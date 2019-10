Olesea Stamate: Toți cei patru candidați selectați au potențialul să devină un procuror bun

O comisie de experţi aleşi de Ministerul Justiţiei a selectat, dintr-o listă de 20 de pretendenţi, patru candidaţi la funcţia de procuror general. În finala de la Consiliul procurorilor au ieşit, astfel, trei actuali sau foşti procurori şi un singur reprezentant al societăţii civile, fapt ce a atras dezamăgirea prim-ministrei Maia Sandu, dar a atras mai multe critici de lipsă de voinţă pentru reformarea adevărată a procuraturii, imputată autorităţilor. O discuție la această temă cu ministra justiției Olesea Stamate.





Europa Liberă: Critici, dna ministru, inclusiv din partea prim-ministrei, că s-a așteptat să fie mai mulți oameni din societatea civilă. Și într-adevăr era, ca și cum legea s-a schimbat, ca să fie mai mulți ne-procurori pe acolo. Ce ne puteți spune Dvs. despre asta?



Olesea Stamate: „Și eu mi-aș fi dorit să văd mai mulți reprezentanți ai societății civile care întrunesc condițiile menționate în lege în această listă. Dar Dvs. ați văzut cine au fost candidații care au depus dosarele. Din păcate, nu au fost suficienți candidați din societatea civilă dintre care să putem alege mai mulți care ar fi putut să fie propuși CSP.”

Europa Liberă: Dar un nume se vehiculează – cel al lui Ștefan Gligor. Ne puteți da detalii de ce nu a trecut calificarea?

Olesea Stamate: „Nu știu dacă cunoașteți cum s-a desfășurat propriu-zis evaluarea. Deci, fiecare din membrii comisiei a oferit un punctaj în funcție de criteriile care erau evaluate la fiecare candidat, ulterior, sumând punctajul, am avut un top, de sus în jos, a candidaților – de la cel mai mare punctaj până la cel mai mic. Iar în baza acestui punctaj, membrii comisiei s-au exprimat și prin vot pentru a confirma acei candidați care urmează a fi propuși CSP.

Candidatul care urma a fi propus CSP trebuia să întrunească 46 de puncte. Pentru Ștefan Gligor, eu am votat în cadrul comisiei, eu nu pot să vă spun alte detalii din cadrul comisiei pentru fiecare, deci nu voi deschide parantezele cine și cum a votat. Asta este la discreția fiecărui membru al comisiei să zică sau să nu zică. Eu pot să spun despre votul meu, dar nu a fost întrunit numărul suficient de voturi pentru a-l promova mai departe la CSP.”



Europa Liberă: Cei care critică rezultatele acestui concurs, probabil, se gândesc ce ar putea ieși când se duc trei procurori în CSP și doar un reprezentant al societății civile, probabil CSP-ul va alege cu mai mare dare de mână un procuror, pentru că e din sistem. Cum priviți aceste posibile evoluții sau anticipații pe care le prevăd unii?

Olesea Stamate: „Faptul că în această listă sunt trei din sistem și unul care este din afara sistemului demonstrează o dată în plus că această comisie și-a făcut lucrul absolut independent și obiectiv, deci a evaluat candidații în mod obiectiv. Și vă veți putea convinge de acest lucru foarte curând.

Au început să fie plasate primele înregistrări video ale interviurilor, toate vor fi plasate până la sfârșitul zilei, acum sunt în varianta brută, deci neprelucrată și poate nu este o calitate foarte bună, dar până la finele zilei vor fi plasate toate deja per fiecare candidat, ca cei interesați să poată vedea ce candidat și ce prestație a avut în cadrul interviului. Deci, acei candidați care au fost propuși în lista care a fost prezentată aseară sunt acei candidați care au întrunit atât scorul cel mai mare la evaluare, cât și votul majorității membrilor comisiei, astfel că din punctul de vedere al comisiei care a considerat că acești candidați sunt cei care merită cel mai mult să vină la cârma Procuraturii sunt acei candidați în care comisia a avut încrederea că o să facă față.”

Europa Liberă: Pe de altă parte, sunt voci care pun la îndoială relevanța concursurilor în general. Dvs. credeți că e o soluție bună, totuși?

Concursurile sunt complicate. Noi am încercat să facem maximum posibil...



Olesea Stamate: „Concursurile sunt complicate. Noi am încercat să facem maximum posibil ca acest concurs să fie, într-adevăr, unul atât transparent și obiectiv, cât și unul cu rezultate pe măsură. Însă la următoarele intervenții de genul acesta, eu personal și cred că și colegii din Guvern se vor gândi de 10 ori dacă merită să mai facem concursuri. Explic de ce.

Concursurile funcționează bine într-un mediu democratic, acolo unde instituțiile își fac treaba așa cum scrie legea. Dacă ANI își făcea treaba în Republica Moldova, dacă CNA, dacă Procuratura, dacă MAI, la urma urmei, își făceau treaba așa cum scrie legea în Republica Moldova, membrii comisiei se concentrau strict pe evaluarea calităților profesionale și personale ale candidaților.

Noi, în schimb, a trebuit să dedicăm foarte mult timp ca să verificăm declarații de avere și interese, să verificăm materialele jurnaliștilor de investigație, să solicităm informație de la Serviciul Informație și Securitate, precum și de la alte organe abilitate, deci noi am făcut lucrul de detectivi. Or, lucrul acesta nu trebuia să-l facă membrii comisiei. Membrii comisiei trebuiau să aibă în față lista candidaților care sunt integri și asupra cărora nu planează dubii de integritate și să-i evalueze doar pe criterii de profesionalism. Noi nu ne-am permis lucrul acesta.”

Europa Liberă: Dar acum, după acest exercițiu, puteți pune mâna în foc pentru fiecare dintre ei în ce privește integritatea? De ce vă întreb? Pentru că deja au observat unii, în funcție de declarațiile de avere ale unor candidați, că au declarat venituri poate mai mici decât proprietăți sau terenuri cumpărate în perioada declarată.

Olesea Stamate: „Vizavi de candidații care au fost propuși în listă, noi nu am putut identifica îngrijorări serioase ce se referă la venituri. S-ar putea ca să apară informații pe care noi nu le-am avut la îndemână, asta este o altă întrebare, dar din informațiile pe care a reușit comisia să le colecteze, noi nu am avut, nu am putut ridica dubii serioase cu privire la integritatea lor.”

Europa Liberă: Dar în legătură cu afilierea politică? De ce vă întreb? Pentru că zvonurile sunt zvonuri, totuși a existat un zvon că unul din cei 4, de exemplu, dl Stoianoglo ar fi agreatul socialiștilor. Ce garanții există că nu putem vorbi de niciun fel de afiliere politică?

Toți membrii comisiei au decis în mod colegial că argumentele care au fost prezentate de dl Stoianoglo au justificat alegerea și promovarea dlui...



Olesea Stamate: „Garanții nu există în niciun caz. Deci, eu nu cred că în Republica Moldova la momentul de față cineva vă poate da o garanție cu privire la oricare dintre candidați - și cei care au fost propuși, și cei care ar fi putut fi propuși –, însă toți membrii comisiei au decis în mod colegial că argumentele care au fost prezentate de dl Stoianoglo au justificat alegerea și promovarea dlui către CSP. Deci, acele întrebări și acele semne de întrebare care planau vizavi de afilierea anterioară a dlui cu Partidul Democrat, presupun că au fost spulberate de explicațiile oferite de dlui, astfel încât a reușit să convingă membrii comisiei care erau foarte, să spunem așa, critici față de faptul că ar trebui să-l susțină.”

Europa Liberă: Vi s-a cerut demisia. Aceste cereri vin din partea unor activiști mai mult, nu am auzit vreun politician să fi făcut asta, totuși, cei care au făcut-o zic că rezultatele acestui concurs arată, de fapt, că există o lipsă de voință pentru reforme substanțiale în Procuratură. Cum le răspundeți?

Fiecare dintre ei are potențialul să devină un procuror bun...



Olesea Stamate: „Prefer să nu comentez aceste inițiative. Deci, noi facem tot ce ne stă în putere ca să avansăm reformele în sectorul justiției. Drumul nu este deloc ușor, este unul destul de anevoios. Zic din nou: în condițiile în care instituțiile statului nu-și fac treaba și trebuie s-o faci tu în locul lor cu resursele de care de multe ori nu dispui, din punctul meu de vedere, fiecare dintre ei are anumite avantaje și dezavantaje, anumite, să le spunem așa, puncte forte care îi avantajează față de alți candidați și din contra pe undeva îi dezavantajează, eu cred că fiecare dintre ei are potențialul să devină un procuror bun.”

Europa Liberă: Prim-ministra Maia Sandu v-a cerut vreo explicație, pentru că și-a exprimat într-un fel dezamăgirea ieri într-un comentariu pe urme fierbinți, ca să zic așa, ale concursului?

Olesea Stamate: „Am discutat rezultatele concursului cu dna prim-ministru, nu neapărat într-un mod de a-mi cere socoteală sau explicații. Fiecare concurs își are riscurile sale, este un mod de a numi o persoană, deci prin numire și atunci ai, îți asumi direct responsabilitatea pentru persoana pe carte ai numit-o și activitatea pe care o desfășoară; un alt mod de a selecta persoana este prin concurs și atunci riscul este iar mai mult din partea instituției care gestionează concursul, însă nu are un control atât de mare sau poate foarte mic asupra concursului propriu-zis. Dar legea ne impune, Constituția ne impune să avem cât de cât un proces participativ la etapa respectivă, deoarece CSP-ul are rolul de a asigura numirea, eliberarea, evaluarea și demisia eventuală a procurorilor.”

Europa Liberă: Președintele a anunțat că va crea un consiliu de experți pe lângă Președinție, total independent, care să se implice în reforma justiției. Cum înțelegeți Dvs. această inițiativă? E nemulțumit președintele de ce reușește să facă Guvernul? Salutați acest pas?

Olesea Stamate: „Nu pot să vă spun încă, pentru că nu am văzut care ar fi competențele acestui consiliu. Dacă este un consiliu cu rol consultativ pentru președintele Republicii Moldova, nu văd o problemă. Sper că acest consiliu nu-și asumă roluri pe care nu le poate avea prin lege.”