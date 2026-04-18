Un cetățean SUA a fost răpit la Kabul în 2022. Familia lui așteaptă cu nerăbdare vești despre el

„Nu avem vești despre soarta lui de patru ani”, a declarat mama sa, Ruqayya Habibi, în vârstă de 70 de ani, într-un interviu telefonic acordat Radio Azadi, serviciul afgan al RFE/RL. „Știm doar că se află la acești oameni (talibanii), dar ei neagă asta.”

„Credeți-mă, tatăl său și cu mine stăm treji noapte de noapte din cauza îngrijorării, până dimineața”, a spus ea.

La fel ca fiul ei dispărut, soția acestuia și fiica lor, Ruqqaya Habibi, mama dispărutului, este cetățeană SUA. Căutarea fiului ei – sau a oricărei informații despre locul în care se află sau despre starea lui – a inclus o călătorie de cinci luni de la domiciliul ei din Statele Unite până în Afganistan, în 2025.

Trei dintre aceste luni le-a petrecut în orașul Kandahar, din sudul țării, unde fratelui mai mare al lui Habibi, Ahmad Shah Habibi, i se spusese că el ar fi ținut într-o pensiune aparținând liderului spiritual al talibanilor, Mullah Haibatullah Akhundzada.

„M-am dus la Kandahar împreună cu soția și fiica lui Habibi și cu fiul meu cel mare, care venise de la Londra”, a spus ea. Dar nu l-a văzut pe Habibi și nu a reușit să se întâlnească cu oficialii talibani.

Habibi, în vârstă de 37 de ani, a condus Autoritatea Afgană pentru Aviație sub guvernul susținut de SUA înainte ca forțele americane să-și finalizeze retragerea în 2021 și ca talibanii să revină la putere la 20 de ani după înlăturarea lor în urma atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite.

Habibi și șoferul său au fost răpiți din mașina lor la Kabul pe 10 august 2022 și reținuți de Direcția Generală de Informații a talibanilor, potrivit Departamentului de Stat al SUA.

La acea vreme, Habibi lucra în calitate de consultant pentru o firmă de telecomunicații cu sediul în Kabul. Mama sa a declarat pentru RFE/RL că el a fost reținut la patru zile după ce s-a întors în Afganistan, în urma unei călătorii de trei luni în afara țării.

Oameni ca monedă de schimb

Talibanii au arestat zeci de cetățeni străini de la revenirea lor la putere, iar grupurile pentru drepturile omului i-au acuzat de arestări arbitrare, dispariții forțate și tortură în timpul detenției.

Cetățeanul american Dennis Coyle a fost eliberat la sfârșitul lunii martie, după ce a fost reținut timp de peste un an. Mama sa ceruse grațierea lui cu ocazia sărbătorii Eid al-Fitr, care pune capăt lunii sfinte musulmane.

Eliberarea lui Coyle a avut loc la două săptămâni după ce Statele Unite au desemnat Afganistanul drept „stat care sponsorizează detenția ilegală”, acuzând guvernul taliban nerecunoscut că reține cetățeni americani ca „monedă de schimb”.

Președintele SUA, Donald Trump, a introdus această desemnare în septembrie, iar Afganistanul a fost a doua țară inclusă pe listă, după Iran. „Talibanii continuă să folosească tactici teroriste, răpind persoane pentru răscumpărare sau pentru a obține concesii politice”, a declarat și secretarul de stat american Marco Rubio într-o declarație din 9 martie.

A doua zi, talibanii au negat că dețin cetățeni americani pentru răscumpărare și au calificat comentariile drept „regretabile”.

Pe lângă Coyle, talibanii au eliberat cel puțin alți cinci cetățeni americani în ultimii patru ani. Doi dintre ei, Ryan Corbett și William McKenty, au fost eliberați în ianuarie 2025 în schimbul lui Khan Mohammad, un membru al talibanilor care a fost condamnat la două pedepse pe viață de către un tribunal american pentru trafic de droguri și narcoterorism.

Familia lui Habibi a declarat anterior că talibanii l-au acuzat de cooperare cu serviciile de informații americane în identificarea locului unde se afla Ayman al-Zawahiri, liderul Al-Qaeda ucis într-un atac american asupra Kabulului pe 31 iulie 2022, cu mai puțin de două săptămâni înainte ca Habibi să fie capturat.

RFE/RL nu a putut verifica dacă talibanii au făcut o astfel de acuzație, iar talibanii neagă că îl dețin pe Habibi. Un oficial taliban, care a vorbit sub condiția anonimatului, a repetat afirmația pentru RFE/RL săptămâna aceasta, spunând că grupul nu are informații despre soarta sa. Oficialii talibani nu au răspuns la solicitările RFE/RL de a oferi comentarii suplimentare.

„Vrem doar ca fratele nostru să fie eliberat”, a declarat Ahmad Shah Habibi pentru RFE/RL după ce Afganistanul a fost desemnat „stat care sponsorizează detenția ilegală” în martie. „Ne punem oarecare speranță în guvernul american, deoarece acesta a încercat de la început să elibereze deținuții americani. Sperăm că aceste eforturi vor duce la eliberarea fratelui meu.”

Ruqayya Habibi a spus că nepoata ei, care are acum 4 ani, întreabă constant de tatăl ei.

Dacă oficialii talibani suspectează că a comis o infracțiune, a spus ea, ar trebui să-l judece. „Ar trebui judecat; dacă este găsit vinovat, poate fi închis. Dar acum se află în închisoare fără să i se fi dovedit vinovăția.”

