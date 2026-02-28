Odesa. Patru ani de război. „Secretul rezistenței”

Odesa - numită adesea cu mândrie în Rusia drept „un oraș rusesc” și „Perla de pe malul mării” - a fost supusă bombardamentelor armatei ruse chiar din primele zile ale invaziei pe scară largă în Ucraina. Locuitorii Odesei mărturisesc că această „teroare” nu a contenit, ci a crescut în cei patru ani de război. Au fost distruse sau avariate clădiri civile, infrastructura portuară, energetică și feroviară, rețelele de aprovizionare cu căldură și apă. Au fost morți și răniți.

În primele săptămâni ale războiului, zeci de reporteri străini s-au grăbit să ajungă la Odesa. Și se înțelege de ce – pentru a surprinde imagini spectaculoase ale rezistenței din acest oraș plin de viață.

Cu toții au fotografiat celebrul Teatru de Operă din Odesa și monumentul lui Duke, pe care locuitorii orașului le-au protejat cu saci de nisip aduși direct de pe plajă. Au filmat cum șoferii de troleibuze manevrează cu îndemânare printre „aricii” antitanc de pe strada Pușkin (redenumită apoi în strada Italiană) sau cum blocuri de beton și alte fortificații defensive sunt aduse pe străzi direct de pe banda rulantă a marilor întreprinderi sau a micilor ateliere.

Mulți jurnaliști străini și analiști prezenți la fața locului afirmau cu convingere: „Rușii nu vor îndrăzni să bombardeze cartierele rezidențiale din Odesa, orașul este prea cunoscut în lume”.

În scurt timp însă, tragedia familiei Glodan a spulberat iluziile privind „atitudinea specială” a agresorului față de Odesa. Valeria Glodan și fiica sa de numai trei luni, Kira, precum și mama sa, Ludmila, toate din Odesa, împreună cu alte cinci persoane, au fost ucise în ajunul Paștelui în apartamentele lor din complexul rezidențial „Tiras”, în urma unui atac cu rachete al Rusiei.

După ce și-a pierdut fiica cea mică, soția și soacra pe 23 aprilie 2022, Iurii Glodan, un bărbat cu o profesie pașnică de bucătar, s-a alăturat în jumătate de an Brigăzii 3 de asalt. A murit în luptele pentru Avdiivka în 2023.

Iar strada Ilf și Petrov din raionul Kievskii al orașului Odesa, unde locuia familia, a fost redenumită în memoria celor uciși de rorțele rusești – strada Familiei Glodan.

Cel care a ordonat atacul cu rachete X-101 asupra civililor din Odesa, lansat tocmai din zona Mării Caspice, este general-locotenentul rus, comandantul aviației cu rază lungă de acțiune a forțelor aeriene și spațiale ale Federației Ruse, Serghei Kobilaș, care este originar din Odesa, potrivit procuraturii regionale Odesa. În Ucraina, el este acuzat de „încălcarea legilor războiului” și omor intenționat, iar Curtea Penală Internațională a emis un mandat de arestare pe numele său pentru presupuse crime de război.

Astăzi, când treci pe lângă clădirea cu 16 etaje „Tiras”, panourile de sticlă sparte ale fațadei ne amintesc de ziua neagră dinaintea Paștelui de acum patru ani.

Odesa este, în general, împânzită cu urme ale războiului purtat de Rusia, care „găsește” peste tot „centre de luare a deciziilor” sau „baze de mercenari”.

Centre de afaceri și hipermarketuri, piețe alimentare, centre auto, grădinițe, școli... Chiar și morminte din cimitire au fost distruse/avariate... Au fost distruse clădiri rezidențiale, în special în centrul istoric, care se află sub protecția UNESCO.

Rusia a lansat peste 870 de atacuri asupra regiunii Odesa de la începutul războiului, potrivit datelor procuraturii regionale, în urma cărora au fost ucise 205 persoane, inclusiv 12 copii.

Marea ne hrănește, dar ne aduce și pericole

După ce a început războiul, Rusia a pus presiune pe Odesa în primul rând dinspre mare: a blocat zeci de nave comerciale străine în porturile „Marii Odese” (Odesa, Pivdennîi, Cernomorsk); a capturat în stil pirateresc nave de marfă în zona Insulei Șerpilor (în ultimele zile ale lunii februarie 2022, navele „Athena” și „Princess Nicole” au fost escortate de ruși în Crimeea anexată); a atacat cu rachete alte nave comerciale, fără a ține cont de pavilionul sub care navigau.

La 25 februarie 2022, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra petrolierului MILLENNIUM SPIRIT (sub pavilionul Moldovei) în rada portului Odesa. A izbucnit un incendiu care, dacă ar fi declanșat o explozie, putea provoca o catastrofă ecologică, deoarece nava transporta 500 de tone de motorină. În următoarele câteva luni, din cauza blocării navigației, nava fără echipaj a plutit în derivă în apele teritoriale. În timpul unui alt atac aerian cu un avion Su-30 asupra regiunii Odesa în iulie 2022, MILLENNIUM SPIRIT a fost din nou lovit de o rachetă X-31.

Atacurile rusești asupra infrastructurii portuare și a navelor civile nu au încetat pe toata durata războiului.

Există perioade în care porturile Odesa, Pivdennîi și Cernomorsk sunt atacate în fiecare noapte. Apoi urmează o scurtă perioadă de acalmie.

Astfel, la începutul lunii ianuarie 2026, a fost lovit un cargou sub pavilionul Insulelor Comore, care era încărcat cu soia în portul Odesa. În urma atacului, un membru al echipajului, cetățean sirian, a murit. De asemenea, a fost avariată o altă navă civilă sub pavilionul Saint Kitts și Nevis.

La începutul invaziei în Ucraina, Rusia a acordat o atenție deosebită operațiunilor din Marea Neagră pentru a ocupa întreaga coastă, inclusiv Odesa, și a avea acces la regiunea transnistreană a Republicii Moldova, spune Oleksandr Kovalenko, analist militar și politic la „Rezistența informațională”. Potrivit lui, gruparea rusă de nave de desant din Marea Neagră oferea la acel moment posibilitatea de a efectua o debarcare simultană pe coastă a 4-4,5 mii de pușcași marini.

Atunci (sfârșitul lunii februarie-începutul lunii martie 2022 – n.red.), afirmă Kovalenko, comandamentul rus nu avea un răspuns la întrebarea dacă sistemul antinavă ucrainean „Neptun” a fost distrus sau nu în urma atacurilor lor.

Ucrainenii nu au întârziat cu răspunsul – sub forma mai multor rachete R-360 ale complexului de coastă „Neptun”, care au lovit nava amiral a Flotei Mării Negre a Federației Ruse, crucișătorul cu rachete „Moscova”.

În Odesa, se credea întotdeauna că este prestigios să locuiești cât mai aproape de plaje, astfel încât să ai vedere la mare. Însă, din cauza războiului, acest avantaj s-a transformat mai degrabă într-o amenințare.

La sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie 2022, locuitorii din Odesa au văzut din aceste apartamente manevrele navelor inamice în largul portului. Forțele rusești au bombardat țărmul cu artileria navală.

O debarcare în toată regula a trupelor rusești nu a mai avut loc, invadatorii nu au îndrăznit să acționeze nici măcar în momentul cel mai favorabil pentru ei.

În legătură cu aceasta, unii localnici își amintesc de gestul mitropolitului Agafangel al Odesei și Izmailului, din cadrul Bisericii Ortodoxe Ucrainene subordonate Moscovei, care a mers cu icoana de-a lungul țărmului pentru a proteja orașul. Însă, șeful administrației militare a regiunii Odesa (din mai 2023) Oleg Kiper, a afirmat într-un interviu că: „S-a stârnit o furtună, iar desantul rus nu a putut să se apropie de țărmurile Odesei”.

Au existat totuși încercări ale armatei ruse de a se debarca în diferitele zone ale regiunii Odesa. Reprezentanții armatei ucrainene afirmă că riposta a fost una zdrobitoare. Respingerea chiar și a celei mai mici încercări de debarcare a trupelor presupune, potrivit acestora, pierderi inevitabile de ambele părți. Dar aceste date vor fi făcute publice abia după război, spun autoritățile.

Atacurile nocturne cu Shahed

A trăi pe timp de război lângă mare înseamnă să fii și martor la un fel de „război al stelelor” noaptea, când apărarea antiaeriană respinge atacurile cu drone rusești venite dinspre mare.

În august-septembrie 2022, în spațiul aerian al Ucrainei au apărut pentru prima dată drone kamikaze de tip „Shahed”. Regiunea Odesa a fost printre primele în care inamicul a început să le folosească activ, devenind practic un poligon de testare pentru noile modificări ale UAV-urilor de atac. În timp, aceste aparate de zbor au devenit mai performante ca putere de foc – acum ajung la peste 90 kg în loc de 30 kg la început – și pot zbura foarte jos, rămânând invizibile pentru sistemele de supraveghere, spune Serhii Sudets, locotenent-colonel al Gărzii Naționale a Ucrainei.

Sudets este vocea canalului „Alarmă aeriană”, pe care l-a fondat, care transmite mesajul: „Odesa! Atenție! În largul mării se formează un nou grup (de drone „Shahed” – n.red.)”.

Într-un recent interviu acordat agenției UNIAN, analistul militar și politic al grupului „Rezistența informațională”, Oleksandr Kovalenko, și-a exprimat dezamăgirea față de faptul ca s-au pierdut patru ani pentru transformarea Odesei într-un bastion al apărării, având în vedere vulnerabilitatea acestui oraș.

„A fost complet ignorată problema consolidării apărării antiaeriene cu sisteme moderne, inclusiv drone antiaeriene”, a afirmat el, adăugând că sistemul eșalonat de apărare antiaeriană al orașului se numără printre cele mai slabe din țară. Expertul consideră că cea mai proximă provocare pentru forțele de apărare din sudul Ucrainei ar putea fi extinderea de către armata rusă a tacticii de folosire a dronelor-momeală de tip „Gerbera” și „Parodia”, când apărarea antiaeriană este distrasă de ținte care pur și simplu nu există.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, pe 24 februarie 2026, că 80% din teritoriul țării nu dispune de sisteme de apărare antiaeriană pentru protecție împotriva rachetelor balistice.

Neutralizarea de către angajații Serviciului Național de Situații de Urgență a unei drone neexplodate în limanul Nistrului:

La sfârșitul anului 2025, în regiunea Odesa, la o distanță de 30-40 km de centrul regional, au început să cadă pentru prima dată bombe aeriene ghidate. Acest lucru înseamnă și faptul că avioanele rusești din Marea Neagră se pot apropia la o distanță de la care le pot lansa. Expertul Oleksandr Kovalenko este de părere că noua amenințare este una „destul de serioasă”:

Este o amenințare serioasă pentru anul 2026, mai ales că rușii au început să folosească bombe aviatice cu fragmentare și efect incendiar...

„Folosirea bombelor ghidate reprezintă o amenințare serioasă nu numai pentru Odesa și regiunea Odesa, ci și pentru regiunea sudică în general. Rușii au început să monteze acceleratoare reactive pe bombele lor ghidate de 250 și 500 kg. Acest lucru permite proiectilului să parcurgă o distanță mult mai mare, raza de zbor putând ajunge la 150 km și chiar mai mult.

Bombardierele rusești Su-34, care au cele mai bune performanțe în lansarea bombelor aeriene (scopul pentru care au fost create), pot acum să acționeze în sudul Ucrainei de la o distanță sigură pentru ele. Există diferite variante și scenarii pentru a contracara problema bombelor aeriene în zona sudică. Dar, da, este o amenințare destul de serioasă pentru anul 2026, mai ales că rușii au început să folosească bombe aviatice cu fragmentare și efect incendiar - OFZAB –, care provoacă nu numai distrugeri, ci și incendii de amploare. Acestea pot deveni un alt instrument de terorizare a populației civile.”

Un alt pericol care persistă încă, legat de mare, sunt minele. Rusia a minat zone întregi din apele teritoriale pentru a bloca navigația civilă și a opri funcționarea porturilor ucrainene, potrivit specialiștilor. Pentru minarea zonei „coridorului cerealier” ucrainean, armata rusă a utilizat activ, cel puțin până în 2023, aviația tactică. Nu numai mine marine, ci și mine fluviale, anti-debarcament și altele, cu care au fost plasate pe ambele maluri ale râului Nipru, au ajuns în limanul Nipru-Bug și în Marea Neagră după iunie 2023.

În cele din urmă, minele marine au devenit o problemă pentru alte țări din regiunea Mării Negre, deoarece, plutind pe mare, acestea ajung în apele românești, bulgare și turcești.

În ceea ce privește Odesa și regiunea, având în vedere pericolul actual reprezentat de mine, mai ales după furtuni, dar și riscul (deși minim, dar totuși nu complet exclus) al unei tentative de debarcare a trupelor de desant rusești, deschiderea litoralului regiunii Odesa pentru afaceri și agrement poate fi considerată „mai degrabă un compromis între interesele economice și prioritățile de securitate”, au afirmat surse militare pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL.

Infrastructura energetică a regiunii Odesa

O altă vulnerabilitate a Odesei este lipsa aproape completă a propriilor capacități de generare a energiei electrice, în timp ce consumul regiunii este unul semnificativ. Doar la mijlocul lunii februarie, trei substații electrice din oraș au fost atacate, în mod repetat, într-o sigură săptămână. În total, potrivit Rețelelor de distribuție DTEK, 31 de obiective energetice din regiune au fost avariate sau distruse de la începutul războiului.

În primul an de război, Odesa a fost printre primele orașe din Ucraina care s-au confruntat cu întreruperi masive de curent electric. La sfârșitul lunii octombrie 2022, când bombardamentele rusești au distrus una din marile centrale electrice care alimentau o parte din Odesa și din regiunea Odesa, orașul a intrat pentru prima dată în programul de întreruperi. Până în primăvară, oamenii au avut curent electric în ture de câte patru ore, urmate de alte patru fără curent. Specialiștii DTEK își amintesc că în sezonul 2022-2023, sistemul energetic a fost repus în funcțiune de șase ori.

Sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026 au arătat că situația energetică poate fi și mai dificilă. După bombardamentele masive din 13 decembrie, aproape întreg orașul a rămas fără electricitate timp de cel puțin cinci zile. Dar abia și-au revenit, că noi lovituri punctuale au fost aplicate obiectivelor energetice din anumite zone ale orașului. Mulți au întâmpinat Anul Nou fără electricitate.

Specialiștii din domeniul energetic recunosc: liniile, echipamentele și rețeaua în ansamblu funcționează la limita capacității. Odesa, o parte din regiune și centrele raionale ale acesteia se confruntă de mult timp cu întreruperi neprogramate – deconectările de urgență dispuse de „Ukrenergo” sunt necesare pentru a proteja echipamentele încă funcționale de suprasarcină.

Care sunt acum dificultățile majore pentru lucările de reparații? Serviciul ucrainean al RFE/RL a adresat această întrebare șefului rețelelor de distribuție DTEK Odesa, Dmitri Grigoriev, la doar câțiva pași de transformatorul substației care încă fumega. El a răspuns scurt: „Echipamentele energetice”. Dacă odinioară multe întreprinderi din Ucraina produceau astfel de echipamente, acum unele au fost distruse, iar altele sunt sub ocupație. Ucraina are nevoie de mai multe echipamente – nu doar Odesa suferă de pe urma întreruperilor de curent. Chiar și cu ajutorul partenerilor străini, procesul de obținere a unui transformator de o anumită clasă, putere și tensiune durează în medie 6-8 luni.

Transportul public electric, care anterior acoperea cam 40% din fluxul dc călători - adică peste 150 de tramvaie și troleibuze zilnic -, nu funcționează de două luni. Toate stațiile electrice care alimentează rețeaua de troleibuze și tramvaie au rămas fără curent. Există o penurie de energie electrică pentru populație și instituțiile sociale, astfel încât transportul electric rămâne în depou, iar pe rutele acestuia au fost introduse autobuze „sociale” – gratuite, transferate la Odesa din alte orașe ucrainene până la stabilizarea situației privind alimentarea cu energie electrică.

„Obosiți, dar rezistăm”

„Dacă aș putea da timpul înapoi cu patru ani, aș face la fel – m-aș duce la biroul de recrutare”, a mărturisit într-un interviu pentru Serviciul ucrainean al RFE/RL, veteranul războiului ruso-ucrainean, cavaler al Ordinului „Pentru curaj” de gradul III, fost luptător al Brigăzii 28 Mecanizate „Cavalerii Campaniei de Iarnă”, Serhii Șuleak.

Angajat al „Oschadbank” și unul din liderii fanilor echipei de fotbal „Cernomorets” din Odesa, Serghei, care suferă de o dizabilitate de gradul II încă din copilărie, ar fi putut să nu se înroleze în armată, cu atât mai mult ca voluntar. Cu toate acestea, s-a înrolat.

Totuși, nu era mulțumit să „mărșăluiască cu pompă” pe străzile orașului ca membru al apărării civile. La sfârșitul lunii martie 2022, făcea deja parte din Brigada 28 mecanizată și îndeplinea misiuni de luptă împreună cu camarazii săi la granița dintre regiunile Herson și Nikolaev.

După ce a fost rănit și demobilizat, acum doi ani, s-a întors la viața civilă. La întrebarea ce urmăresc forțele rusești prin intensificarea atacurilor asupra Odesei, Serhii răspunde:

„Să provoace proteste ale populației, cred. Fără sprijinul populației, frontul nu va rezista. Prin blocarea străzilor din cauza lipsei curentului și cu atitudini de genul „să moară capra vecinului” - locuitorii din Odesa nu fac decât să joace în favoarea inamicului”, spune fostul militar.

„Suntem obosiți. Dar suntem în viață. Și atâta timp cât suntem în viață, rezistăm”, a scris, recent, după una din nopțile marcate de noi atacuri aeriene rusești, Oksana Alekseeva, voluntară la Odesa din 2014, iar din 2024 - șefă a Serviciului de patronaj al Forțelor Navale, care sprijină familiile marinarilor ucraineni. „Este nevoie doar de o acceptare a situației. Și, se pare, fără iluzii că războiul se va termina în curând.”

Invazia militară rusă pe scară largă în Ucraina continuă din dimineața zilei de 24 februarie 2022. Rusia neagă că duce un război de agresiune împotriva Ucrainei și a numit acest conflict „operațiune specială”. Conducerea Rusiei neagă, de asemenea, că armata rusă ar lansa atacuri țintite asupra infrastructurii civile a orașelor și satelor din Ucraina în cadrul unui război pe scară largă, omorând populația civilă și distrugând spitale, școli, grădinițe, obiective energetice și de aprovizionare cu apă. Autoritățile ucrainene și organizațiile internaționale califică aceste atacuri drept crime de război ale Federației Ruse, iar Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei le califică drept genocid.

