Compania Oceanwide Expeditions, cu sediul în Olanda, a recunoscut că se confruntă cu „o situație medicală gravă” la bordul navei de expediție polară MV Hondius, care se afla în largul Capului Verde, stat insular din largul coastei de vest a Africii.

Conform relatărilor mass-media, croaziera a plecat din Argentina în urmă cu aproximativ trei săptămâni cu circa 150 de pasageri la bord și a făcut escală în Antarctica și în alte locuri pe drumul său spre Capul Verde.

Autoritățile din Capul Verde au interzis pasagerilor să debarce.

„În coordonare cu alte autorități competente, navei nu i s-a acordat autorizația de a acosta în portul Praia”, a declarat Maria da Luz Lima, președinta Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

OMS a insistat însă luni că nu sunt motive de panică.

„Riscul pentru publicul larg rămâne scăzut. Nu este cazul să intrăm în panică sau să vorbim despre restricții de călătorie”, a declarat într-un comunicat Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa.

Kluge a spus că OMS acționează în regim de urgență pentru a ajuta la izolarea focarului și colaborează cu țările implicate pentru a sprijini îngrijirea medicală, evacuarea, investigațiile și evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică.

„Infecțiile cu hantavirus sunt rare și, de obicei, legate de expunerea la rozătoare infectate. Deși pot fi grave în unele cazuri, nu se transmit ușor între oameni”, a spus Kluge.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe olandez a confirmat că doi pasageri olandezi au decedat, dar nu a oferit alte detalii.

OMS a declarat într-o postare pe X că unul dintre pasagerii bolnavi se află la terapie intensivă în Africa de Sud. Sky News a relatat că pasagerul este britanic, citând Ministerul Sănătății din Africa de Sud.

Ce este hantavirusul?

Potrivit OMS, hantavirusul provoacă maladia HPS, o boală respiratorie virală. El ajunge în organismul uman în principal prin inhalarea de aerosoli sau prin contactul cu excrementele, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate.

Cazurile de infecție cu hantavirus la om apar de obicei în zonele rurale (păduri, câmpuri, ferme etc.), unde pot fi întâlnite rozătoare purtătoare ale virusului.

Persoanele infectate pot prezenta dureri de cap, amețeli, frisoane, febră și mialgii. De asemenea, pot prezenta simptome gastrointestinale (GI), inclusiv greață, vărsături, dureri abdominale și diaree, urmate de apariția bruscă a detresării respiratorii și a hipotensiunii.

Simptomele HPS apar de obicei la două până la patru săptămâni după expunerea inițială, iar rata de mortalitate poate ajunge la 50%.

Principalele sindroame clinice asociate cu hantavirusurile sunt febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS), care este endemică în Europa și Asia, și sindromul cardiopulmonar cauzat de hantavirus (HCPS), care este endemic în America, potrivit revistei Lancet.

În R. Moldova, cazuri de infecție cu hantavirus sunt documentate încă din anii 1960, ca și în țările vecine, Ucraina și România.

Scris cu informații de la Reuters și AFP.

