Pakistanul bombardează Kabulul, într-un „război deschis” împotriva guvernului taliban din Afganistan

Jurnaliștii AFP din Kabul și Kandahar au auzit explozii și au văzut avioane pe cer în zori, în timp ce Pakistanul lansa atacuri aeriene asupra capitalei afgane și asupra bazei de putere din sud a autorităților talibane.

Cea mai recentă operațiune a Pakistanului a avut loc după ce forțele afgane au atacat trupele pakistaneze de frontieră joi seara, ca răspuns la atacurile aeriene anterioare ale Islamabadului.

Relațiile dintre cele două țări vecine s-au deteriorat în ultimele luni, punctele de trecere a frontierei terestre fiind în mare parte închise după luptele sângeroase din octombrie, care au provocat moartea a peste 70 de persoane de ambele părți.

Islamabadul acuză Afganistanul că nu ia măsuri împotriva grupurilor militante care comit atacuri în Pakistan, acuzație pe care guvernul taliban o neagă.

Majoritatea atacurilor au fost revendicate de Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), un grup militant care și-a intensificat atacurile în Pakistan de când talibanii afgani au revenit la putere în Kabul în 2021.

„Țintele de apărare ale talibanilor afgani au fost vizate în Kabul, Paktia (provincie) și Kandahar”, a postat ministrul pakistanez al Informațiilor, Attaullah Tarar, pe X, în timp ce ministrul apărării, Khawaja Asif, a anunțat o „confruntare totală” cu guvernul taliban.

„Răbdarea noastră a ajuns la limită. Acum este război deschis între noi și voi”, a postat el pe platforma de socializare.

Un videoclip distribuit de oficialii pakistanezi din domeniul securității arăta flashuri luminoase în timpul nopții, provenite de la focuri de armă de-a lungul frontierei și reproducea sunetul artileriei grele. Un videoclip cu atacurile asupra Kabulului arăta coloane groase de fum negru ridicându-se din două locuri și un incendiu masiv într-o parte a capitalei Kabul.

Un alt videoclip arăta o clădire în flăcări, despre care oficialii au spus că era sediul talibanilor din provincia Paktia.

„Contraatacurile pakistaneze împotriva țintelor din Afganistan continuă”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului pakistanez, Mosharraf Zaidi, într-o postare pe X, descriind acțiunea ca un răspuns la „atacurile afgane neprovocate”.

Martorii Reuters din Kabul au spus că se auzeau multe sirene de ambulanță după explozii puternice și sunetul avioanelor.

Zaidi a declarat că 133 de luptători talibani afgani au fost uciși și peste 200 răniți, 27 de posturi au fost distruse și nouă capturate.

Mujahid, purtătorul de cuvânt al talibanilor, a declarat că 55 de soldați pakistanezi au fost uciși și 19 posturi capturate, în timp ce opt luptători talibani au fost uciși, 11 răniți și 13 civili răniți în provincia Nangarhar.

Iranul, care are graniță comună la est cu Afganistanul și Pakistanul, s-a oferit vineri să ajute la „facilitarea dialogului” pentru rezolvarea conflictului.

Scris cu informații de la AFP și Reuters.

