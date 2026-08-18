IAEA, agenția de supraveghere a energiei nucleare a Organizației Națiunilor Unite, a declarat într-un comunicat publicat pe X că directorul centralei a descris incidentul drept „cel mai grav eveniment cu care s-a confruntat vreodată centrala”.

Agenția, citându-l pe directorul centralei, a precizat că explozia, care a avut loc în jurul orei 6 dimineața, a provocat 16 victime în rândul personalului și al subcontractanților, dintre care un deces și trei răniți grav.

În postarea IAEA se spune că directorul ei, Rafael Grossi, „face un apel solemn către comandanții militari responsabili de aceste acțiuni, precum și către toți cei care vizează centralele nucleare și/sau personalul acestora, să pună capăt imediat acestor acțiuni inacceptabile”.

Forțele ruse au preluat controlul asupra centralei, cea mai mare din Europa, cu șase reactoare, în primele săptămâni ale invaziei Ucrainei din februarie 2022, iar de atunci fiecare parte beligerantă a acuzat în mod regulat cealaltă de acțiuni care compromit siguranța nucleară.

Marți, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a spus că Ucraina atacă în mod frecvent personalul centralei nucleare.

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la acțiunile agresive și răuvoitoare ale regimului de la Kiev, care continuă să organizeze provocări

împotriva centralei nucleare din Zaporijia, atacând această centrală și personalul acesteia practic zilnic și creând o amenințare reală de catastrofă nucleară catastrofă nucleară în centrul Europei”, a declarat Zaharova într-un comentariu publicat pe site-ul ministerului.

Surse: Reuters, Interfax

📰 Europa Liberă Moldova este și pe Google News. Abonează-te.