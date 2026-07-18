Rusia slăbește apărarea aeriană din Arctica din cauza războiului din Ucraina

Baze militare strategice din extremul nord al Rusiei par să fi fost lipsite de mijloace de apărare aeriană, arată potrivit unor imagini recente din satelit. Kremlinul încearcă astfel să contracareze o campanie ucraineană cu drone din ce în ce mai devastatoare, care vizează obiective din alte părți ale țării. Imaginile din satelit obținute de RFE/RL arată că Moscova a redistribuit unități din mai multe locații strategice, care erau odinioară puternic protejate de sistemele de rachete S-300 și S-400, lăsând aparent doar puține mijloace de apărare aeriană la fața locului.

În apropierea bazei aeriene Rogacevo, din arhipelagul Novaia Zemlia, în regiunea arctică a Rusiei, o bază de rachete existentă cel puțin din august 2015 a rămas fără cea mai mare parte a sistemelor sale de apărare antiaeriană, potrivit unei imagini din 6 iulie. Katarzyna Zysk, profesoară la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, a declarat pentru RFE/RL că dispariția aparentă a unei mari părți a sistemelor de apărare antiaeriană din extremul nord al Rusiei reflectă „un decalaj tot mai mare între obiectivele pe care Rusia trebuie să le protejeze și numărul de lansatoare, interceptoare și militari instruiți de care dispune”.

Zysk subliniază că aparenta evacuare a unor baze de rachete înființate cu mult timp în urmă nu înseamnă că obiectivele strategice rusești sunt acum complet lipsite de apărare aeriană. Totuși, ea spune că „acest lucru sugerează că Rusia nu anticipează un atac iminent la scară largă în regiunea [extremului nord] și consideră că poate reduce protecția în acea zonă fără a-și asuma un risc inacceptabil”. Campania cu drone a Kievului a vizat în mare parte obiective legate direct de războiul pe care Rusia îl duce în prezent împotriva Ucrainei, precum aerodromurile utilizate pentru misiuni de bombardament și infrastructura energetică a țării invadatoare.

Potrivit investigațiilor bazate pe surse deschise (OSINT), aproximativ 60% din sistemele de apărare antiaeriană S-300 și S-400 ale Rusiei au fost relocate din pozițiile în care se aflau înainte de invazia în Ucraina din 2022. În schimb, unitățile de apărare antiaeriană au rămas în mare parte desfășurate în jurul silozurilor de rachete nucleare ale Rusiei și a aerodromurilor pentru bombardiere strategice.

În Severodvinsk, un oraș situat pe malul Mării Albe, unde sunt construite și reparate submarinele nucleare ale Rusiei, mai multe amplasamente în care sistemele de apărare aeriană au fost instalate de zeci de ani pentru a proteja această zonă de importanță strategică sunt acum goale. Câteva zeci de sisteme S-300 și S-400 au dispărut din amplasamente care par să fi fost construite special în acest scop în jurul orașului, după cum arată imaginile recente.

Potrivit publicației „The Barents Observer”, locul unde se afla un sistem de rachete mutat din Severodvinsk a putut fi identificat în urma morții în luptă a comandantului unui sistem de rachete S-400. Locotenent-colonelul Vladimir Spiridonov a fost ucis în Crimeea în aprilie 2024, iar rămășițele sale au fost repatriate în orașul din extremul nord pentru a fi înmormântate. Pe măsură ce sistemele de apărare aeriană dispar din extremul nord, au apărut altele, alături de ținte mai probabile pentru atacurile cu drone ale Ucrainei. Imaginile de mai jos, care arată un câmp gol, pe care ulterior au apărut mai multe vehicule de lansare a rachetelor cu tuburile de lansare ridicate, au fost surprinse în apropierea rafinăriei de petrol din Saratov, în sud-vestul Rusiei. Locul respectiv a fost lovit de drone în repetate rânduri încă de la începutul anului 2025. Alte locații, inclusiv parcuri urbane din Moscova, au fost ocupate de baterii S-400 în ultimele săptămâni.