Pakistanul și Afganistanul au ajuns la un acord privind un armistițiu imediat în timpul discuțiilor de la Doha

„În timpul negocierilor, cele două părți au convenit asupra unui armistițiu imediat și asupra stabilirii unor mecanisme pentru consolidarea păcii și stabilității durabile între cele două țări”, se arată într-o declarație a Ministerului qatarez de Externe.

Cele două părți au mai convenit să organizeze întâlniri în zilele următoare, pentru a se asigura că armistițiul este menținut și pentru a verifica dacă acesta este aplicat „într-un mod fiabil și sustenabil”.

Discuțiile de pace dintre Afganistan și Pakistan au început pe 18 octombrie, în capitala Qatarului, Doha, după ce confruntările de la graniță și atacurile reciproce au generat temeri privind un război în toată regula între cele două țări.

Zabihullah Mujahid, purtătorul de cuvânt al guvernului condus de talibani, a anunțat anterior pe X că negocierile au început și că premierul afgan Hassan Akhund a discutat cu premierul Malaeziei, Anwar Ibrahim.

De asemenea, premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a vorbit cu premierul malaezian, potrivit lui Mujahid. Anwar, care pare să fi acționat ca mediator, „a subliniat necesitatea soluționării problemei pe cale diplomatică”, a mai spus Mujahid.

Ministerul de Externe pakistanez a declarat că scopul discuțiilor este de a „opri terorismul transfrontalier îndreptat împotriva Pakistanului și provenit din Afganistan, precum și de a restabili pacea și stabilitatea de-a lungul graniței” dintre cele două țări.

Pakistanul a cerut autorităților talibane din Afganistan să își respecte angajamentele față de comunitatea internațională și să abordeze „îngrijorările legitime de securitate ale Pakistanului prin acțiuni verificabile împotriva entităților teroriste”.

Violențele recente dintre Pakistan și Afganistan sunt cele mai grave de la preluarea puterii în Kabul de către talibani în 2021.

Luptele dintre foștii aliați au fost declanșate după ce Islamabadul a cerut Kabulului să țină sub control militanții care au intensificat atacurile în Pakistan, susținând că aceștia acționează din adăposturi aflate în Afganistan.

Talibanii neagă că ar adăposti militanți care atacă Pakistanul și acuză armata pakistaneză că răspândește informații false despre Afganistan și că găzduiește militanți afiliați Statului Islamic. Islamabadul respinge aceste acuzații.

Cu informații de la Reuters și AFP

