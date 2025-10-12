Afganistan și Pakistan, un nou punct fierbinte. Soldați uciși și răniți după atacuri reciproce

Soldați și civili uciși

AFP transmite că principalele puncte de trecere a frontierei dintre Pakistan și Afganistan au fost închise duminică, după ce atacurile reciproce din timpul nopții.

Surse din cadrul serviciilor de securitate pakistaneze din apropierea regiunii de frontieră au confirmat pentru Radio Mashaal al RFE/RL, în dimineața zilei de 12 octombrie, că trei soldați pakistanezi și un civil au fost uciși, iar cinci soldați au fost răniți în luptele și în urma ripostei armatei pakistaneze.

Potrivit surselor din domeniul securității, unii civili de pe partea pakistaneză a frontierei părăseau regiunea pentru a se refugia în locuri mai sigure.

Surse pakistaneze au declarat că mai multe posturi de frontieră talibane au fost distruse în Afganistan în timpul acțiunilor de represalii. Numărul victimelor de partea afgană nu a fost cunoscut imediat.

„Într-o reacție promptă și intensă, forțele pakistaneze au atacat în mod eficient mai multe posturi de frontieră afgane”, au confirmat oficialii din domeniul securității pentru Dawn News.

Surse din domeniul securității au declarat pentru Dawn că Pakistanul a utilizat artilerie, tancuri și arme ușoare și grele în acțiunile sale.

Conducătorii talibanilor din Afganistan au confirmat că forțele lor au desfășurat „operațiuni de represalii de succes de-a lungul liniei Durand împotriva centrelor forțelor de securitate pakistaneze, ca răspuns la încălcările repetate ale spațiului aerian și teritoriului Afganistanului”.

Granița de 2.600 de kilometri dintre Afganistan și Pakistan este adesea denumită linia Durand, din era colonială, care a stabilit granița internațională în 1893.

Ministerul Apărării taliban a declarat că operațiunea s-a încheiat la miezul nopții, ora locală.

Cu toate acestea, oficialii talibani din provinciile Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost și Helmand, situate în apropierea frontierei cu Pakistanul, au declarat că unele ciocniri continuă.

Un înalt oficial pakistanez din provincia Khyber-Pakhtunkhwa a declarat pentru AFP că „în această seară, forțele talibane au început să folosească arme. Am tras mai întâi cu artilerie ușoară, apoi cu artilerie grea în patru puncte de-a lungul frontierei”.

Oficialul a adăugat că forțele pakistaneze „au doborât trei quadcoptere afgane suspectate că transportau explozibili. Luptele intense continuă”.

Informațiile din regiunea de frontieră nu pot fi verificate imediat.

Tensiuni după un atac cu drone pakistaneze

Pe 9 octombrie, doi membri de rang înalt ai grupării extremiste au fost uciși în urma unor atacuri fără precedent ale dronelor pakistaneze în capitala afgană, au declarat surse pentru Radio Mashaal al RFE/RL, marcând o escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două părți.

Ținta atacurilor din Kabul, târziu în seara zilei de 9 octombrie, a fost Noor Wali Mehsud, liderul TTP, cunoscut și sub numele de Talibanul pakistanez, au declarat un oficial pakistanez din domeniul securității și un membru al TTP.

Nu este clar dacă Mehsud a fost ucis în atacuri. O sursă din cadrul TTP a declarat că liderul militant este în viață, dar că doi membri „importanți” ai grupului au fost uciși, fără a dezvălui numele acestora.

După atacul raportat, mass-media pakistaneză l-a citat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Shafqat Ali Khan, care a declarat că Islamabad respectă integritatea teritorială și suveranitatea Afganistanului și este gata să discute și să coopereze în ceea ce privește provocările legate de terorism.

Islamabadul a cerut Kabulului „să înceteze să mai adăpostească talibanii pakistanezi pe teritoriul său”.

Oficialii din Iran, Arabia Saudită și Qatar au lansat apeluri la „reținere” în urma ultimelor izbucniri de violență.

Pakistanul, cu o populație de 247 de milioane de locuitori și o armată puternică, are, de asemenea, o relație tensionată cu vecina India, care deține și ea arme nucleare.

Forțele pakistaneze au fost puse în stare de alertă maximă în apropierea frontierei cu India, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la un conflict mai amplu între cei doi rivali acerbi.

După Serviciul român ala REF/RL, AFP, Dawn și DPA.

