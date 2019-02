OTP Grup din Ungaria pe cale de a cumpăra Mobiasbancă

La Chişinău, unde sistemul bancar se află de mai mulţi ani într-un proces de consolidare după furtul bancar din 2014, zilele acestea s-a anunţat o nouă schimbare de acţionariat. Aceasta vizează una din cele mai stabile bănci - Mobiasbanca – care ar urma să treacă din proprietatea gigantului francez Societé Générale în cea a unui grup financiar ungar OTP. Ce se ştie despre motivele şi dedesupturile tranzacţiei? După holdingul bulgar Doverie United-Holding AD” iată că și o bancă ungurească și-a manifestat interesul pentru investiții in sistemul bancar moldovenesc. Este vorba de OTP Bank Group, care are afaceri și in România.



Decizia gigantului francez Group Société Générale de a-i vinde celui mai mare grup financiar ungar OTP Bank Group acţiunile din banca moldoveană Mobiasbancă nu a luat prin surprindere, dat fiind un anunţ mai vechi al francezilor că-şi vor retrage afacerile din Europa de Est în favoarea altor pieţe considerate de ei mai atractive şi că-şi scot la vânzare acţiunile din Bulgaria, Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia şi Republica Moldova.



Totuşi, evenimentul atrage atenţia în context local. Încheind în 2016 un acord cu FMI, R. Moldova şi-a dedicat multiple eforturi atragerii investiţiilor occidentale în sistemul bancar moldovenesc, iar tranzacţia respectivă înseamnă nu doar venirea, ci şi retragerea unui investitor de acest fel de pe piaţă.

Unii experţi financiari sugerează că francezii fac o afacere bună pentru că, profitând de conjunctură, ies cu un profit semnificativ dintr-o aventură de zece ani pe o piaţă bancară „mai puţin interesantă”.

Alţii spun că tranzacţia nu miră dat fiind un interes evident al grupului ungar de a cumpăra masiv în ultima vreme active pe piaţa regională.

Anterior presa română sugera că în spatele OTP s-ar afla un mix între statul ungar şi investitori unguri, ruşi, francezi şi americani, iar proprietarul principal ar fi un oligarh de la Budapesta care l-a fi sprijinit pe liderul ungar, Victor Orban, cu care ar fi prieten.

Mobiasbancă a încheiat anul financiar 2018 cu un profit net de 301,1 de milioane de lei şi ar fi, potrivit topurilor locale, banca ce deţine 14% din piaţa financiară. Pachetul deţinut de Group Société Générale în Mobiasbancă e de 96,69% din acţiuni.

Banca Naţională a Moldovei, care trebuie să autorizeze tranzacţia, a spus într-un comunicat despre viitorii proprietari că „au o experiență de aproape 30 de ani în domeniul bancar și își desfășoară activitatea în nouă țări europene”. „În Republica Moldova, aceasta își propune, în mod prioritar, să modernizeze produsele și serviciile pentru deponenți și clienți și să asigurare o guvernanță corporativă transparentă și eficientă”, se mai arată în comunicatul BNM.