Oazu Nantoi: „Acest parlament nu are dreptul moral la continuarea existenței”

Alegerile parlamentare anticipate sunt inevitabile. Dacă Igor Dodon dorește să revină la conducerea PSRM-ului, asta este o garanție în plus că acest partid se va duce la fund, președinta aleasă Maia Sandu nu va susține un plan de federalizare a Republicii Moldova - sunt declarațiile deputatului PAS, Oazu Nantoi făcute într-un interviu pentru Europa Liberă.

Europa Liberă: V-am invitat să discutăm despre ceea ce urmează să se întâmple în Parlamentul Republicii Moldova. Fracțiunea PSRM rămâne cu cele mai multe mandate, socialiștii spun că vor să-l readucă, oficial, în fruntea partidului pe Igor Dodon. Dvs. ce credeți, e cu putință să se creeze o majoritate parlamentară în actualul legislativ?

Oazu Nantoi: „Dacă ne uităm la acea mobilizare a cetățenilor R. Moldova care a adus la victoria dnei Maia Sandu, această mobilizare, totodată, pune cruce pe legitimitatea acestui parlament. Din care am onoarea să fac parte și eu, ca să fie clar.”

Europa Liberă: Adică pune cruce, dar trebuie să existe anumite condiții...

Oazu Nantoi: „Eu ce am în vedere? Dacă revenim în anul 2017, 24 iulie, atunci renumitul, pe timpuri, binom, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, au modificat Codul Electoral, sistemul electoral mixt. După aceea a urmat o campanie electorală murdară, în condițiile statului captiv, și drept urmare, la 24 februarie 2019, noi ne-am ales cu actuala componentă a parlamentului. Prin urmare, actualul parlament este el însuși o consecință a stării de captivitate a statului. Dacă, atunci când dna Maia Sandu era prim-ministru, alegerile locale s-au desfășurat într-o atmosferă corectă, cât de cât, fără intimidări, fără resurse administrative, apoi noi încă nu am avut alegeri parlamentare în condiții de normalitate, pentru ca parlamentul să fie cu adevărat organul reprezentativ suprem al poporului. Noi avem un parlament care este organul reprezentativ suprem al binomului și, sub acest aspect, acest parlament nu are dreptul moral la continuarea existenței. Trecem la aspectul formal.”

Europa Liberă: Există două cazuri când parlamentul poate fi dizolvat.

Oazu Nantoi: „Da, mai există, vreau să fiu înțeles corect, dacă ne uităm prin regiune, au fost și alte precedente, dar eu nu chem la maidane. Da, Constituția spune că în cazul în care parlamentul trei luni nu este funcțional...”

Europa Liberă: Adică nu votează nicio lege.

Oazu Nantoi: „Și noi, când ne-am întrunit la 11 sau 12 noiembrie, după două luni de moarte a parlamentului, această condiție este dată deja la o parte și rămâne situația cu provocarea artificială a dizolvării parlamentului, prin nedesemnarea prim-ministrului, după două tentative, timp de 45 de zile etc.”

Europa Liberă: Dar până atunci trebuie să plece actualul legislativ?

Oazu Nantoi: „Da, trebuie să demisioneze.”

Europa Liberă: Premierul Ion Chicu a declarat la Europa Liberă că el nu-și va da demisia până când, cel puțin, nu se adoptă Legea bugetului, asta urmând să aibă loc până la finele lunii decembrie.

Oazu Nantoi: „În primul rând, dl Chicu poate să nu-și facă griji pentru Legea bugetului, nu în sensul structurii și umpluturii, da, noi suntem conștienți de faptul că nu putem lăsa țara fără buget, asta e; prin urmare e vorba de altceva. Va fi votată Legea bugetului, va fi investit în funcție noul președinte și, din punctul normal de vedere, dl Chicu trebuie să-și dea demisia. Asta este una la mână. În asemenea situații, noi avem nevoie de un parlament, repet ideea mea, care va fi ales în condițiile de libertate, fără resurse administrative, fără dominația masivă în mass-media a unui concurent electoral, fără bani murdari, fără cumpărarea și intimidarea alegătorilor. Și după aceasta, eu mizez foarte mult pe conlucrare responsabilă și constructivă dintre acel parlament, pe care urmează să-l alegem, și dna Maia Sandu, președintele ales al R. Moldova....”

Europa Liberă: Dacă se dizolvă parlamentul.

Oazu Nantoi: „...în situația când – noi vedem încercările absolut iresponsabile și, se poate de spus, criminale ale lui Igor Dodon de a o lipsi pe dna Maia Sandu de unele pârghii de activitate, în calitate de președinte. Și aici, revenind la ce se vorbește în jurul fostului președinte, Igor Dodon, și relațiile lui cu Partidul Socialiștilor, eu consider că, oricum, R. Moldova are nevoie de un partid sănătos de stânga, se are în vedere nu că aleargă la Kremlin și cerșește bani în schimbul trădării de țară, dar în sensul că este axat mai mult pe problemele sociale ale cetățenilor R. Moldova. Și dacă Partidul Socialiștilor vrea să rămână pe eșichierul politic al R. Moldova, el trebuie să scape de Dodon cât mai repede, deoarece Dodon demonstrează că el deja s-a epuizat, el nu este în stare să genereze nimic nou, el merge pe același calapod de încercări absolut criminale: articolul 346 din Codul Penal al R. Moldova, instigarea la vrajbă etnică.

Dacă Partidul Socialiștilor vrea să rămână pe eșichierul politic al R. Moldova, el trebuie să scape de Dodon cât mai repede...

El rămâne cu aceleași mesaje primitive, care nu aduc nimic societății.”

Europa Liberă: Dar socialiștii îl roagă să revină în fruntea partidului.

Oazu Nantoi: „Știți care e situația? Din câte am înțeles în ultimii 30 de ani, stratul de fățărnicie de pe fețele unor politicieni din Moldova e mai gros decât stratul de cernoziom. Eu știu că în interiorul Partidului Socialiștilor deja sunt grupări.”

Europa Liberă: O să decidă ei, au anunțat că-și vor convoca congresul.

Oazu Nantoi: „Este normal când într-un partid există concurență de idei, de opinii și de lideri, dar părerea mea personală este că Igor Dodon este un politician ratat. El pentru mine este simbolul degradării, atât a procesului politic, cât și a instituțiilor de stat. Deoarece, uitați-vă ce se întâmplă. Da, Dvs. sunteți la curent că eu sunt, poate, mai sensibil la unele aspecte ce țin de conflictul transnistrean. Am încercat să sensibilizez opinia publică: societatea e moartă, la noi nu există noțiunea de trădare de patrie.

Europa Liberă: Adică cum nu există?

Oazu Nantoi: „Pe hârtie există, dar când un președinte de țară îi dictează lui Serioja Iaralov formula federalizării, dictată de Kozak, nimeni nu se indignează. La noi asta e normalitate. Sunt structuri de stat absolut nefuncționale și dna Maia Sandu va avea o problemă extrem de gravă, extrem de dificilă: cum să creeze condițiile pentru asanarea și funcționalitatea acestor structuri în baza legii.”

Europa Liberă: Multe structuri sunt în subordinea parlamentului și, cel puțin, parlamentul poate supraveghea activitatea unor entități.

Oazu Nantoi: „Actualul parlament nu poate.”

Europa Liberă: Dle Nantoi, dacă se ajunge să fie dizolvat parlamentul, când se poate să aibă loc alegeri parlamentare anticipate? Cel puțin, socialiștii avansează un termen că ar putea să fie peste un an, adică în toamna anului viitor.

Oazu Nantoi: „Eu consider că acel număr de voturi pe care le-a obținut dna Maia Sandu îi oferă ei dreptul moral de a dicta agenda de tranziție. Deoarece noi, iarăși vreau să revin la ideea mea că noi ne aflăm în interiorul unui proces de tranziție de la starea de captivitate spre normalitate care nu este definitivat, deoarece parlamentul este acel element al statului captiv pe care noi l-am moștenit de la binomul Plahotniuc-Dodon. Dna Maia Sandu ate votul cetățenilor și dreptul moral să impună această agendă, și nu Igor Dodon, care, probabil, a pornit deja căldura în apartamentul lui de la Moscova.”

Europa Liberă: Dar eu vă întreb: când totuși ar putea să aibă loc alegerile parlamentare anticipate?

Oazu Nantoi: „Eu consider că, în mod normal, undeva, în aprilie-mai ar trebui să avem alegeri parlamentare.”

Europa Liberă: Și ziceți că până atunci trebuie să plece guvernul Chicu?

Oazu Nantoi: „Plecarea Guvernului Chicu este o chestie pur tehnică. În cazul dat, nu vreau să-l atac pe dl Chicu, dar, antrenându-mi memoria, eu țin minte că la 8 iunie 2019 a fost instituit Guvernul Maia Sandu, iar la 8 iulie 2019 dl Chicu a devenit consilier pe probleme economice al dlui Igor Dodon și a început să atace guvernul Maiei Sandu.

Noi am spus suficiente cuvinte dure, să spunem așa, la adresa acestui guvern, dar, în cazul dat, pleacă Dodon – trebuie să plece și acest guvern. Repet, în situația când el a fost impus parlamentului în condițiile unei coaliții care nu mai există.”

Europa Liberă: Cine va conduce executivul dacă pleacă Ion Chicu și urmează să fie organizate alegeri parlamentare anticipate?

Oazu Nantoi: „Eu vă rog frumos nu mă examinați.”

Europa Liberă: Nu cine, în sens de persoană, dar în sensul cum se desemnează un alt cabinet de miniștri?

Oazu Nantoi: „Va fi un cabinet de miniștri în exercițiu, cu competențe reduse.”

Europa Liberă: Adică tot ei rămân?

Oazu Nantoi: „Ar putea fi un alt ministru desemnat. Dar problema care este? Într-adevăr, este foarte ușor să vorbești despre alegeri anticipate, dar noi vedem deja informații că sistemul medical al R. Moldova a ajuns la limita limitelor, noi avem probleme absolut grave în ce privește situația social-economică, și aici nu putem să ne permitem luxul, cum am vorbit eu acum vreo 20 de ani cu niște prieteni de la București, și i-am întrebat: cum adică la voi e instabilitate politică, dar economia crește? Ei atunci au spus: la noi politicul e separat de business. Au exagerat nițel colegii, dar, oricum, la noi situația este extrem de complicată. Dar altă variantă nu avem, din momentul când societatea moldovenească a admis acea degradare de la parcurs european până la stat captiv. O mână de oameni a umblat prin piață și au strigat și au tras clopotele, restul au acceptat. Când, din 637 de procurori, 612 apar în calitate de semnatari, la 14 iunie 2019, ai unei scrisori în susținerea lui Plahotniuc, noi despre ce vorbim?!”

Europa Liberă: Dar în actualul legislativ poate fi creată o majoritate parlamentară?

Oazu Nantoi: „Eu, cel puțin, nu văd. Ok, noi știm că este PSRM, noi știm că a apărut o creatură, Pentru Moldova, și pentru mine personal este clar că ambele aceste componente sunt reflecții ale aceluiași binom, Plahotniuc-Dodon. Instituționalizat, o majoritate – nu, nu văd.”

Europa Liberă: Asta spun și experții experții fracțiunii PSRM, că ei nu vor admite crearea unei majorități oficiale.

Oazu Nantoi: „Știți care e situația? De mortuis nil nisi bonum. Inclusiv despre fracțiunea socialiștilor. Când te uiți pe site-ul oficial al parlamentului și acolo găsiți speech-urile dnei Zinaida Greceanîi, cât de ghini ne lăuda ea pe noi, Blocul ACUM, după crearea majorității, și cum imediat au întors placa după ce au demisionat Guvernul Maia Sandu! Prin urmare, vă rog frumos, haideți să ne respectăm și mai puțin să cităm socialiștii.”

Europa Liberă: Dle Nantoi, dar dacă și PSRM își dorește alegeri parlamentare anticipate...

Oazu Nantoi: „Ei nu-și doresc.”

Europa Liberă: Ei oricum își dau seama că și-ar putea șifona imaginea și mai mult dacă fac această alianță cu alții decât proeuropenii.

Oazu Nantoi: „Problema șifonatului imaginii, la ei, nu există – problema supraviețuirii, la ei, există. Și dacă ei se vor identifica cu opunerea rezistenței față de dna Maia Sandu, în ce privește dizolvarea acestui parlament, atunci, probabil, va fi șifonată nu numai imaginea. Ceea ce am văzut eu în ziua de 15 noiembrie, dar vă dați seama că eu am văzut multe în viața mea, eu am văzut o altă stofă de cetățeni, care deja nu acceptă să stea cu capul plecat în fața bandițeilor locali, care se erijează în togă de partide politice.

Cu asta deja s-a terminat și noi trebuie să mergem spre normalitate. Eu nu ameninț pe nimeni. Dar noi am uitat ce înseamnă normalitate, când politicienii sunt în slujba poporului, dar nu vin în parlament, ca să-și protejeze și să-și amplifice businessul murdar din contul celor mai săraci din țara asta.”

Europa Liberă: Înțeleg că nu vă place când fac trimiteri la declarațiile pe care le fac socialiștii, dar, iată, președintele fracțiunii socialiștilor, Corneliu Furculiță, a declarat că deputații socialiști vor depune toate eforturile pentru a nu admite destabilizarea situației din țară.

Oazu Nantoi: „Da, prin stabilizarea resurselor financiare pe care le au. Eu vă rog frumos: dar până acum unde au fost? Dar ei, când se pornesc cu niște inițiative care au drept scop instigarea vrajbei interetnice, reanimarea, ceea ce e o cauză pierdută – societatea a depășit faza asta – ei ce, doresc stabilitate? Dacă doresc stabilitate, lasă să renunțe la Igor Dodon, să-și aleagă un nou președinte, de dorit nu dintre cei care rup hărțile în parlament. Dar ei nici nu au, nici nu cunosc. Când componenta întreagă a fracțiunii pleacă la Moscova, la instructaj, asta cum, fraților, se numește?! Noi suntem țară? Ăsta-i Partid Socialist?”

Europa Liberă: Dar cine și-ar dori destabilizare în R. Moldova, dacă se anunță că ei nu vor permite destabilizarea?

Oazu Nantoi: „În primul rând, ei nu vor fi întrebați, în ce privește stabilizarea sau destabilizarea, asta deja nu ține de competența lor. Ei au pierdut. Ei trebuie să se retragă, să plece. Al doilea moment: noi, de regulă, cum să vă spun, căutăm factori externi, Kremlinul de exemplu...”

Europa Liberă: Se implică în treburile interne ale R. Moldova.

Oazu Nantoi: „Da, în măsura aceea în are noi permitem și în situația când unii dintre noi, gen Dodon, stau la porțile Kremlinului și propun vânzarea de țară în schimbul a treizeci de arginți. Rusia se implică, pentru că noi suntem lași, fricoși și corupți, de aceea și se implică. În Țările Baltice nu se implică. Eu consider, fără să idealizez, fără să aștept schimbarea la față a administrației de la Kremlin, Rusia are foarte multe probleme.

Numai cât valorează Belorusia, situația în Caucaz, mai vin și alegerile lor din 2021...

Mai multă lume consideră că regimul lui Putin acumulează tensiune pe interior și se confruntă cu mai multe probleme. Și dacă noi, în special vorbesc de dna Maia Sandu, va reuși să manifeste nu numai voință politică, dar și să acumuleze toată competența care este în societatea noastră pentru rezolvarea unor probleme de ordin strategic, care, nu că au fost lăsate baltă, dar conștient au fost transformate în surse de venituri murdare, am în vedere situația din sectorul energetic, cu cele 7 miliarde de dolari. Susținătorii lui Dodon mi se pare că nu se grăbesc să scoată din buzunar câteva mii de dolari pentru a plăti gazul rusesc fura în Transnistria. E vorba de același conflict transnistrean, e vorba de integrarea societății noastre în baza criteriului de cetățenie. Deoarece noi am văzut, în unele regiuni ale R. Moldova, la ce mizerie a ajuns Igor Dodon în intenția de a-i manipula pe cetățenii noștri. Noi trebuie să asigurăm un nivel de integrare a societății noastre în baza cetățeniei și să facem un pas într-o calitate nouă, necunoscută de noi. Eu sunt sigur că noi nu vom admite destabilizarea, iar faptul că cineva va pleca din parlament, eventual pe banca acuzaților, asta nu va însemna destabilizare, va însemna un pas spre normalizare.”

Europa Liberă: Din actualul parlament? Ar putea să plece deputații direct pe banca acuzaților?

Oazu Nantoi: „De ce nu? Noi doar suntem egali în fața legii? Și sunt foarte multe semne de întrebare, nu în acest studio să-mi demonstrez deșteptăciunea. Sunt foarte multe semne de întrebare în ce privește schemele murdare din diferite domenii. Care aduc la faptul de îmbogățiri de miliarde din contul faptului că cetățenii pierd țara lor și pleacă în alte țări. Și aici avem de clarificat foarte multe lucruri și eu sper că, odată și odată, justiția se va face nu la mitinguri, ci în instanță.”

Europa Liberă: Cetățenii pierd țara lor, spuneți Dvs. Ieri a spus-o aici, în studioul Europei Libere, și premierul Chicu, că Moldova e un stat care riscă să dispară.

Oazu Nantoi: „Știți, eu nu că sunt gelos pe faptul că dl Chicu ceva a spus cu o zi înaintea mea, dar pur și simplu, în opinia mea personală, eu consider că dl Chicu, din momentul investirii în funcție a dnei Maia Sandu, trebuie să redevină cetățean de rând și să-i dorim sănătate și suces în viața personală.”

Europa Liberă: Întâmplător sau nu, socialiștii vor un statut special pentru limba rusă.

Oazu Nantoi: „Știți care-i situația? Cunoaștem că papagalii învață unele cuvinte. Și iată că papagalul politic igor dodon, care încă în 2016 a mers conștient pe linia instigării vrajbei interetnice, găsiți pe internet 2 aprilie 2016, marșul în susținerea statalității organizat de Irina Vlah și unde Igor Dodon strigă că piciorul jandarmului român nu va păși pe pământul moldovenesc. Eu n-am adus în acest studio foile volante cu conținut murdar distribuite în stânga Nistrului înainte de alegerile din 13 noiembrie 2016, unde el iarăși mergea pe linia instigării vrajbei interetnice. Acest individ, foarte mediocru, în pofida faptului că se anunță președintele Federației de șah, el recurge la ceea ce poate.”

Europa Liberă: Deci, limba rusă va avea un statut special în R. Moldova?

Oazu Nantoi: „Eu nu consider că această întrebare va fi votată în parlament și, între noi fie vorba, limba rusă are un statut care nu depinde de politicieni. Ea trăiește, își are viața ei și nu are nevoie să fie protejată de Igor Dodon.”

Europa Liberă: Dar proiectul ar putea să fie examinat în parlament?

Oazu Nantoi: „Știți, îmi atribui mie meritul că am anihilat provocarea pusă la cale de Partidul Socialiștilor, în frunte cu Igor Dodon, când ei au pus pe rol, pe 16 iulie a anului curent, trei proiecte de legi, așa numitele trei proiecte de legi găgăuzești. Scopul lor era foarte simplu și cinic. La 20 iulie, comisia juridică, în frunte cu Vasile Bolea, le-a aprobat în pofida faptul că proiectul de lege nr. 329 este evident anticonstituțional. Ideea era ca ei să introducă pe ordinea de zi...”

Europa Liberă: Ca să le fie oferite mai multe împuternici...

Oazu Nantoi: „Nu, nu, nu. Ideea era cu totul alta! Înainte de campania electorală, Igor Dodon a avut foarte multe probleme când se ducea la Comrat, inclusiv la Adunarea Populară, unde lui în față i se spunea că el i-a mințit în repetate rânduri pe găgăuzi. Și Igor Dodon a vrut ca aceste proiecte de legi să ajungă pe rol, să fie incluse pe ordinea de zi, să nu treacă, și el pe urmă să se ducă la Comrat și să spună: eu sunt bun, dar naționaliștii români mă împiedică să fiu pe placul vostru. Acum e exact același lucru. El este un individ foarte primitiv, dar problema este nu că el e primitiv, problema este periculos pentru acea unitate civică de care noi avem nevoie, pentru ca să rezolvăm problemele în care ne-a băgat binomul Dodon și Plahotniuc. De aceea, Dodon este un individ primitiv, intrat în panică, deoarece simte că pierde terenul de sub picioare, și noi nu trebuie să-i permitem ca el să-și realizeze provocările. Parlamentul trebuie să fie dizolvat, justiția să fie justiție, și țara trebuie să aibă posibilitatea să-și aleagă un parlament format din oameni care nu trag în spatele lor acel binom rușinos care a stors totul din țara asta.”

Europa Liberă: După câștigarea mandatului de președinte de către Maia Sandu, ea a făcut mai multe declarații, inclusiv privind soluționarea problemei transnistrene. Au urmat reacțiile de la Moscova și iarăși s-au adus în actualitate subiectul ce ține de forțele de pacificare, de statutul care trebuie să-i fie oferit regiuni transnistrene...

Oazu Nantoi: „Dacă-mi permiteți, eu sunt acela care nu numai că m-am născut în Ucraina, dar și sunt conștient de importanța Ucrainei, în situația în care Ucraina ne desparte pe noi de Federația Rusă, geografic, și Ucraina se confruntă cu probleme extrem de grave în relațiile cu Rusia. Și este absolut normal că, după ce Igor Dodon a declarat public cum că Crimeea aparține Rusiei, a devenit persona non-grata în Kiev timp de patru ani. ”

Europa Liberă: N-a întreprins nicio vizită în Ucraina, asta vreți să spuneți?

Oazu Nantoi: „Nu i s-a permis, nu a fost acceptat. A fost un caz când el, undeva, în drum, a aterizat cu avionul la Kiev și aștepta măcar un avion să vină la scara avionului său, să se salute cu el, și n-a venit nimeni! Și este evident că alegerea dnei Maia Sandu a provocat o reacție extrem de pozitivă la Kiev, dna Maia Sandu a fost felicitată de dl Zelenski...”

Europa Liberă: Și invitată să întreprindă o vizită la Kiev.

Oazu Nantoi: „Nu numai. Și a venit corespondentul de la site-ul eurointegration.com.ua, care a intervievat-o pe dna Maia Sandu. Dna Maia Sandu a spus lucruri absolut cumpătate și responsabile în acel interviu. Ce întreprinde clanul Dodon? Când spun clanul Dodon, îi am în vedere pe acei indivizi de la Kremlin, care au investit bani în Dodon, convingându-l pe Putin că el este un proiect viabil. Ei acuma încearcă să-i creeze imaginea dnei Maia Sandu ca instigatoare de război, pentru ca să mai stoarcă niște bani pentru acest proiect ratat care este Igor Dodon și el mai încearcă să convingă Kremlinul că el mai poate fi util.

Dar eu sunt sigur că societatea noastră deja nu reacționează la provocări atât de primitive și, odată și odată, va veni momentul când făptașul acestor provocări va trebui să răspundă. Noi nici nu ne dăm seama cât de mult am degradat sub aspectul securității naționale.”

Europa Liberă: Și totuși am să citez un deputat din Duma Federației Ruse, care spunea: problema transnistreană ar fi putut fi rezolvată în urmă cu 17 ani, când Rusia a propus acel memorandum Kozak, dar acel proiect a fost respins sub presiunea SUA. E vorba de doamna Panina.

Oazu Nantoi: „Mare expertă în problema conflictului transnistrean! ”

Europa Liberă: Adică rușii au renunțat la planul Kozak sau nu au renunțat?

Oazu Nantoi: „Eu sunt acela care cu vreo 20 de ani în urmă am spus că cheia soluționării conflictului transnistrean nu e la Kremlin, cum spun impotenții corupți de la guvernare, dar e la Chișinău, deoarece, dacă vrei ca această problemă să fie rezolvată, trebuie să ai competență, trebuie să nu fii implicat în businessul criminal, adică să nu fii corupt, și să fii capabil să găsești suport internațional pentru rezolvarea pașnică a acestei probleme. Și acei papagali din Duma de stat care, la comanda nu știu cu, fac asemenea declarații, ei fac parte din acel clan, din acea partidă politică ratată de la Kremlin, care vrea să-l convingă pe Putin că Dodon încă mai poate fi util.”

Europa Liberă: Eu v-am întrebat: au renunțat rușii la planul Kozak?

Oazu Nantoi: „Dar eu vă întorc altfel întrebarea: dar la Chișinău am avut vreo guvernare care, în mod real, a vrut să soluționeze aceste probleme timp de 30 de ani, spuneți-mi vă rog?! Eu, care am trecut prin problema asta începând din Frontul Popular, din 89. De ce noi căutăm problema în ruși, în situația când la noi nu s-a întreprins nimic pentru soluționarea conflictului și, mai mult, toți sunt bucuroși: facem bani prin contrabandă, prin scheme în energetică. Deci, problema este în noi! Dacă noi vom fi cetățeni și ne vom simți stăpâni pe țara noastră, atunci, probabil, va deveni clar care sunt capacitățile Rusiei de a ne încurca sau nu știu ce.”

Europa Liberă: Pe agenda președintelui Maia Sandu trebuie să se regăsească soluționarea conflictului transnistrean? Pentru că, chiar Dvs. ați spus că de ani de zile în această problemă, în prioritățile cetățenilor, nu se regăsește măcar în primele zece.

Oazu Nantoi: „Mi-aduc aminte de anul 2009-2010, când noi toți eram bătuți de cahla eurooptimismului, parcurs european etc. Dar n-am formulat întrebarea: UE are probleme cu Ciprul – UE este gata să ne accepte pe noi, să importe un conflict în spatele căruia se află Federația Rusă? Răspunsul este banal: nu! Statul R. Moldova, odată și odată, trebuie să rezolve această problemă? Da! Și eu am comparat zona transnistreană, îmi cer scuze, cu o tumoare canceroasă care nu poate fi extirpată.”

Europa Liberă: Și atunci?

Oazu Nantoi: „Ea trebuie să fie tratată! Eu sper foarte mult că, după ce depășim faza de asanare și de asigurare a funcționalității structurilor de stat, deoarece președintele are nevoie de pârghii, de instrumente, nu poți cu mămăligă să spargi zidul; prin urmare, eu sunt sigur că va veni și momentul soluționării pașnice, etapizate, dirijate, a acestui conflict.”