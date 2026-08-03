O delegație a talibanilor din Afganistan, în vizită în R. Moldova. Guvernul verifică cine i-a invitat și cum au obținut vize

Vizita delegației Ministerului Agriculturii din Afganistan, controlat de talibani, a fost anunțată inițial într-o știre publicată pe 3 august de The Kabul Tribune.

Potrivit publicației, delegația este condusă de ministrul adjunct pentru agricultură și zootehnie, Sadr Azam Osmani, și ar fi ajuns la Chișinău „pentru a discuta despre extinderea cooperării practice și tehnice dintre cele două țări”.

Publicația mai precizează că delegația talibană se va afla la Chișinău până pe 7 august.

Un alt site de știri local, Ariana News, îl citează pe Shir Mohammad Hatami, purtătorul de cuvânt al ministerului controlat de talibani, care spune că în vizita de la Chișinău „se așteaptă ca oficialii afgani să aibă întâlniri cu omologii lor moldoveni privind dezvoltarea agricolă, cercetarea științifică, protecția plantelor, gestionarea dăunătorilor, tehnologiile agricole moderne și implementarea unor proiecte comune de cercetare.”

Într-o postare pe X în care anunță vizita, Ministerul Agriculturii controlat de talibani din Afganistan susține că delegația „și-a început vizita oficială în Europa, la invitația oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova.”

Reprezentanții Ministerului Agriculturii nu au putut fi contactați imediat pentru a comenta informația.

În schimb, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău a confirmat pe 3 august vizita delegației talibanilor, însă a negat că vor exista întâlniri oficiale.

Reprezentanții MAE au transmis că delegația talibană a ajuns în R. Moldova în baza unor vize de intrare acordate de autoritățile de aici.

„Guvernul a dispus verificarea circumstanțelor în care au fost emise invitația și vizele de intrare, precum și revizuirea procedurilor interne aferente, pentru a se asigura respectarea deplină a cadrului normativ și a intereselor de politică externă ale Republicii Moldova”, a transmis MAE.

Instituția a mai transmis că vizita a fost inițiată după ce producători agricoli locali și reprezentanți ai Ministerului Agriculturii din R. Moldova au discutat despre „posibilitatea realizării unor exporturi cu caracter umanitar către Afganistan, țară care se confruntă cu o situație gravă de insecuritate alimentară”.

MAE a mai menționat că membrii delegației afgane nu sunt incluși pe listele de sancțiuni internaționale. „Republica Moldova respectă cu strictețe toate regimurile internaționale de sancțiuni și nu recunoaște guvernarea talibană din Afganistan”, a mai precizat MAE.

Potrivit site-ului MAE, între R. Moldova și Afganistan există un protocol cu privire la stabilirea relațiilor diplomatice semnat la Moscova, pe 01.12.1994.

Potrivit Biroului Național de Statistică, R. Moldova a exportat în 2025 bunuri în valoare de 155 de mii de dolari în Afganistan. Nu sunt înregistrate importuri.

În 2024, mărfurile exportate în Afganistan au fost în valoare totală de 167,13 mii de dolari, dintre care majoritatea (162,15 mii de dolari) sunt trecute la categoriile vehicule terestre și părți ale acestora, aparate de zbor și instalații plutitoare.

Talibanii conduc Afganistanul din 2021, după retragerea SUA din țară. Niciun stat nu recunoaște oficial acest regim, din cauza restricțiilor majore impuse drepturilor omului și femeilor.

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