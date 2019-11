Parfumul terorii…

„Casa Împușcaților” („Расстрельный дом”) din Moscova - clădire care găzduia pe vremuri Colegiul militar al Curții Supreme a URSS și locul unde au fost executați mii de oameni, victime ale regimului stalinist - ar putea deveni magazin de parfumuri.

Proprietarul clădirii, important om de afaceri în Rusia, intenționează să transforme cădirea în centru comercial: cu un butic, restaurant, librărie și o cramă. Planurile businessmanului rus nu corespund însă cu cele ale rudelor celor care și-au găsit aici sfârșitul, dar și celor care nu pot admite, în principiu, o asemenea „transformare”.



Redacția ziarului rus Novaya Gazeta a adresat o petiție autorităților moscovite în care cere ca subsolurile ce serveau altădată drept loc de execuții să devină muzeu al terorii staliniste și nu loc de comerț.

Peste 30.000 de oameni și-au pus deja semnătura în susținerea acestei inițiative. Un grup de activiști însă a și început să aducă potențiale exponate ale viitorului muzeu… direct în stradă, chiar în fața clădirii împrejmuite cu plasă de construcții.



Miros de igrasie și praf de pușcă - este „buchetul de miresme” pe care rudele victimelor represiunilor staliniste vor să-l propună buticului de parfumuri care ar putea fi deschis în clădirea de pe strada Nikolskaia din centrul Moscovei. Anume aici, în perioada 1935-1950, erau pronunțate verdictele de condamnare la moarte. Multe din aceste sentințe erau executate chiar aici, în subsolul clădirii.

Novaya Gazeta a adresat autorităților moscovite o petiție, în care se pronunță împotriva deschiderii vreunui magazin în Rastrelnîi Dom („Расстрельный дом”) - clădire în care se afla pe vremuri Colegiul militar al Curții Supreme a URSS. În numai câteva zile, petiția a adunat mai bine de 30 mii de semnături. Autorii adresării pledează, în schimb, pentru deschiderea aici a unui muzeu al victimelor represiunilor staliniste.

Potrivit lui Alexei Poluhin, redactor-șef adjunct al ziarului Novaya Gazeta, clădirea:

„Este locul unde au fost uciși mii de oameni. Rudele lor trăiesc și astăzi alături de noi. Este un sacrilegiu să deschizi aici un butic sau să folosești acest spațiu în oricare alt scop comercial. Înțelegem că această clădire are un proprietar, care are planurile sale. Tocmai de aceea, am adresat o petiție autorităților locale de la Moscova. În asemenea situații - trebuie găsită o soluție care să mulțumească toate părțile și care să servească intereselor întregii societăți.

„Martorul acelor vremuri teribile trebuie să devină muzeu!”, susține, la rândul său, unul din organizatorii acțiunilor de protest din fața clădirii de pe strada Nikolskaia. Aceasta aparține acum unui important furnizor de parfumuri de lux, omului de afaceri Vladimir Davidi. Casa este acoperită cu o plasă de construcție și este pustie deocamdată. În fața clădirii, un grup de activiști, care militează împotriva deschiderii aici a unui centru comercial, a decis să aducă primele exponate de muzeu, direct sub cerul liber, povestindu-le trecătorilor despre trecutul teribil al clădirii și evenimente de groază care au avut loc aici.



Unul dintre cei mai activi organizatori ai protestelor Alexei Nesterenko spune că în această clădire, în 1938, a fost condamnat la moarte tatăl său. Potrivit activistului, autoritățile moscovite au promis să ajungă la un acord cu proprietarul imobilului, astfel încât în clădirea în cauză să fie creat un muzeu. Acum, autoritățile spun însă că nu au bani pentru astfel de proiecte, căci după evenimentele din Crimeea și Donbas toate promisiunile autorităților s-au „spulberat” de parcă nici n-ar fi fost.



Acțiuni în susținerea creării unui muzeu dedicat represaliilor politice au loc cu regularitate la Moscova. Imaginile de mai jos au fost filmate în 2018. Activiștii proiectului Decomunizarea fixează pe perete un afiș cu poza „studentei Tamara”, condamnată la moarte de Colegiul militar al Curții Supreme a URSS.

Conform unor estimări, mai bine de 31.000 de oameni au fost condamnați la moarte în „Casa Împușcaților” pe strada Nikolskaia din centrul Moscovei.