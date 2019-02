O anchetă a Camerei Reprezentanților în Statele Unite în relație cu președintele Trump

Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor declanseaza o serie de investigatii care vizeaza administratia Trump. Ce se stie despre acestea? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington.

Comisia pentru Informatii a Camerei Reprezentantilor va cerceta „informatii credibile care vizează spalare de bani si potentiale delicte financiare”, tinta anchetelor fiind foste afaceri ale presedintelui Trump si unor asociati apropiati ai acestuia.

Presedintele Comisiei, democratul Adam Schiff a dat la iveala planul sau de a cerceta aspecte legate de amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane precum si influenta pe care ar putea-o avea guverne straine asupra lui Trump, rudelor si asociatilor acestuia. Liderul democrat a spus ca informatii cu privire la toate aceste aspecte nu sint noi, doar ca in timp ce comisia era condusa de republicani, lor nu li s-a dat curs.

Schiff a adaugat ca democratii nu se vor lasa intimidati de amenintari si vor initia si duce la capat aceste investigatii. Trump a spus si ieri ca ceea ce Schiff si altii ca el fac este „hartuire prezidentiala”, cerindu-le sa se opreasca. In discursul despre starea uniunii presedintele Trump a sugerat ca anchetarea sa ar fi in detrimentul interesului national.

Democratii, in replica sustin ca menirea Congresului este sa verifice prestatia executivului, ceea ce Comisia pentru Informatii intentioneaza sa faca. In replica la mesajele tweeter ale lui Trump, Schiff a declarat ca intelege de ce presedintele se teme de o investigatie serioasa, in conditiile in care citiva dintre colaboratii sai apropiati sint la inchisoare.

Adam Schiff intentioneaza sa trimita anchetatorului independent, Robert Mueller toate informatiile obtinute in urma investigatiei. La demersurile comisiei pentru informatii se adauga incercari ale democratilor de a obtine declaratiile de impozite al presedintelui pe care acesta nu le-a facut publice in campanie.