Pană majoră de curent în mai multe orașe din Georgia și în regiunea separatistă Abhazia

Potrivit Sistemului Energetic de Stat al Georgiei, alimentarea a fost întreruptă aproape în întreaga țară, la 20.15 ora locală, pe aproape toate liniile principale de transport al energiei electrice.

În urma întreruperii, au fost raportate probleme ale rețelelor de comunicații, întreruperi în alimentarea cu apă, oprirea unor trenuri, iar metroul din Tbilisi și-a suspendat temporar activitatea.

Alimentarea cu energie a început să revină treptat în unele cartiere din Tbilisi în câteva ore, iar restabilirea completă a rețelei s-a făcut treptat pe parcursul nopții.

Pana de curent a afectat și regiunea separatistă Abhazia, unde alimentarea cu energia electrică a fost restabilită după aproape patru ore.

Pretinsul minister al energiei de la Suhumi a anunțat că incidentul a fost provocat de o avarie la hidrocentrala Enguri, ale cărei instalații sunt amplasate atât pe teritoriul controlat de Georgia, cât și în regiunea abhază.

La rândul lor, autoritățile georgiene au precizat că întreruperea alimentării cu energie s-a produs în timpul testării sistemelor hidrocentralei Enguri, verificări menite să stabilească motivele penelor de curent din 24 și 25 iulie.

„În timpul testelor, sistemul energetic al Georgiei a fost deconectat complet. În prezent, se desfășoară o analiză detaliată a incidentului și o evaluare tehnică pentru a identifica cauzele exacte și pentru a preveni repetarea unor astfel de situații”, a declarat Ghiorghi Phangani, membru al Comisiei de Reglementare în Energetică.

În timpul penelor de curent din 24 și 25 iulie, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă timp de câteva ore în Tbilisi și în alte regiuni ale Georgiei. Cauza exactă a acelor deconectări masive nu a fost stabilită până în prezent.

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