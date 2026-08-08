„O canistră cu benzină ne-a distrus vacanța”. Sezonul turistic din Rusia, compromis

În luna iunie, drept urmare a anulării călătoriilor în Crimeea anexată, operatorii de turism din Rusia au rambursat clienților aproximativ 1,5 miliarde de ruble, după aproximativ 30.000 de foi turistice. În consecință, rușii renunță în masă la călătoriile planificate în avans pentru această vară. Ponderea rezervărilor anulate ajunge la 10–30%, iar în unele hoteluri din Crimeea anexată – la 70%.

Ceea ce îi sperie cel mai mult pe oameni este drumul către locul de vacanță: întârzieri ale zborurilor, probleme cu combustibilul, cozi la Podul Crimeii și riscul de a rămâne blocați pentru mult timp pe drum, transmite proiectul Siberia.Realities al RFE/RL.

„Suntem nevoiți să ne luptăm între noi, ca în The Hunger Games”

Seară târziu, un grup de amici din Novosibirsk, Sankt Petersburg și Kaliningrad urcă în mașini și pornesc în căutarea benzinei în Altaiul Muntos.

În timpul zilei, s-au scăldat în lacul Aia și au făcut poze pe malul râului Katun. A doua zi, intenționau să viziteze Altaiul Marțian, munți colorați care par a fi de pe altă planetă situați în raionul Koș-Agaci, la aproximativ 60 de kilometri de granița cu Mongolia. Până acolo aveau de parcurs peste 400 de kilometri.

„Proprietarul stației unde ne-am oprit ne-a sfătuit să facem plinul pe timp de noapte, când e mai puțină lume”, povestește Irina din Novosibirsk. „Am plecat la ora nouă seara. La stația Prime nu era nici benzină, nici motorină. La „Lukoil”, pe panoul de afișaj erau indicate prețurile: 95 – 82 ruble, motorină – 96. Combustibilul era, dar stația era închisă. În același timp, la coadă așteptau deja aproximativ 20 de mașini. Am mers mai departe, până la Manjerok, însă peste tot peisajul era același. Până la urmă, am făcut cale întoarsă și am revenit la „Lukoil”, unde am stat la coadă. În căutarea benzinei am parcurs peste 60 de kilometri! La hotel ne-am întors la patru dimineața: supărați și obosiți.

„În căutarea benzinei, am făcut peste 60 km!”

Unii se băgau în față, fără să stea la coadă, alții încercau să toarne în canistre câte o sută de litri. Toată lumea înjura, de câteva ori aproape că s-a ajuns la bătaie. N-am mai văzut așa o porcărie.

Am anulat excursia la Koș-Agaci: pur și simplu ne-am temut că nu vom putea ieși de acolo. Dacă chiar și pe șoseaua Cemal este dificil să faci plinul, ce să mai zicem de satele montane îndepărtate.

Suntem dezamăgiți, evident. Vacanța noastră s-a dus de râpă, din cauza unei canistre de benzină. Noi țineam la această călătorie, o planificasem, visam la ea. În final, prietenii noștri nu au văzut ceea ce i-a adus aici. Și nu înțeleg cum am ajuns în această situație. Toată viața ne-am mândrit că avem de toate, inclusiv propriul nostru petrol, iar acum suntem nevoiți să ne luptăm, ca în „Jocurile Foamei”, pentru această benzină”, povestește Irina.

La sfârșitul lunii iunie, în Republica Altai au fost introduse restricții privind vânzarea de combustibil. În funcție de regiune, șoferilor li se eliberează între 30 și 50 de litri de benzină pe zi. La fiecare achiziție, este necesar să se prezinte certificatul de înmatriculare al autovehiculului: numărul de înmatriculare al mașinii este înregistrat în sistem, astfel încât nu este posibilă realimentarea a doua oară în decursul aceleiași zile. Totodată, este permisă umplerea unei canistre de cel mult zece litri.

Traseele turistice din Altaiul Muntos pot avea sute de kilometri, iar 30 de litri de combustibil sunt în mod evident insuficienți pentru asemenea distanțe. După introducerea limitelor, proprietarii bazelor turistice s-au confruntat cu multe anulări de rezervare. La început, turiștii sunau și întrebau dacă vor putea călători prin regiune. Apoi au început să-și amâne călătoriile sau să renunțe definitiv la acestea. Conform estimărilor reprezentanților sectorului, fluxul de turiști în Altaiul Muntos în acest sezon s-a redus cu aproximativ 30%.

„Dețin niște cabane, iar complexul funcționează până la jumătatea lunii septembrie. De obicei, în lunile iulie și august nu mai rămâne niciun loc liber. Dar azi sunt goale mai bine de o treime din căsuțe. Oaspeții spun că nu vor să-și transforme vacanța într-o competiție de căutare a benzinei. Din punct de vedere uman, îi înțeleg, dar sunt îngrozit. De regulă, sezonul de vară îmi hrănește toată familia anul împrejur. Acum însă voi fi bucuros dacă nu o să merg în pierdere”, povestește Veniamin, proprietarul bazei turistice din Ust-Seme.

„Am închiriat un apartament cu vedere la o benzinărie”

Familia Tatianei Svetlakova din Kemerovo mergea în fiecare an în vacanță în Munții Altai. Și-a aranjat cazarea din timp, însă apoi au început să apară știri despre lipsa benzinei. Niște prieteni le-au povestit că ar fi auzit că lângă Koș-Agaci, speculanții vindeau combustibil cu 400–600 de ruble pentru un litru, iar unul dintre turiști a plecat să caute benzină la ora unsprezece dimineața și s-a întors abia la ora șase seara.

La început, familia Svetlakov a decis să aștepte, dar, în cele din urmă, a anulat călătoria. Au reușit cu greu să-și recupereze avansul.

„Nu voiam să-i lăsăm pe copii fără vacanță. Ne-am uitat la ce prețuri sunt lacul de acumulare Obsk, de lângă Novosibirsk, și am rămas îngroziți. În Altai, am rezervat o casă cu nouă mii de ruble pe zi, iar acolo nu se găsea nimic sub 30 de mii (aproape 370 de dolari). În final, ne-am luat corturile și am plecat să facem camping. Erau mulți ca noi: tot țărmul era plin. Ne-am odihnit bine, dar la întoarcere nu am reușit să alimentăm în Berdsk: nu era benzină.

Nu am vrut să dormim toți patru, împreună cu copiii, în mașină, așa că am închiriat un apartament în Novosibirsk, cu vedere la benzinărie. Chiar am urmărit când va sosi cisterna. Bunicuțele locale ne-au speriat spunându-ne că aceasta vine o dată la câteva zile. Dar am avut noroc: dimineața am reușit să alimentăm, iar după două-trei ore benzina s-a terminat din nou. În Novosibirsk, găsești benzinării unde se poate cumpăra combustibil fără să stai la coadă, dar pentru noi 130–150 de ruble pe litru este foarte scump”, spune Tatiana.

Altaiul nu este însă nici pe departe singura regiune din Rusia în care sezonul turistic nu a decurs conform planului. Conform datelor TravelDB, în prima jumătate a anului 2026, în regiunile din jurul Moscovei și Sankt Petersburgului, gradul de ocupare a hotelurilor a scăzut de la 63% la 55%, în Siberia – de la 67% la 54%, iar în Caucazul de Nord – de la 61% la 45%. În regiunea Krasnodar, decalajul față de anul trecut a ajuns la aproape 20 de puncte procentuale: în Soci au fost ocupate, în medie, doar 40% dintre camere, iar în Anapa – 30%.

Cea mai spectaculoasă scădere a fost înregistrată în Crimeea anexată. Numărul anulărilor a reprezentat 104% din numărul de cereri noi: în această perioadă, turiștii au anulat mai multe rezervări decât au efectuat.

Cauzele scăderii cererii diferă de la o regiune la alta. Pe lângă lipsa combustibilului, turiștii sunt descurajați de consecințele catastrofelor ecologice, perturbările în transporturi și temerile legate de propria lor siguranță.

În Anapa, consecințele deversării de motorină se resimt al doilea sezon la rând. Proprietarii hotelurilor mici recunosc că numărul turiștilor este în continuă scădere, fiind mult mai mic decât înainte de catastrofa ecologică.

Pe litoralul Mării Azov din regiunea Rostov, situația a fost agravată de problemele legate de securitate. Din cauza știrilor repetate despre atacurile cu drone, mulți turiști renunță la călătorii cu doar câteva zile înainte de vacanță. Încercând să mai salveze cumva situația, unele hoteluri au anulat posibilitatea de a renunța gratuit la rezervare.

Vacanțele la Soci sunt din ce în ce mai des însoțite de întreruperi ale rețelei de telefonie mobilă și ale internetului. În astfel de momente, serviciile online obișnuite nu mai funcționează, apar dificultăți cu navigarea, cu comanda de taxiuri și cu plățile electronice.

O altă problemă gravă o reprezintă întreruperile în activitatea aeroporturilor. Din cauza restricțiilor, zborurile sunt amânate cu regularitate. Uneori, pasagerii petrec în terminale mai mult de o zi, fiind sunt nevoiți să doarmă direct pe podea. Ora plecării poate fi amânată cu 20-40 de minute - în mod repetat, fără să fie anunțată vreo întârziere de durată, situație în care compania aeriană este obligată să asigure cazarea pasagerilor la hotel.

La fel ca în regiunea Rostov, și în Soci se anunță periodic alerte privind prezența dronelor. În multe hoteluri, oaspeților li se distribuie acum broșuri cu instrucțiuni privind modul de acțiune în cazul unei alerte aeriene și locația celor mai apropiate adăposturi.

În unele hoteluri, turiștii erau treziți noaptea și rugați să coboare în subsoluri. În același timp, pe rețelele de socialiozare au apărut zeci de videoclipuri în care oamenii continuă să ia cina în restaurante sau să se plimbe pe faleză în timp ce sună sirenele. Pentru mulți, alarmele au devenit o nouă normalitate a vacanței de vară. Nu toți s-au putut împaca cu o astfel de vacanță și, după doar câteva zile petrecute în Adler sau Soci, au plecat în Abhazia, considerând-o o destinație mai liniștită.

Acum 20 de ani, Rostislav s-a mutat din Siberia în Abhazia, unde a construit o mică pensiune cu 14 camere. În această vară, nu mai are locuri libere.

„Telefonul nu tace. Oamenii sună întruna, dar nu mai avem unde să-i cazăm”, spune Rostislav, proprietarul pensiunii.

Totuși, criza combustibilului nu a ocolit nici Abhazia. Cu câteva zile în urmă, proprietarul mini-hotelului, încercând să-și alimenteze mașina, a făcut turul a trei benzinării, dar la niciuna nu a mai găsit combustibil.

„Mi s-a spus că toată benzina a fost cumpărată de turiștii ruși”, adaugă Rostislav.

„Ne pregăteam ca pentru un zbor spre Lună”

Dacă în Anapa, principala provocare o reprezentă consecințele scurgerii de păcură, pe litoralul Mării Azov problemele țin de amenințările la adresa securității, la Soci la ordinea zilei sunt zborurile amânate, sunetul sirenelor și întreruperile în aprovizionarea cu combustibil. În Crimeea anexată Crimeea rămâne un teritoriu al Ucrainei recunoscut la nivel internațional. Rusia a ocupat peninsula și a anunțat anexarea acesteia în 2014, în urma unui „referendum” nerecunoscut de comunitatea internațională. Pe parcursul verii lui 2026, peninsula este supusă în mod regulat atacurilor cu drone ucrainene: Kievul afirmă că lovește obiective militare, infrastructura energetică și căile de aprovizionare ale armatei ruse. În același timp, autoritățile numite de Rusia raportează și victime în rândul civililor. Conform informațiilor acestora, în lunile iunie și iulie 2026, cel puțin 11 persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor cu drone asupra peninsulei. Verificarea independentă a acestor date este imposibilă în condițiile de război., la toate acestea s-au mai adăugat și o serie întreagă de dificultăți legate de trafic și problemele din viața de zi cu zi.

Problemele încep deja în drum spre peninsulă. Avioanele spre Crimeea nu mai circulă, iar recent au fost scoase din circulație și trenurile de noapte. Din cauza măsurilor sporite de securitate, turiștii petrec în așteptare în fața Podului Crimeii câte 5 - 10 ore, iar pe deasupra sunt supuși riguroase în mai multe etape. Autovehiculele cu motoare hibride Mașinile hibride (la fel ca și mașinile electrice) au o structură complexă: bateria electrică este etanșă, are mai multe straturi și este înconjurată de cabluri și ecrane metalice. În timpul controlului, mijloacele tehnice (de exemplu, raze X) nu permit întotdeauna să se determine cu o garanție de 100% ce anume se ascunde în interiorul unui astfel de dispozitiv. nu sunt lăsate să treacă. Se întâmplă ca semnalul de alarmă să fie declanșat chiar și după control: podul este închis, iar autovehiculele sunt trimise la coada cozii. Apoi, șoferii sunt nevoiți să treacă din nou prin control.

„La serviciu mi s-a dat un voucher la un sanatoriu din Saki. Am plecat cu mașina, dar apoi nu am mai putut să mă întorc: nu se găsea benzină nicăieri. Nu știam ce să fac. Să las mașina? Unde și cum să o recuperez apoi? După următorul raid, poate să nu mai rămână nimic din ea. A trebuit să rămân în Crimeea, să-mi prelungesc concediul pe cont propriu și să cumpăr benzină de la speculanți la un preț triplu”, povestește Ivan din Kazan.

Regina Afanaseva din regiunea Krasnoiarsk urma să-și petreacă vacanța în Crimeea împreună cu familia. Prietenii lor din regiunea Tula plecaseră acolo mai devreme, iar familia Afanaseva urma să li se alăture peste o săptămână.

„După patru zile, prietenii s-au întors acasă. Curentul electric se întrerupea constant, hotelul funcționa pe generatoare. Nu se putea porni aerul condiționat, apa de la robinet era rece, era imposibil să gătești ceva normal. Din cauza problemelor cu benzina, excursiile au fost anulate: nimeni nu voia să consume combustibil.

În acele zile nu au fost bombardamente, așa că nu știu cât de periculos este de fapt acolo. Când ne-am hotărât dacă să mergem sau nu, am citit mult și, sincer să fiu, nu mai înțelegeam ce e adevăr și ce sunt doar zvonuri răspândite de conturi false. Și unde mai e sigur acum? În Novomoskovsk, de unde sunt prietenii noștri, fabrica de produse chimice este atacată constant. Chiar și Omskul a fost afectat. Ce să facem acum? Să stăm închiși în apartamente?

Am așteptat această vacanță un an întreg. Ne-am pregătit ca pentru un zbor spre Lună...

Am așteptat această vacanță un an întreg. Ne-am pregătit ca pentru un zbor spre Lună: am descărcat hărți, am făcut capturi de ecran pentru cazul în care nu ar fi fost semnal, am studiat unde sunt în vigoare anumite restricții, unde te poți alimenta cu benzină și în ce cantitate, unde sunt necesare solicitări și coduri QR. Dar, în final, am rămas fără mare. Nu înțeleg de ce în țara noastră totul merge mereu pe de-a-ndoaselea”, spune Regina.

Cei care au totuși curajul să plece în Crimeea cu mașina iau cu ei canistre cu combustibil pentru drumul de întoarcere – până la 100 de litri, nu li se permite să transporte mai mult. Dar chiar și pe peninsulă, turiștii întâmpină noi dificultăți. Curentul electric este întrerupt în mod regulat, din această cauză se închid magazinele, iar terminalele de plată și bancomatele nu mai funcționează. Turiștii se plâng că nu pot scoate bani, nu pot plăti cumpărăturile și nu pot achiziționa produse de primă necesitate.

Toate problemele menționate au afectat serios sectorul turistic din Crimeea. Potrivit lui Alexei Vîsokanov, directorul companiei de administrare Atelika Hotel Group, înainte de începerea crizei, hotelurile din rețea erau ocupate la capacitate maximă, iar în prezent gradul de ocupare este de circa 65%.

„Când au început problemele cu benzina, numărul rezervărilor a scăzut brusc – cu 30%. Apoi s-a înregistrat din nou o ușoară creștere, așa că turiști există. Principalele probleme în prezent sunt legate de întreruperile de curent electric în aproape toate regiunile peninsulei. Cu toate acestea, sistemele de utilități funcționează, iar aprovizionarea cu alimente se desfășoară fără întreruperi”, a precizat Vîsokanov, potrivit site-ului Uniunii Ruse a Operatorilor de Turism.

Cu toate acestea, pe rețelele de socializare, proprietarii de hoteluri descriu cu totul alt tablou. Unii anunță încheierea sezonului estival și spun că își vor redeschide porțile abia anul viitor.

Alții încearcă să-și păstreze clienții cu oferte neobișnuite: le promit vizitatorilor să compenseze costul benzinei aduse în canistre sau să stea la coadă la benzinărie în locul lor. Pensiunile mici reduc prețurile, iar în unele cazuri reducerile ajung până la 50%.

Unele hoteluri au renunțat la restaurante: bucătarii și chelnerii au fost concediați, iar oaspeților li s-a propus să folosească bucătăriile comune. În alte hoteluri, proprietarii sunt nevoiți să gătească ei înșiși pentru oaspeți. Mulți recunosc că nu înțeleg cum vor reuși să treacă peste acest sezon.

Potrivit estimărilor lui Andrei Pîlov, președintele asociației „Alianța Turistică a Crimeii”, unitățile de cazare ar trebui să restituie clienților aproximativ 20 de miliarde de ruble. În același timp, avansurile primite în timpul iernii și primăverii au fost deja cheltuite: cu acești bani, hotelurile au efectuat lucrări de renovare, au achiziționat produse alimentare și au pregătit infrastructura pentru sezon.

Criza nu i-a afectat doar pe proprietarii de hoteluri. Au rămas fără clienți ghizii, fotografii, proprietarii de cafenele mici și de magazine de suveniruri. Unul din cele mai emoționante apeluri au lansat angajații Delfinariului. Din cauza scăderii drastice a numărului de vizitatori, acesta nu mai avea fonduri pentru hrana animalelor, iar angajații au cerut ajutorul persoanelor cu suflet mare.

Între timp, o parte din turiștii ruși caută alternative în străinătate. Dar și aici alegerea s-a dovedit a fi limitată. În vara anului 2026, zborurile directe din Rusia se efectuează către 32 de țări – cu aproximativ un sfert mai puțin decât în timpul iernii. În același timp, doar aproximativ o duzină și jumătate de destinații sunt potrivite pentru turismul de masă.

Cererea se concentrează în primul rând pe vacanțele la plajă, care reprezintă 95–97% din vânzările de pachete turistice în străinătate. Turcia rămâne destinația principală: turiștii sunt atrași de zborurile directe, de logistica simplă și de posibilitatea de a evalua în avans costul și condițiile călătoriei.

În acest an, cererea pentru călătorii în Belarus a crescut cu 13%, iar numărul turiștilor ruși din Georgia s-a dublat față de anul trecut. Dacă înainte rușii veneau acolo în principal pentru excursii, în acest sezon a crescut semnificativ interesul pentru vacanțele la plajă în Ureki, Ceakvi, Kobuleti, Șekvetili și Batumi. Operatorii de turism au început să ofere pachete turistice complete și în Adjaria.

În același timp, ruta obișnuită către Georgia, prin punctul de trecere a frontierei Verhni Lars, s-a dovedit, în mod neașteptat, mai liberă decât de obicei în acest sezon. Dacă în trecut, vara, șoferii puteau petrece la frontieră între 10 și 20 de ore sau chiar mai mult, acum mulți o traversează în una sau două ore.

„Sectorul turistic devine absolut nerentabil. Vânzările au scăzut cu aproximativ 25% față de vara trecută”, spune Natalia Panarina, proprietara unei rețele de agenții de turism care își desfășoară activitatea în mai multe orașe din Siberia de Vest. „Oamenii au început să cheltuiască mai puțin. Cei care în 2025 erau dispuși să cheltuiască 200.000 de ruble de persoană pentru o vacanță, acum caută pachete turistice la 120.000. Cei care anul trecut au plecat în vacanță cu 120.000, anul acesta vor să găsească un pachet la 70. Oamenii nu renunță la vacanță, dar încearcă să o facă mai ieftină.

Nu pot spune că cei care înainte zburau în străinătate își petrec acum vacanța în Rusia. Singura schimbare vizibilă este că am încetat practic să mai rezervăm pachete turistice în Crimeea. Iar dacă înainte primeam în medie o cerere pe săptămână pentru Abhazia, acum primim cinci-șase”, spune Natalia.

Cei care au reușit și-au amânat vacanța pentru sezonul de toamnă. Mulți speră că până în toamnă situația se va îmbunătăți, iar itinerariile obișnuite vor deveni din nou accesibile. Majoritatea turiștilor cu care a discutat redacția Siberia.Realities consideră că lipsa combustibilului, întârzierile zborurilor și anularea anumitor servicii sunt dificultăți temporare.

Cu toate acestea, piața turistică se pregătește deja pentru un nou val de scumpiri. Uniunea Rusă a Industriei Turistice anunță că, din cauza deficitului de combustibil aviatic, transportatorii prevăd în programele de toamnă-iarnă o creștere a prețului biletelor de avion cu 15–25%.

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