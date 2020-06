Pântecul orașului: gunoaiele și urbanismul

Ca un curent de societate, preocuparea pentru ecologia urbană a început în țările scandinave, deși unul din primele modele de sistematizare și triere a gunoaielor și deșeurilor domestice a fost cel lansat și aplecat sistematic în landul german Bavaria încă din anii 1980 și care purta simplu numele: „Das bessere Müllkonzept" ("Cel mai bun concept al gunoaielor").

Începând de atunci, pe când conceptul era încă nou, orășenii au fost învățați sistematic să trieze singuri înainte de a arunca, separând ceea ce este organic de sticlă, metal, plastic și hârtie.

Anii 1980-1990 au fost, așadar, anii de ferment peste tot. Până și în Bulgaria, primele mișcări de protest în stradă împotriva comunismului, înainte de 1989, au venit de la o mișcare ecologistă spontană a cetățenilor care protestau împotriva centralei nucleare de pe Dunăre, la Kozlodui. De acolo până la trierea deșeurilor domestice nu a mai fost decât un pas.

Pentru marile orașe, trierea și reciclarea gunoaielor este astăzi una din cele mai mari provocări logistice și administrative, dar și o industrie în sine.

În țările Europei occidentale, mai peste tot strângerea gunoaielor si deșeurilor le revine unor firme private, care au contracte cu primăriile, cu administrațiile. Acestea, la rândul lor, finanțează respectivele servicii prin impozite locale.

Accelerarea urbanizării și creșterea importanței populației orașelor, devenită majoritară, face însă ca gunoaiele să devină o problemă majoră la scară mondială. Idealul ar fi o colaborare perfectă, totală, între administrație și cetățeni. Aceștia din urmă ar trebui să încerce să producă cât mai puține gunoaie, evitând in special plasticul.

Autoritățile, la rândul lor, caută să meargă spre o cât mai mare eficacitate în tehnicile colectării și reciclării. În orașul ideal al viitorului, totul va fi reciclat, va fi spațiul urban cu «deșeuri zero» . Aceasta este ceea ce încearcă deja de aproape două decenii un oraș cum e San Francisco, în SUA. În tot orașul au fost instalate coșuri de culori diferite, în funcție de natura gunoiului care poate fi reciclat sau nu.

Desigur, administrațiile care trec la planuri atât de radicale trebuie să combine interdicțiile stricte cu stimulente fiscale. E vorba apoi de un întreg ansamblu socio-cultural care trebuie creat și menținut, începând cu școala, și in nici un caz de măsuri pur represive.

În Europa, unul din cele mai ecologice și funcționale orașe in acest domeniu este Ljubljana, capitala Sloveniei. În Ljubljana, primăria strânge deșeurile locuitorilor de la fiecare, din ușă în ușă. 60% din gunoaie sunt reciclate, un record in Europa. Locuitorii capitalei Sloveniei produc 110 kg de deșeuri pe an fiecare, față de 268 în 2004.

****