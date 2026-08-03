Fără curent, apă și benzină. Cum arată „vacanța” rușilor în Crimeea ocupată

Compania „Krîmenergo” a anunțat că pe întreg teritoriul peninsulei au loc întreruperi periodice de curent, subliniind că „în prezent nu există programe precise, pe ore, pentru fiecare zonă a rețelelor electrice”. Pentru a-și încărca telefoanele mobile și alte dispozitive electronice, localnicii și turiștii merg la marile magazine, care dispun de generatoare.

„Suntem deja în a șasea zi fără electricitate, fără apă și aproape fără comunicații. Încercăm să nu ne pierdem moralul, dar, înainte de toate, a trebuit să rezolvăm problema alimentelor”, a scris o locuitoare a peninsulei pe rețelele sociale.

Forțele de sisteme fără pilot ale Ucraineni au afirmat că, doar pe 28 și 29 iulie, au lovit șase noduri energetice de pe teritoriul Crimeii ocupate.

Guvernatorul instalat de Kremlin la Sevastopol, Mihail Razvojaev, nu a menționat aceste atacuri, însă i-a îndemnat pe locuitorii peninsulei să se alăture grupurilor mobile de foc.

La rândul lor, locuitorii Crimeii se plâng în număr tot mai mare de inacțiunea autorităților de ocupație. Potrivit lor, oficialii raportează Moscovei că problemele legate de electricitate și combustibil au fost rezolvate, însă în realitate acestea persistă.

„Situația în Crimeea nu e deloc roz. În Ialta nu a fost curent. Acum s-a remediat, dar tot mai opresc lumina, periodic. Chiar nu am idee ce să mai facem. Toată lumea fuge, toată lumea pleacă, toți se împrăștie, le e frică de bombardamente. Luăm în calcul să ne mutăm în Soci, dar așa de mult nu-mi doresc să ajung în *** ăla de Soci, mi-e o silă, ***, nu mai pot!”, povestește o altă locuitoare din Crimeea ocupată.

Să fie pace, ajunge cu războiul...

Adjunctul reprezentantului permanent al președintelui Ucrainei în Republica Autonomă Crimeea, Denis Cistikov, a declarat într-un interviu pentru publicația ucraineană New Voice că peninsula este părăsită atât de turiști și de rușii stabiliți acolo după anexare, cât și de mediul de afaceri. Totuși, ieșirea din Crimeea nu este ușoară.

Criza combustibilului continuă. Din cauza penuriei de benzină, unele benzinării au încetat să mai afișeze prețurile. Potrivit canalului de Telegram „Krîmskii Veter”, pe panourile electronice apare doar mesajul „disponibil” sau „există”.

„N-am mai văzut niciodată faleza așa”, spune un locuitor din Ialta, arătând promenada cufundată în întuneric. „Doar bicicletele mai au lumini. Salutări din Ialta! Să fie pace, ajunge cu războiul!”

„Războiul a ajuns în Crimeea”

„Situația din Crimeea poate fi descrisă printr-o singură expresie: războiul a ajuns în Crimeea”, a declarat în direct pentru Current Time (televiziunea în limba rusă a RFE/RL) Oleksandr Liev, membru al guvernului Republicii Autonome Crimeea în perioada 2010–2014. „De fapt, ar fi trebuit să ajungă acolo încă din 2022.”

„Este o situație foarte logică într-un război: lipsă de electricitate și probleme cu aprovizionarea cu alimente”, spune el despre situația din peninsulă. „În Crimeea nu s-a întâmplat asta multă vreme și s-a creat impresia că războiul se poartă undeva «acolo», departe. Acum însă a ajuns chiar în Crimeea.”

„După două luni de acțiuni intense ale sistemelor fără pilot ale armatei ucrainene, în 12 raioane din Crimeea există acum probleme cu alimentarea cu energie electrică. În unele regiuni nu este curent de 12–15 zile”, afirmă Liev. „Pentru luna iulie, aceasta e o provocare extrem de dificilă. Fără curent și apă, în plină vară, acest lucru este foarte grav. În lipsa instalațiilor de tratare a apei, apar infecțiile intestinale. Desigur, toate acestea afectează calitatea vieții locuitorilor Crimeei.”

„Trebuie însă înțeles de ce se întâmplă toate acestea. Este prețul plătit pentru faptul că, în peninsula ocupată, inamicul și-a instalat capetele de pod de unde încearcă să distrugă țara noastră”, afirmă fostul oficial ucrainean.

Potrivit lui Oleksandr Liev, turismul din Crimeea „a murit ca industrie încă în 2014”.

„Până atunci, lansam curse noi din Frankfurt, Riga, Istanbul [spre Crimeea] – existau trei zboruri pe zi –, de la Baku și din alte orașe. Din 2014, Crimeea a rămas dependentă de un singur flux de turiști - rușii”, spune el.

„Înainte de ocupație, aproximativ un milion de turiști ruși veneau anual în Crimeea. Acest milion a rămas și după anexare. Însă, el nu este suficient pentru ca afacerile din turism să fie rentabile. De aceea, industria turistică din Crimeea, ca afacere, a încetat practic să existe din 2014. Au rămas doar pensiunile private și unele sanatorii departamentale preluate de instituțiile ruse. Iar anul acesta, în Crimeea nu mai există turism, deloc”, afirmă Liev.

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