Europa Liberă: Nici în gândire?

Stan Lipcanu: „În gândire, bineînțeles că rămâne, dar să știți că și în gândire... Eu am întâlnit atâtea cazuri când omul plecat respectă cu strictețe peste hotare toate regulile de circulație, după care vine aici și nu le prea respectă.”

Europa Liberă: Și pentru moldovenii plecați în străinătate statul lor nu e o autoritate?

Stan Lipcanu: „Nu, categoric nu. Ei s-au dus cu gustul acela amar că statul acesta nu le-a putut oferi nimic și, într-adevăr, acesta e adevărul. „Nu mi-a putut oferi nimic, n-am avut venituri, n-am avut teren de manifestare”, na, a plecat cu gust amar. Acum chemările politicienilor, ale factorilor economici: „Veniți acasă, măi, nu-știu-cine, că noi la un leu investit vă mai dăm un leu”... Credeți-mă, nu întotdeauna funcționează. Nu funcționează pentru că, în primul rând, un leu nu-i un euro, pe urmă încetul cu încetul cei plecați deprind alte reguli de conviețuire. Ei devin un pic mai străini, mai puțin sentimentali, în schimb știu a număra banii, știu a număra cardurile. Eu chiar am auzit despre niște raporturi între cetățeni-medici sau cetățeni-polițiști, cetățeni-alți factori de decizie din străinătate și ai noștri respectă, nu au încotro, respectă și merg pe dreapta, nu merg pe stânga.”

Formula clasică a clasei de mijloc nu-i valabilă pentru Moldova. Noi avem niște oameni care trăiesc...

​Europa Liberă: De ce e subțire pătura de mijloc în societatea moldavă?

Stan Lipcanu: „Ea în mare parte lipsește. Pătură de mijloc ar însemna...”

Europa Liberă: De ce nu apare clasa asta medie?

Stan Lipcanu: „Pentru că nu-s venituri. Trebuie să dispui de mijloace suficiente pentru un trai decent. Ceilalți îs luxoși, ăștilalți îs săraci, dar la noi suficientul necesar înseamnă deseori a avea un teren agricol la care trebuie să te duci, indiferent de faptul că ești un intelectual sau un învățător, ai un teren la care trebuie să te duci și să dai cu sapa, fiindcă e o sursă de hrană suplimentară ș.a.m.d. Dar cei din pătura de mijloc nu trebuie să facă lucruri care nu țin de meseria lor. Formula clasică a clasei de mijloc nu-i valabilă pentru Moldova. Noi avem niște oameni care trăiesc... Deseori obișnuiesc să spun: „Eu nu trăiesc cum vreau, eu trăiesc cum pot”. Și probabil mulți sunt în situația asta.”

Europa Liberă: Dacă ar fi pe scurt să răspundă jurnalistul Stan Lipcanu la întrebarea: „​În ce direcție se îndreaptă Moldova?”​, care ar fi răspunsul?

Stan Lipcanu: „Deocamdată, în nicio direcție, stă locului, cam se clocește, politic vorbind, social, în așteptarea a nu știu ce. Așteptăm că se va produce ceva, cineva va genera o idee salvatoare. Nu cred. Bine, aceștia mai optimiști ar spune că noi mergem la foc încet, pas cu pas, nu ne grăbim, dar iarăși nu spun unde, doar mergem. Rămâne în vigoare unirea cu Estul și unirea cu Uniune Europeană sau cu... Noi avem trei uniri de-acum – Uniune Europeană, România și Rusia. Iată, stăm așa, într-o...”

Europa Liberă: Parcă politicienii au ales a patra cale – „pro-Moldova”?

În cele mai capitaliste țări se participă activ prin toate instrumentele posibile la viața politică...

​Stan Lipcanu: „Da. Ați mai auzit după alegeri vreodată sintagma „pro-Moldova”? Au cam lăsat-o și poate că bine au făcut, că era sterilă. La foarte multe mitinguri, la foarte multe adunări vine lume de pe lume și începe a striga: „Mol-do-va! Mol-do-va!!!” Haideți, dlor, să inventăm un slogan ingenios! Bine, nu chiar în versuri și nu chiar manele, dar un slogan. Ce înseamnă „Mol-do-va!”? Închipuiți-vă că undeva în City Londra apare o mulțime de oameni care strigă: „Anglia! Britania!” Ei și? Ce înseamnă asta?

Bine, poate eu mă leg de cuvinte acum fără rost, dar eu nu înțeleg mesajul, nu înțeleg de ce oamenii nu vor puțin să pună mintea în mișcare și, în general, să fim oarecum mai activi. Dar politicienii greșesc prin faptul că îndepărtează oamenii de procesul politic, îi îndepărtează. Bine, cu bună știință sau fără bună știință. „Ei, eu știu că cu cât mai puțini se interesează, cu atât mai bine. Noi între noi ne înțelegem”. Nu este adevărat! Până la urmă, societatea trebuie să participe. În cele mai capitaliste țări se participă activ prin toate instrumentele posibile la viața politică.”