În Crimeea anexată a fost instituit un regim de urgență regională

Decizia a intrat în vigoare pe 26 iunie, la ora locală 13.00, fără a se preciza însă pentru ce perioadă.

Potrivit lui Aksionov, măsura ar fi necesară pentru „a ordona relațiile financiare, monetare, de credit, contractuale și de altă natură”, pentru rezolvarea „cât mai rapidă” a problemelor legate de „asigurarea condițiilor de viață ale populației”.

Starea de urgență a fost instituită pe fondul atacurilor ucrainene continue asupra peninsulei. În ultimele zile, în orașul Sevastopol și alte localități s-au înregistrat întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Criza energetică din Crimeea persista încă de la sfârșitul lunii mai. Vânzarea de combustibil a fost restricționată, iar autoritățile au suspendat înscrierea copiilor la tabere de vară, deși sezonul turistic încă nu s-a încheiat.

În dimineața zilei de 26 iunie, la intrările pe Podul Crimeii s-au format cozi de mai mulți kilometri. Spre amiază, pe partea continentală a Rusiei nu mai erau cozi, în schimb, pe partea cealaltă, la Kerci, numărul vehiculelor aflate în așteptarea controlului a crescut la aproape 2500, potrivit canalului de Telegram „Krîmskii Most”. Timpul de așteptare ajungea la trei-patru ore.

Ambuteiajul s-a format după ce, în timpul nopții, traficul pe pod a fost complet oprit timp de aproape șase ore, pe fondul unui atac masiv al dronelor ucrainene asupra Crimeii anexate.

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